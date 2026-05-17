Din contră, este un semn al unui atașament sănătos.

Potrivit Good Inside, faptul că un copil se teme de separare nu înseamnă că este „prea dependent” sau că părintele face ceva greșit. Copiii sunt programați să caute siguranță în prezența părinților, iar absența acestora poate activa o teamă firească de vulnerabilitate.

Paradoxal, însă, separarea este esențială pentru dezvoltare: copiii au nevoie să învețe, treptat, că pot fi în siguranță și în lipsa părintelui.

Ce este anxietatea de separare și când apare

Anxietatea de separare reprezintă disconfortul emoțional pe care copilul îl simte atunci când este despărțit de părinți sau de persoana de atașament. Este o etapă normală, care apare, de regulă, între 6 luni și 3 ani, când copilul începe să înțeleagă că părintele poate pleca, dar nu are încă siguranța că se va întoarce.

Potrivit UNICEF, în această perioadă copiii pot deveni mai sensibili la separare tocmai pentru că nu pot percepe absența ca fiind temporară. Reacția lor nu este un semn de răsfăț sau dependență excesivă, ci o etapă firească în dezvoltarea emoțională.

Specialiștii de la Child Mind Institute explică faptul că aceste reacții reflectă, de fapt, un atașament puternic. Cu alte cuvinte, copilul reacționează pentru că relația cu părintele este una sigură și importantă.

Deși apare cel mai frecvent în primii ani de viață, anxietatea de separare poate reveni sau se poate manifesta și mai târziu, mai ales în perioade de schimbare, cum ar fi începerea grădiniței, mutarea într-un mediu nou sau apariția unei persoane noi în viața copilului.

Conform NHS, anxietatea este o emoție normală în copilărie, însă devine problematică atunci când începe să afecteze viața de zi cu zi.

Semne că copilul suferă de anxietate de separare

Manifestările anxietății de separare pot varia în funcție de vârstă, dar există câteva semne frecvente pe care părinții le pot observa relativ ușor.

La copiii mici, acestea includ plâns intens în momentul despărțirii, agățarea de părinte sau refuzul de a rămâne cu alte persoane. De asemenea, pot apărea dificultăți de somn sau treziri nocturne, chiar și la copii care anterior dormeau bine.

Potrivit UNICEF, aceste reacții sunt normale în primii ani de viață și nu ar trebui să fie un motiv de panică.

La copiii mai mari, anxietatea se poate manifesta diferit. Unii refuză să meargă la grădiniță sau la școală, alții se tem constant că părintele nu se va întoarce sau acuză simptome fizice, precum dureri de burtă sau de cap, fără o cauză medicală clară. În alte cazuri, copilul poate evita activitățile sociale sau situațiile noi.

Conform NHS, copiii nu reușesc întotdeauna să exprime în cuvinte ceea ce simt, însă anxietatea devine vizibilă prin comportament. Important este de reținut că diferența dintre o etapă normală și o problemă reală stă în intensitatea și frecvența acestor reacții.

Cauzele anxietății de separare

Anxietatea de separare nu apare fără motiv, chiar dacă uneori pare bruscă. De cele mai multe ori, este rezultatul unei combinații între temperamentul copilului și contextul în care acesta se dezvoltă.

Copiii care au un atașament puternic față de părinți sau un temperament mai sensibil sunt mai predispuși să reacționeze intens la despărțire. În același timp, schimbările majore, precum începerea grădiniței, mutarea într-un alt mediu sau apariția unei persoane noi în viața copilului, pot amplifica anxietatea.

Potrivit NHS, experiențele stresante, conflictele din familie sau situațiile dificile pot contribui, de asemenea, la apariția anxietății.

Un aspect important evidențiat de Good Inside este că, pentru copil, părintele reprezintă sursa principală de siguranță. Atunci când această prezență dispare, chiar și temporar, copilul poate simți că este într-o situație vulnerabilă, ceea ce declanșează reacțiile de anxietate.

Strategii eficiente pentru părinți

Gestionarea anxietății de separare nu presupune evitarea despărțirii, ci construirea unor experiențe care îi oferă copilului siguranță și încredere.

Un prim pas important este să îi explici copilului ce urmează și când te vei întoarce. Claritatea reduce incertitudinea, iar incertitudinea este unul dintre principalii factori care amplifică anxietatea.

Potrivit UNICEF, este util să îi vorbești copilului despre momentul reîntâlnirii și despre activitățile pe care le veți face împreună.

În același timp, specialiștii recomandă crearea unui ritual de despărțire simplu și constant — o îmbrățișare, un pupic sau un gest familiar care să îi ofere copilului predictibilitate.

Momentul despărțirii ar trebui să fie scurt și pozitiv. Deși poate fi tentant să prelungești acest moment atunci când copilul plânge, acest lucru poate transmite nesiguranță. Specialiștii de la Child Mind Institute și Good Inside subliniază că un „la revedere” clar și calm este mai eficient decât unul lung și ezitant.

Un alt aspect esențial este expunerea treptată. Copiii au nevoie să exerseze separarea în pași mici, începând cu perioade scurte și crescând treptat durata.

În paralel, validarea emoțiilor joacă un rol important. A spune „știu că îți este greu” sau „înțeleg că ești trist” îl ajută pe copil să se simtă înțeles și în siguranță.

De asemenea, obiectele de confort, precum o jucărie preferată sau o păturică, pot reduce anxietatea, oferind copilului un sentiment de continuitate. Rutina zilnică este la fel de importantă, deoarece creează un cadru stabil și previzibil.

Un detaliu adesea ignorat este momentul reîntâlnirii. Potrivit Good Inside, modul în care părintele reacționează atunci când își revede copilul poate influența semnificativ nivelul de anxietate.

O reacție caldă și entuziastă, însoțită de o recapitulare a momentelor („ai stat la grădiniță, te-ai jucat, iar eu m-am întors exact cum ți-am spus”) consolidează încrederea copilului.

Greșeli frecvente pe care părinții le fac

Chiar și cu cele mai bune intenții, anumite reacții pot intensifica anxietatea copilului.

Printre cele mai frecvente se numără prelungirea despărțirii, plecatul pe furiș sau promisiunile nerealiste, precum „vin imediat”, care pot afecta încrederea copilului.

De asemenea, evitarea constantă a separării nu ajută copilul să își dezvolte abilitățile de adaptare.

Minimalizarea emoțiilor sau transmiterea propriei anxietăți sunt alte greșeli frecvente, deoarece copiii sunt foarte sensibili la starea emoțională a părinților.

Când devine anxietatea o problemă reală

În majoritatea cazurilor, anxietatea de separare este o etapă normală.

Totuși, există situații în care este nevoie de ajutor specializat. Dacă reacțiile sunt foarte intense, apar la fiecare despărțire, nu se ameliorează în timp sau încep să afecteze activitățile zilnice ale copilului, este recomandat să ceri sprijin.

Potrivit Child Mind Institute, aceste situații pot indica o formă mai severă de anxietate, care necesită intervenție.

Anxietatea de separare nu este o problemă care trebuie eliminată, ci o etapă care trebuie înțeleasă și gestionată cu răbdare.

Pentru copil, despărțirea este dificilă pentru că părintele reprezintă siguranța. Pentru părinte, este dificil pentru că vede suferința copilului.

În realitate, aceste momente sunt esențiale pentru dezvoltarea independenței. Cu consecvență, empatie și încredere, copilul va învăța că despărțirea nu înseamnă pierdere, ci doar o pauză temporară — și că părintele se întoarce întotdeauna.