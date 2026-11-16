Doi turiști au furat o statuie aurită a lui Iisus dintr-o biserică din Lituania, dar au scăpat-o şi au distrus-o. VIDEO

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată un bărbat care transportă statuia de la Sanctuarul Divinei Milostiviri, situat în centrul vechi al orașului Vilnius, marți, în timp ce prietenul său îl filma și râdea, potrivit Metro.co.uk.

La un moment dat, brațele figurii s-au desprins, iar statuia s-a zdrobit de pământ.

Cei doi bărbați au fugit apoi de la fața locului. Păreau a fi în stare de ebrietate, însă acest lucru nu a fost confirmat.

Se crede că bărbații sunt britanici, întrucât vorbeau limba engleză și păreau să aibă un accent specific nordului Angliei.