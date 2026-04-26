El a fost lovit violent de o mașină joi la prânz, în timpul unui antrenament, la o intersecție din Ronse, în Belgia, potrivit publicației locale Niewsblad.

Grav rănit, ciclistul, considerat una dintre speranțele ciclismului, a fost transportat de urgență la spitalul universitar din Gent, unde a decedat în cele din urmă.

Ancheta este în desfășurare

Poliția nu este încă în măsură să se pronunțe asupra circumstanțelor precise ale accidentului, dar echipa sa, Dovy Keukens-FCC, i-a adus deja un omagiu pe rețelele de socializare.

„Cu o imensă tristețe trebuie să ne luăm rămas bun de la ciclistul și coechipierul nostru Milan Bral. În urma accidentului grav suferit, din păcate nu a reușit să câștige lupta. S-a stins din viață la spital, înconjurat de cei dragi”, a scris echipa într-o postare pe Facebook.

„Milan a fost pentru noi mult mai mult decât un simplu ciclist. A fost un tip minunat, un adevărat coechipier, cineva care era mereu gata să-i ajute pe ceilalți și care ocupa un loc cald și important în cadrul echipei noastre. Era apreciat de toți și ne va lipsi enorm. Milan va face mereu parte din echipa noastră. Gândurile noastre se îndreaptă către familia sa, prietenii săi și toți cei care l-au iubit. Le dorim multă putere și alinare în această perioadă deosebit de dificilă”, a adăugat Dovy Keukens-FCC.

O speranță a ciclismului belgian

Nepot al fostului ciclist profesionist Sep Vanmarcke, Milan Bral reușise să se claseze în top 10 la mai multe curse din Belgia de la începutul sezonului și era considerat una dintre speranțele ciclismului belgian.