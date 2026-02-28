Actorii întruchipează personaje din jocuri video, cărți cu benzi desenate sau desene animate asiatice.

Astfel de reprezentații - foarte populare în Japonia - sunt inspirate de personajele manga și anime. Acum au prins acum și la noi. Ca dovadă, un club din Centrul Vechi al Bucureștiului a fost plin aseară.

Actorii au avut o dublă contribuție. Au întruchipat, desigur, personajele, dar au creat și costumele pentru piesa de cosplay.

Piesa interpretată aseară pe scena din București este celebră peste Ocean. La noi se joacă, deocamdată, de cel mult două ori pe an, spun organizatorii.

Dan Stănescu: Este o piesă destul de interesantă, este printre primele show-uri de acest gen făcute la noi. Este un show interactiv în care și oamenii pot să intre ușor, ușor în piesă.