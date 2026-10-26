Între timp, cercetătorii studiază dacă acest ritm este și cel mai bun pentru sănătate. Povestea celor trei mese începe însă cu mult înaintea dezbaterilor despre nutriție și are legătură cu felul în care ne-am organizat munca și viața.

De unde vine obiceiul de a mânca trei mese pe zi

Nu există o dată la care omenirea a trecut oficial la micul dejun, prânz și cină. De-a lungul istoriei, oamenii și-au organizat mesele în funcție de disponibilitatea hranei, de muncă și de obiceiurile comunității din care făceau parte.

În Anglia medievală, de exemplu, două mese principale erau frecvente, iar masa consistentă a zilei putea fi luată în jurul orei 11:00. Prânzul, în forma și la ora la care îl cunoaștem astăzi, nu a fost dintotdeauna o pauză fixă în mijlocul zilei.

O analiză publicată de The Guardian în iunie 2026 arată că modelul celor trei mese s-a consolidat odată cu industrializarea, când programul de muncă a început să dicteze mai strict orele de masă. Micul dejun înainte de lucru, prânzul într-o pauză scurtă și cina după încheierea programului au devenit o organizare practică a zilei de muncă. Astfel, un obicei alimentar flexibil s-a transformat treptat într-un program pe care astăzi îl considerăm firesc.

Când au apărut micul dejun, prânzul și cina în forma actuală

Un moment important în standardizarea meselor a fost Revoluția Industrială. Odată cu extinderea muncii în fabrici și cu apariția unor programe mai stricte, timpul pentru mâncare a trebuit să se adapteze orarului de lucru. Micul dejun era luat înainte de plecare, prânzul trebuia să încapă într-o pauză limitată, iar cina rămânea pentru după terminarea programului.

„Conceptul de astăzi, potrivit căruia micul dejun este ceva obișnuit, a apărut în timpul Revoluției Industriale din secolul al XIX-lea și odată cu introducerea programului de lucru”, afirmă istoricul alimentației Seren Charrington-Hollins, citat de BBC Future.

Și industrializarea a schimbat felul în care oamenii își organizau mesele. Un studiu realizat de antropologul Robert Rotenberg, dedicat orașului Viena, arată că numărul momentelor de masă recunoscute social a scăzut de la cinci la începutul secolului XX la trei în perioada analizată de autor. Cercetarea leagă schimbarea de organizarea timpului de muncă, de programul membrilor gospodăriei și de transformările din cumpărăturile și pregătirea alimentelor.

De ce au devenit trei mese norma în societatea modernă

Programul de lucru explică o parte din poveste. Ce a ajuns, însă, în farfurie a fost influențat și de industria alimentară, care a făcut populare produse ușor de pregătit și de consumat.

Un exemplu este John Harvey Kellogg, medic american asociat cu promovarea cerealelor pentru micul dejun și cu mișcarea pentru un stil de viață sănătos de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În jurul acestei perioade, micul dejun ușor a câștigat teren, iar cerealele au devenit treptat un produs reprezentativ pentru masa de dimineață. Potrivit istoricului Seren Charrington-Hollins, citat de BBC Future, forma de mic dejun asociată astăzi cu cerealele și pâinea prăjită s-a conturat în anii 1950.

Nu înseamnă că dr. Kellogg a inventat micul dejun sau că industria alimentară a creat singură obiceiul celor trei mese. Produsele convenabile au contribuit însă la transformarea unei mese într-un ritual ușor de integrat într-o zi aglomerată. Același principiu se regăsește mai târziu în sandvișurile ambalate și în alte produse destinate celor care mănâncă pe fugă.

Este obligatoriu să mâncăm de trei ori pe zi?

Din punct de vedere științific, nu există o regulă care să stabilească trei mese drept numărul optim pentru fiecare adult.

O revizuire publicată în 2024 în revista Food & Nutrition Research, realizată pentru Recomandările Nordice de Nutriție, a analizat 24 de revizuiri despre frecvența meselor, gustări, omiterea micului dejun și postul intermitent. Autorii au constatat că rezultatele sunt neconcludente: cercetările nu arată în mod constant că un anumit număr de mese este superior celorlalte în privința greutății corporale.

Calitatea dovezilor a fost, în general, scăzută sau critic de scăzută. Concluzia autorilor este că nu există suficiente date pentru a recomanda un singur tipar alimentar tuturor. Asta nu înseamnă că frecvența meselor este irelevantă, ci că trebuie privită în contextul întregii alimentații.

Ce se întâmplă dacă sărim peste una dintre mese

Dacă renunțăm la micul dejun, slăbim mai ușor? O analiză publicată în 2020 în revista Obesity, care a reunit șapte studii clinice randomizate, cu 425 de adulți, a găsit o diferență mică: cei care au sărit peste micul dejun au pierdut, în medie, cu 540 de grame mai mult decât cei care au mâncat dimineața. În același timp, cercetătorii au observat o creștere a colesterolului LDL în grupul care a sărit peste această masă. Studiile au fost însă de scurtă durată, iar autorii au subliniat că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege efectele pe termen lung.

De asemenea, faptul că nu există o regulă universală nu înseamnă că mesele pot fi ignorate fără să ținem cont de nevoile organismului. Copiii aflați în creștere și persoanele în vârstă fragile, de exemplu, pot avea nevoie de mese mai frecvente pentru a-și asigura aportul necesar de energie și nutrienți. Pentru persoanele cu anumite afecțiuni sau tratamente, schimbarea programului alimentar poate necesita recomandări medicale individuale.

Contează mai mult numărul meselor sau cantitatea de mâncare?

Două persoane pot mânca de trei ori pe zi și pot avea alimentații foarte diferite. Una poate consuma porții potrivite nevoilor sale și o varietate de alimente, în timp ce alta poate avea un aport prea mare de energie sau o dietă săracă în nutrienți. Același lucru este valabil și pentru persoanele care preferă două mese sau mănâncă mai des, în porții mai mici.

O meta-analiză publicată în 2023, care a inclus 16 studii randomizate, a comparat alimentația cu cel mult trei mese pe zi cu cea bazată pe patru sau mai multe. Cercetătorii nu au identificat un avantaj clar al meselor mai rare pentru greutate și pentru mai mulți indicatori ai sănătății cardiometabolice. Certitudinea dovezilor privind greutatea a fost foarte scăzută, iar majoritatea studiilor au prezentat un risc ridicat de eroare sistematică.

Prin urmare, nu există dovezi solide că simpla reducere a numărului de mese aduce beneficii tuturor. Contează ce și cât mâncăm, dar și dacă programul ales ne permite să ne acoperim necesarul de energie și nutrienți.