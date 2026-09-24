"Vreau să vi-l prezint pe noul tehnician al acestei echipe, Laurenţiu Reghecampf, de care mă leagă nişte amintiri mai mult decât plăcute şi sper să producem în continuare ceea ce s-a întâmplat şi în primul şi în al doilea lui mandat", a anunţat preşedintele FCSB, Mihai Stoica, joi, într-o conferinţă de presă.

Tehnicianul Laurenţiu Reghecampf a afirmat că primul său obiectiv este câştigarea următorului meci şi recăpătarea încrederii de către jucători.

"Mă bucur foarte mult că mă aflu aici, sunt foarte fericit că am ajuns aici. A fost o săptămână grea pentru mine, să realizez acest lucru, dar mi-am dorit foarte mult asta şi asta este cel mai important. Ştiu exact ce ne aşteaptă şi ştiu exact ce urmează, avem foarte multe lucruri de făcut. Cel mai important lucru pentru noi ca staff şi pentru fani, care sunt foarte importanţi pentru noi, este să ne câştigăm primul meci, ca jucătorii să-şi recapete încrederea şi pofta de joc. Vrem să aducem din nou acea putere a unei echipe care conduce de la început până la sfârşit. Ambiţiile sunt aceleaşi întotdeauna, se doreşte victoria şi întotdeauna se doreşte să se câştige un trofeu, două sau trei, cât se poate. Întotdeauna a fost aşa şi întotdeauna va fi aşa, nimic nu este nou", a declarat Reghecampf.

Tehnicianul în vârstă de 51 de ani îi va avea colaboratori, în cel de-al treilea mandat la conducerea echipei FCSB, pe Viorel Dinu, antrenor secund, Adrian Popa, preparator fizic. Aceştia se vor alătura celorlalţi membri ai corpului tehnic: Lucian Filip, Alin Stoica, Thomas Neubert, Marius Popa şi Ionuţ Zottu.

Echipa de fotbal FCSB a anunţat, miercuri, rezilierea contractului antrenorului Marius Baciu şi a colaboratorilor acestuia Sorin Bucuroaia şi Alexandru Ioniţă.

În actuala ediţie de campionat, după 10 etape, FCSB ocupă poziţia a 11-a în clasamentul Superligii, cu 12 puncte, după 3 victorii, 3 egaluri şi 4 înfrângeri.

La finalul partidei Universitatea Craiova - FCSB, scor 5-0, în cadrul etapei a 10-a a Superligii, finanţatorul Gigi Becali anunţase revenirea lui Laurenţiu Reghecampf pentru al treilea mandat la formaţia bucureşteană, însă clubul nu comunicase oficial despărţirea de antrenorul Marius Baciu.

Dublu campion al României cu Steaua, Laurenţiu Reghecampf a antrenat până acum formaţia tunisiană Esperance Sportive Tunis.