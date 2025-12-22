De unde vine tradiția luminițelor de Crăciun. Cine este inventatorul acestui obicei

Strălucirea luminițelor de Crăciun care împodobesc casele, pomii și străzile orașelor este unul dintre cele mai îndrăgite simboluri ale sezonului sărbătorilor.

Dar cum a început și de unde vine tradiția luminițelor de Crăciun? Istoria luminițelor festive este o poveste interesantă despre inovație, credință și spirit festiv, care a evoluat de-a lungul secolelor.

Istoria luminițelor de Crăciun - cum a început totul

Introducerea luminițelor electrice de Crăciun a schimbat radical modul în care oamenii au început să sărbătorească Crăciunul. În 1880, Thomas Edison, celebrul inventator, a fost primul care a transpus în realitate ideea iluminatului festiv electric. Edison a agățat un șir de lumini electrice în exteriorul laboratorului său, impresionând trecătorii și deschizând noi posibilități pentru decorațiunile de sărbători.

Câțiva ani mai târziu, în 1882, Edward H. Johnson, unul dintre partenerii de afaceri ai lui Edison, a dus ideea mai departe, realizând primul brad de Crăciun iluminat electric. Johnson a cablat manual 80 de becuri roșii, albe și albastre și le-a montat în jurul unui brad din locuința sa din New York. Bradul luminat a fost o adevărată senzație la vremea respectivă și a fost intens mediatizat, marcând începutul unei noi ere în decorarea de Crăciun.

În ciuda entuziasmului generat de bradul lui Johnson, luminițele electrice de Crăciun nu au devenit accesibile pe scară largă decât la începutul secolului XX. Costurile ridicate ale iluminatului electric și lipsa unei infrastructuri electrice extinse au făcut ca, inițial, doar familiile înstărite să își permită să-și decoreze brazii cu becuri electrice, conform christmas-light-source.

Shutterstock

Răspândirea pe scară largă a luminițelor de Crăciun

În 1903, compania General Electric a început să ofere instalații de lumini de Crăciun preasamblate, ceea ce le-a făcut mai accesibile pentru publicul larg.

Chiar și așa, aceste prime seturi erau încă scumpe, însă mult mai sigure și mai practice decât lumânările. Pe măsură ce electricitatea a devenit tot mai prezentă în locuințe, prețurile au scăzut, iar popularitatea luminițelor a crescut constant.

Evoluția luminițelor de Crăciun

Odată cu progresul tehnologic, s-au transformat și luminițele de Crăciun. În anii 1960 și 1970, mini-luminițele, mai mici și mai eficiente energetic, au devenit standardul pentru decorațiunile de sărbători. Acestea erau mai rezistente și mai ușor de folosit, permițând realizarea unor decoruri elaborate atât la interior, cât și la exterior.

Secolul XXI a adus și mai multe inovații în domeniul iluminatului festiv. Luminile LED, care consumă mai puțină energie și au o durată de viață mai mare decât becurile incandescente, au devenit opțiunea preferată pentru mulți. Instalațiile programabile, capabile să își schimbe culoarea, să clipească sau să se sincronizeze cu muzica, au dus decorațiunile de Crăciun la un nou nivel de creativitate.

Tradiții ale luminițelor de Crăciun din întreaga lume

Italia: scenele Nașterii Domnului prind viață cu ajutorul luminilor

În Italia, tradiția luminițelor de Crăciun este strâns legată de scena Nașterii Domnului, aflată adesea în centrul Crăciunului. Scenele Nașterii, cu Sfânta Fecioară, păstori și îngeri, sunt frecvent puse în valoare cu șiruri de lumini discrete, care creează o atmosferă caldă și aproape magică.

Aceste reprezentări iluminate pot fi întâlnite în locuințe, biserici și piețe publice, iar unele orașe realizează versiuni impresionante, în mărime naturală. La Napoli, de exemplu, străzi întregi sunt dedicate scenelor Nașterii realizate de artizani, atent luminate pentru a reda spiritul sărbătorilor. Acest obicei s-a transmis din generație în generație și rămâne un simbol al legăturii profunde dintre Crăciun, religie și cultură în Italia, conform glitteringlightslasvegas.

Japonia: spectacole impresionante de iluminat

Deși Crăciunul nu este celebrat în mod tradițional ca sărbătoare religioasă în Japonia, țara a adoptat sezonul festiv într-un mod propriu. Unele dintre cele mai spectaculoase tradiții internaționale de iluminat se regăsesc aici, unde orașele și localitățile sunt decorate cu instalații luminoase dedicate iernii și atmosferei de sărbătoare.

În Tokyo, Kyoto sau Osaka, străzi întregi și parcuri sunt transformate în peisaje strălucitoare. Luminile sunt adesea sincronizate cu muzica, iar unele instalații sunt atât de ample încât necesită luni întregi de pregătire. Cunoscuți pentru creativitate și atenția la detalii, japonezii realizează decoruri care variază de la teme ludice, cu animale și povești fantastice, până la concepte moderne ce folosesc tehnologii avansate.

Aceste spectacole de lumini au devenit atracții turistice importante, atrăgând vizitatori din întreaga lume.

Germania: strălucirea caldă a târgurilor de Crăciun

Târgurile de Crăciun din Germania sunt celebre, la fel ca luminițele care le dau farmec. Aceste piețe în aer liber, cunoscute sub numele de Weihnachtsmärkte, apar în aproape fiecare oraș în perioada sărbătorilor. Plimbându-te printre căsuțele din lemn, cu vin fiert sau turtă dulce în mână, ești înconjurat de mii de lumini care transformă târgurile în spații primitoare.

Iluminatul are de obicei nuanțe calde, aurii, creând o atmosferă confortabilă. Stelele luminoase, ghirlandele și brazii decorați oferă un cadru festiv pentru cumpărături, socializare și celebrare. Această tradiție a luminilor face parte din cultura germană de secole și continuă să aducă oamenii împreună în mijlocul iernii.

Mexic: piñate festive și farolitos

În Mexic, luminițele de Crăciun sunt pline de culoare. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri implică farolitos, mici felinare din hârtie care decorează străzile și locuințele în timpul sărbătorii Las Posadas. Acestea simbolizează drumul luminat al Mariei și al lui Iosif către Betleem.

Alături de farolitos, piñatele viu colorate, adesea în formă de stea, sunt suspendate și iluminate în cadrul festivităților. Lumina și culoarea se îmbină într-un mod specific Crăciunului mexican, iar întreaga țară pare să strălucească în timp ce familiile se reunesc pentru a sărbători.

Statele Unite: de la cartiere la parcuri tematice

Deși Statele Unite nu au tradiții vechi de secole legate de iluminatul de Crăciun, conceptul a fost dezvoltat la scară mare. Decorațiunile luminoase sunt cunoscute pentru dimensiuni, creativitate și uneori pentru amploarea lor. De la case acoperite cu mii de lumini până la cartiere întregi care organizează trasee de vizitare, luminile sunt esențiale pentru Crăciunul american.

Un obicei distinct îl reprezintă decorațiunile din parcurile tematice, unde locuri precum Disneyland, Disney World sau Universal Studios creează decoruri impresionante. Atracții întregi sunt transformate în spații iluminate, cu spectacole sincronizate, muzică festivă și apariții ale lui Moș Crăciun.

Filipine: festivalul luminilor

În Filipine, Crăciunul este cea mai importantă sărbătoare a anului, iar sezonul începe cu Festivalul Lanternelor Gigante. Evenimentul, cunoscut sub numele de Ligligan Parul, are loc în orașul San Fernando, supranumit „Capitala Crăciunului din Filipine”.

Festivalul include lanterne uriașe, colorate, care luminează noaptea într-un mod spectaculos. Unele ajung la diametre de până la șase metri și pot conține până la 10.000 de becuri. Acest eveniment simbolizează speranța și unitatea, reunind comunități întregi în spiritul sărbătorilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













