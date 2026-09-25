În cadrul unui interviu acordat jurnalelor de ora 20:00 ale posturilor TF1 și France 2, șeful statului a avertizat asupra gravității contextului actual și nu a exclus reducerea taxelor pe termen lung pentru a preveni o explozie a prețurilor la pompă, notează AFP, preluat de Agerpres.

Desfășurare militară la Marea Roșie și diplomație în Golf

Pentru a securiza situl din Yanbu, principalul terminal saudit de export de țiței la Marea Roșie și o țintă frecventă a rebelilor houthi din Yemen, Parisul mobilizează resurse importante. „Mijloace militare, adică soldați, radare, sisteme de apărare, pentru a proteja” această infrastructură critică, a detaliat Macron. Oficialul a precizat că, „în funcţie de nevoi”, ar putea fi utilizate chiar și avioane de vânătoare Rafale.

Cu toate acestea, președintele a trasat o linie roșie, subliniind cu fermitate că nu doreşte să „angajeze” Franţa în conflictul dintre regatul saudit și rebelii pro-iranieni. El a explicat că o detensionare în acest punct strategic ar avea un impact „imediat asupra preţului la pompă” și a evidențiat „discuţiile cu iranienii şi omanezii pentru a redeschide” Strâmtoarea Ormuz. Macron s-a arătat încrezător că Franţa, având „o diplomaţie puternică” și „are greutate” în regiune, poate „să obţină rezultate”, întrucât cauzele scumpirilor sunt în primul rând „geopolitice”.

Aprovizionare garantată până la finalul anului

Pe plan intern, liderul de la Elysée a dat asigurări că autorităţile fac „totul” pentru „a evita” penuriile, garantând că aprovizionarea „cu motorină, gaz şi păcură” este asigurată „până la sfârşitul anului”. Totuși, el nu a exclus apariția unor dificultăți la începutul anului 2027, „dacă criza se va agrava”.

Factorii care au generat această criză sunt, potrivit lui Macron, războiul din Orientul Mijlociu, tensiunile extreme din strâmtorile strategice Ormuz şi Bab el-Mandeb, precum și războiul din Ucraina. În contextul în care motorina a atins deja un nivel record de aproximativ 2,40 euro pe litru, președintele a promis: „Nu vom lăsa preţurile să explodeze pentru francezi”.

Deși se confruntă cu presiuni din partea opoziției și a majorității cetățenilor, care cer reducerea taxelor pe carburanți, Macron a evitat să excludă această variantă. „În funcţie de evoluţie, nu trebuie să excludem nimic”, a recunoscut el.

Riscuri de securitate

Pe frontul est-european, Emmanuel Macron și-a relansat propunerea unui „dublu moratoriu” în conflictul ucrainean, care să vizeze încetarea atacurilor asupra infrastructurilor energetice și civile din Ucraina și Rusia, dar și din Marea Neagră.

În ciuda acestui apel, șeful statului s-a arătat pesimist față de int0ențiile Moscovei. El a avertizat că o nouă mobilizare rusă a 300.000 de oameni, cu scopul de a cuceri „tot Donbasul”, în estul Ucrainei, reprezintă „un scenariu care ni se pare credibil”.

Mai mult, Macron a estimat că Franța ar putea deveni, la rândul ei, ținta unui atac cu o dronă încărcată cu explozibil, similar cu incidentul de pe aeroportul din Leipzig de la începutul lunii august, pe care Germania l-a atribuit Rusiei.