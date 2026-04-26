Nick James, un producător britanic de mobilă de peste 45 de ani, a devenit inițial îngrijorat de sănătatea sa după ce mama sa a murit de cancer, iar fratele său, împreună cu alți câțiva membri ai familiei, au dezvoltat ulterior cancer de colon, scrie BBC. A optat pentru teste genetice și s-a descoperit că este purtător al unei gene defecte care provoacă sindromul Lynch, o afecțiune care crește semnificativ riscul de a dezvolta acest tip de cancer.

Ajutorul a venit însă dintr-un loc neașteptat, când James a devenit prima persoană care s-a înscris într-un studiu clinic care își propunea să testeze dacă o doză zilnică de aspirină – analgezicul fără prescripție medicală – ar putea proteja împotriva dezvoltării cancerului.

În funcție de tipul de mutație genetică, 10-80% dintre persoanele cu sindrom Lynch vor face cancer de colon în timpul vieții. Dar până acum, lucrurile arată bine pentru James. „Ia aspirină de 10 ani, fără să aibă vreun cancer până acum”, spune John Burn, profesor de genetică clinică la Universitatea din Newcastle, care a condus studiul clinic.

Pare aproape imposibil de crezut, dar există de mult timp indicii că banala asipirină ar putea reduce șansele de răspândire a cancerului colorectal sau chiar de apariție a acestuia.

În ultimul an, o serie de studii și studii au consolidat aceste dovezi. Unele țări și-au modificat deja ghidurile medicale pentru a include pilula ca primă linie de protecție pentru cei care prezintă cel mai mare risc (deși experții subliniază că acest lucru ar trebui făcut doar sub supravegherea medicului). Și în sfârșit începem să înțelegem motivele pentru care are un efect atât de misterios.

Rădăcini străvechi

Cele mai recente descoperiri oferă o nouă răsturnare de situație remarcabilă în povestea unuia dintre cele mai vechi și mai eficiente medicamente ale noastre. La sfârșitul secolului al XIX-lea, arheologii au descoperit tăblițe de lut vechi de 4.400 de ani din anticul oraș mesopotamiaan Nippur - în ceea ce este acum Irakul - care oferă liste cu o gamă de medicamente fabricate din compuși botanici, animali și minerali.

Printre acestea se aflau instrucțiuni pentru o substanță derivată din salcie. Acum știm că aceasta conține o substanță chimică numită salicină, pe care organismul o poate transforma în acid salicilic, care ajută la calmarea durerii. Are o structură foarte asemănătoare cu aspirina modernă - acidul acetilsalicilic - dar este mai iritantă pentru stomac. Alte civilizații antice - inclusiv egiptenii, grecii și romanii - au folosit, de asemenea, remediul.

Studiul modern al compusului a început în 1763, când clericul englez Edward Stone a scris Societății Regale pentru a descrie proprietățile de combatere a febrei ale scoarței de salcie uscate și măcinate. Aproximativ un secol mai târziu, oamenii de știință au reușit să sintetizeze acidul salicilic în acidul acetilsalicilic, mai puțin coroziv, și să îl introducă pe piață sub numele de marcă Bayer.

Încă un secol mai târziu, oamenii de știință au început să observe unele beneficii neașteptate ale aspirinei în prevenirea bolilor cardiovasculare - reducând riscul de formare a cheagurilor de sânge prin subțierea sângelui și reducerea lipiciozității trombocitelor. Din acest motiv, organizații precum Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie recomandă doze zilnice mici pentru persoanele cu risc ridicat de infarct miocardic sau accident vascular cerebral.

Până în 1972, beneficiile potențiale se extinseseră la prevenirea cancerului, odată cu un studiu interesant efectuat pe șoareci injectați cu celule tumorale. Oamenii de știință americani au descoperit că amestecarea aspirinei în apa potabilă a animalului a redus semnificativ riscul ca acesta să se răspândească în organism - un proces numit metastază - în comparație cu șoarecii cărora nu li s-a administrat medicamentul.

Deși descoperirea a generat un oarecare entuziasm, „nu a fost imediat clar cum ar avea acest lucru un impact asupra practicii clinice”, spune Ruth Langley, profesor de oncologie și studii medicale la University College London. Nu era evident dacă medicamentul ar avea același efect la oameni, până la urmă - ceea ce înseamnă că descoperirea a rămas o fascinație obscură, mai degrabă decât un tratament care ar putea schimba viața.

Un punct de cotitură a venit în 2010, când Peter Rothwell, profesor de neurologie clinică la Universitatea Oxford din Marea Britanie, a reinvestigat datele mult mai abundente despre aspirină ca metodă de prevenire a bolilor cardiovasculare. În analizele sale, medicamentul părea să reducă atât incidența, cât și răspândirea cancerului, ceea ce a declanșat un interes reînnoit atât pentru puterea aspirinei de a ajuta la combaterea bolii, cât și pentru motivele pentru care face acest lucru.

Demonstrarea faptului că aspirina poate preveni cancerul în populația generală este însă o provocare. Într-o lume ideală, cercetătorii ar recruta un eșantion mare de oameni. Jumătate ar lua aspirină, în timp ce restul ar lua o pastilă placebo - și apoi s-ar compara care dintre ei are cele mai mari rate ale bolii. Cu toate acestea, poate dura multe decenii până când cancerul apare în primul rând, ceea ce înseamnă că un studiu controlat randomizat ar dura foarte mult timp pentru a fi realizat, cu un cost uriaș. „Este aproape imposibil, de fapt”, explică Anna Martling, profesor de chirurgie la Institutul Karolinska din Suedia.

Din acest motiv, oamenii de știință și-au îndreptat atenția către grupuri specifice, cum ar fi cei care au avut deja cancer sau cei care sunt genetic susceptibili la dezvoltarea acestuia.

Dovezi tot mai numeroase

Aici intră în scenă studiul lui John Burn asupra pacienților cu sindrom Lynch, care crește considerabil riscul de cancer colorectal și alte forme de cancer. În 2020, Burn a publicat rezultatele unui studiu controlat randomizat de referință pe 861 de pacienți cu această afecțiune. Urmărind participanții timp de 10 ani, echipa sa a descoperit că persoanele care au luat o doză zilnică de 600 mg de aspirină timp de cel puțin doi ani și-au înjumătățit efectiv riscul de cancer colorectal.

De atunci, echipa sa a efectuat un al doilea studiu clinic, care este în prezent în curs de evaluare inter pares. Primele rezultate sugerează că o doză mult mai mică de aspirină (75-100 mg) este la fel de eficientă - dacă nu chiar mai mult. „Persoanele care au luat aspirină timp de doi ani au avut cu 50% mai puține cazuri de cancer la colon”, spune el. „Ceea ce vrem să facem este să continuăm încă câțiva ani, deoarece datele se vor îmbunătăți pe măsură ce timpul trece”. Nick James, chiar primul pacient care a intrat în studiu, a fost printre cei care par să fi beneficiat.

Doza mică (75-100 mg) este similară cu cea luată de oameni pentru prevenirea evenimentelor cardiovasculare. Acest lucru contează, deoarece aspirina poate avea efecte secundare neplăcute, inclusiv indigestie, sângerări interne, ulcere stomacale și chiar hemoragii cerebrale, iar o doză mai mică poate fi mult mai bine tolerată. Constatările sunt deja influențate de politicile medicale. „În Marea Britanie, ghidurile au fost modificate ca urmare a descoperirilor noastre”, spune Burn. Din 2020, acestea recomandă acum ca persoanele cu sindrom Lynch să înceapă să ia aspirină la aproximativ 20 de ani pentru majoritatea oamenilor sau 35 de ani pentru cazurile mai puțin severe.

Având în vedere aceste rezultate, este firesc să ne întrebăm dacă aspirina ar putea fi benefică și pentru alte grupuri de pacienți. Martling a investigat dacă aspirina poate reduce riscul de metastaze la persoanele care au avut deja un diagnostic de cancer colorectal. Echipa ei s-a concentrat pe persoanele cu mutații comune în tumorile intestinale sau rectale. „Dintre toți pacienții care dezvoltă cancer colorectal, 40% au una dintre mutațiile pe care le-am studiat”, explică ea. Cercetările anterioare au sugerat că aceste persoane ar putea răspunde deosebit de bine la aspirină.

Studiul clinic randomizat controlat, cu durata de trei ani, a implicat 2.980 de pacienți, un grup luând 160 mg de aspirină zilnic, începând cu primele trei luni de la operație, iar celălalt primind un placebo. Grupul tratat cu aspirină a avut mai puțin de jumătate din riscul de recurență – o dimensiune a efectului extrem de semnificativă. „Acesta este un grup mare de pacienți”, spune Martling. Mai mult, atât studiul realizat de Martling, cât și cel realizat de Burn au arătat foarte puține cazuri de efecte adverse la persoanele care au luat aspirină.

Studiul lui Martling, publicat în septembrie 2025, a schimbat rapid practica în Suedia. Din ianuarie 2026, pacienții cu cancer intestinal din țară au început să fie examinați pentru mutațiile în cauză și li s-a oferit o doză mică de aspirină dacă le au.

Nu este încă clar dacă aspirina ar putea proteja pacienții și de alte tipuri de cancer - dar este posibil să avem în curând câteva răspunsuri. Langley desfășoară în prezent un studiu clinic randomizat controlat amplu cu 11.000 de participanți care au avut cancer colorectal, mamar, gastroesofagian sau de prostată în Marea Britanie, Irlanda și India. Echipa ei va analiza efectul unei doze zilnice preventive de aspirină de 100 mg sau 300 mg și speră să aibă rezultate anul viitor.

„Suntem cu adevărat primii care explorează rolul aspirinei în alte tipuri de tumori”, spune ea. Ea își propune să reproducă descoperirile lui Martling pentru cancerul colorectal, precum și să strângă fonduri pentru a investiga implicațiile mutațiilor specifice și în celelalte tipuri de cancer. Replicarea este esențială, spune ea, deoarece autoritățile doresc, în mod ideal, două seturi de rezultate ale studiilor clinice înainte de a face recomandări pentru pacienți.

Cum funcționează?

Mecanismul precis prin care aspirina previne cancerul a rămas mult timp un mister. „Acest medicament fantastic funcționează atât în ​​interiorul celulei, cât și în afara acesteia”, explică Martling, așadar ar putea fi implicate mai multe mecanisme diferite. Propriile sale lucrări implică o enzimă din interiorul celulei numită Cox-2, despre care știm că este inhibată de aspirină. Această enzimă ajută la producerea de compuși asemănători hormonilor numiți prostaglandine, spune ea, care la rândul lor activează o cale de semnalizare ce poate duce la o creștere necontrolată a celulelor.

Cercetări recente realizate de Rahul Roychoudhuri, profesor de imunologie a cancerului la Universitatea Cambridge din Marea Britanie, și colegii săi, sugerează că ar putea exista un alt mecanism care implică o genă ce inhibă celulele T din sistemul imunitar să detecteze și să distrugă celulele canceroase metastatice.

Ei au descoperit că această genă poate fi activată de un factor de coagulare numit tromboxan A2, care – așa cum sugerează și numele – ajută sângele să formeze cheaguri atunci când suntem răniți. Deoarece aspirina inhibă tromboxanul, ea poate face celulele canceroase mai vizibile pentru sistemul imunitar. Acest lucru a fost o surpriză pentru echipă.

Cercetarea lui Roychoudhuri a fost efectuată pe șoareci, așa că nu putem fi siguri dacă rezultatele ar fi valabile și pentru oameni. Însă, cercetările interesante ale lui Langley și ale colegilor săi au arătat că persoanele care au avut cancer colorectal sau gastroesofagian au niveluri mult mai ridicate de tromboxan decât persoanele sănătoase - chiar și până la șase luni după un tratament de succes, sugerând că ar putea fi un factor declanșator al metastazelor și la oameni.

Un leac universal?

Cine anume ar trebui să ia aspirină în mod regulat și când rămâne un subiect de dezbatere. Unii cercetători cred că beneficiile combinate pentru bolile cardiovasculare și cancer ar trebui să inspire o utilizare mai largă. Burn, care a luat aspirină ca măsură preventivă în trecut, este optimistă în ceea ce privește potențialul său pentru sănătatea publică. „Am făcut un studiu amplu în care am arătat că, dacă fiecare persoană de 50 și ceva de ani ar lua o aspirină pentru bebeluși timp de zece ani, mortalitatea națională din toate cauzele ar fi redusă cu 4%”, spune Burn.

Majoritatea cercetătorilor susțin însă că ar trebui limitată doar la anumiți pacienți. „Una e să administrezi aspirină unei populații cu cancer, dar cu totul altceva e să oferi populației sănătoase ceva ce i-ar putea face și ei rău”, spune Martling. Asta pentru că aspirina poate avea efecte adverse grave și este puțin probabil să funcționeze pentru toți oamenii sau pentru toate tipurile de cancer.

Dacă aveți sindromul Lynch sau ați fost tratat pentru cancer intestinal, ar putea fi util să vă întrebați dacă o doză mică regulată ar putea fi benefică. „Discutați întotdeauna cu un medic sau cu alt profesionist din domeniul sănătății înainte de a începe să luați aspirină”, spune Langley.

Pe măsură ce cercetările privind aspirina continuă să se dezvolte, s-ar putea să apară surprize. Dar se va extinde lunga istorie a aspirinei cu încă 4.000 de ani în viitor? Poate că urmașii noștri vor folosi versiuni ale medicamentului în moduri pe care nici măcar nu ni le putem imagina.