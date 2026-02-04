Printre acestea se numără eliberarea unui duplicat al Cărții de Identitate a Vehiculului (CIV) sau redobândirea certificatului de înmatriculare reținut pentru defecțiuni minore.

Un astfel de caz a fost semnalat de reprezentanții RAR Călărași, unde proprietarul unei Dacia Logan a solicitat înlocuirea CIV. Conform procedurilor legale, această operațiune impune prezentarea mașinii la sediul RAR pentru verificări. În urma inspecției, specialiștii au constatat o serie de defecțiuni grave care puneau în pericol siguranța rutieră.

Printre problemele identificate se numără:

-lonjeronul dreapta spate rupt;

-contraaripa dreapta spate afectată de rugină cu străpungeri;

-aliniamentul roților compromis;

-puntea spate deformată;

-caroseria deformată.

În urma constatărilor, RAR a decis anularea Inspecției Tehnice Periodice (ITP), iar vehiculul nu mai are dreptul de a circula pe drumurile publice în această stare tehnică.

Reprezentanții Registrului Auto Român subliniază că aceste verificări nu sunt făcute arbitrar, ci au ca scop principal siguranța tuturor participanților la trafic.

„Verificăm mașinile care ajung la RAR pentru ca voi să fiți în siguranță în trafic”, transmit oficialii instituției, ca răspuns la întrebările șoferilor nemulțumiți de controalele amănunțite.

RAR reamintește că orice prezentare a unui vehicul la registru poate scoate la iveală probleme tehnice majore, iar identificarea lor la timp poate preveni accidente grave.