Doi turiști au furat o statuie aurită a lui Iisus dintr-o biserică din Lituania, dar au scăpat-o şi au distrus-o. VIDEO

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată un bărbat care transportă statuia de la Sanctuarul Divinei Milostiviri, situat în centrul vechi al orașului Vilnius, marți, în timp ce prietenul său îl filma și râdea, potrivit Metro.co.uk.
La un moment dat, brațele figurii s-au desprins, iar statuia s-a zdrobit de pământ.
Cei doi bărbați au fugit apoi de la fața locului. Păreau a fi în stare de ebrietate, însă acest lucru nu a fost confirmat.
Se crede că bărbații sunt britanici, întrucât vorbeau limba engleză și păreau să aibă un accent specific nordului Angliei.
Cei doi bărbați nu au fost identificați deocamdată
Preotul bisericii, Elijas Anatolijus Markauskas, a făcut un apel public pentru a primi ajutor în identificarea celor doi bărbați implicați.
„În noaptea de 11 spre 12 noiembrie, o statuie a lui Hristos a fost smulsă de pe cruce și distrusă în apropierea Sanctuarului Divinei Milostiviri din Vilnius.
Sunt îndurerat, pentru că nu este vorba doar despre un obiect sacru. Este imaginea Celui pe care Îl iubim, Căruia ne rugăm și în mâinile Căruia încredințăm lumea, Patria, oamenii dragi și pe noi înșine”, a declarat preotul.
Resturile statuii distruse au fost lăsate în locul din care aceasta a fost luată.
„Pe 11 noiembrie, în jurul orei 21:00, în Vilnius, pe strada Dominikonų, o persoană neidentificată a distrus o sculptură aurită reprezentându-L pe Iisus, aflată pe o cruce din lemn, în curtea interioară a bisericii.
Valoarea pagubelor este în curs de evaluare. A fost deschisă o anchetă penală în baza articolului 284 din Codul penal al Republicii Lituania”, a transmis poliția din Vilnius.