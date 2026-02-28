Atacuri coordonate în Iran: Biroul Liderului Suprem și clădirea președinției, vizate în atacuri | Video

Au fost țintite obiective militare în Kermanshah, Qom, Isfahan, Tabriz și Karaj, precum și facilități navale iraniene din Kenarak, în sudul țării. Un videoclip primit din orașul Kamyaran, din regiunea kurdă, arată bombardarea unei baze a Gardienilor Revoluției (IRGC).

Forțele de Apărare ale Israelului au avertizat civilii iranieni să evacueze zonele din apropierea siturilor și instalațiilor militare înaintea loviturilor.

Imagini din Teheran arată că o locuință din cartierul Narmak, unde locuiește fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad, a fost lovită. Nu este clar dacă fostul președinte a fost rănit.

Ministerul iranian de Interne a transmis că forțele de securitate sunt pregătite să mențină calmul, iar numeroase spitale din întreaga țară sunt în stare de alertă.