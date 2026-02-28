Atacuri coordonate în Iran: Biroul Liderului Suprem și clădirea președinției, vizate în atacuri | Video

Au fost țintite obiective militare în Kermanshah, Qom, Isfahan, Tabriz și Karaj, precum și facilități navale iraniene din Kenarak, în sudul țării. Un videoclip primit din orașul Kamyaran, din regiunea kurdă, arată bombardarea unei baze a Gardienilor Revoluției (IRGC).
Forțele de Apărare ale Israelului au avertizat civilii iranieni să evacueze zonele din apropierea siturilor și instalațiilor militare înaintea loviturilor.
Imagini din Teheran arată că o locuință din cartierul Narmak, unde locuiește fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad, a fost lovită. Nu este clar dacă fostul președinte a fost rănit.
Ministerul iranian de Interne a transmis că forțele de securitate sunt pregătite să mențină calmul, iar numeroase spitale din întreaga țară sunt în stare de alertă.
„Au lovit puternic”: videoclipuri arată urmările atacurilor din Teheran
Mai multe videoclipuri verificate din Teheran arată coloane mari de fum ridicându-se deasupra capitalei.
Un clip, filmat într-o intersecție aglomerată, surprinde traficul încetinind în timp ce șoferii și pietonii privesc spre cer. În imagini se aude o persoană spunând: „Au lovit puternic. Unde au lovit? Se spune că este reședința lui Khamenei.”
Videoclipul a fost localizat la mai puțin de un kilometru de „Leadership House”, biroul Liderului Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Hosseini Khamenei. Din unghiul filmării nu este clar dacă clădirea a fost lovită direct.
O altă fotografie verificată de BBC din aceeași zonă arată coloane groase și întunecate de fum ridicându-se deasupra unor clădiri rezidențiale și mici magazine alimentare. Există, de asemenea, relatări despre lovituri în alte regiuni ale țării.
