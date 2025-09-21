Aster, Floarea Stelei – Cum se îngrijește una dintre cele mai populare plante de toamnă. Idei pentru o grădină colorată

Când spectacolul verii din grădină începe să se estompeze, asterele, sau Floarea Stelei, fură privirea.

Aceste plante perene asemănătoare margaretelor nu doar luminează straturile de flori, ci atrag albinele, fluturii și chiar păsările, devenind vedetele târzii ale sezonului și un final de neevitat pentru orice grădină.

Iată cum să ai grijă de astea sau Floarea Stelei în sezonul de toamnă.

Shutterstock

Totul despre aster, Floarea Stelei

Plante perene rezistente la frig, cu flori asemănătoare margaretelor, asterele, numite și floarea stelei sau ochiul boului de toamnă, sunt atracția principală pentru polenizatori din sfârșitul verii până toamna.

În funcție de soi, cresc între 30 cm și 1,8 m, cu flori stelate în nuanțe de violet, alb sau albastru. Există peste 600 de specii de astere. În urmă cu câțiva ani, genul Aster a fost divizat în mai multe genuri: Aster include în prezent speciile europene și asiatice, în timp ce cele native din America de Nord aparțin genului Symphyotrichum.

Floarea Stelei este o floare versatilă: în funcție de înălțime, se potrivește pentru borduri, grădini stâncoase sau grădini de flori sălbatice.

Poate fi plantată în containere pentru verandă sau terasă și adaugă culoare în grădini sau pe marginile straturilor. Fluturii și albinele vor aprecia florile, mai ales spre final de vară și odată cu răcirea serilor.

Plantare

Aceste plante preferă zonele cu veri răcoroase și umede și nopți răcoroase, în locuri cu soare plin sau parțial. În climatele calde, nu suportă soarele puternic de amiază. Solul trebuie să fie umed, dar bine drenat și afânat. Argila umedă duce la putrezirea rădăcinilor, iar nisipul uscat provoacă ofilirea. Înainte de plantare, se recomandă încorporarea a 5–7 cm de compost în sol.

Shutterstock

Când se plantează

Cel mai bun moment pentru a planta exemplare tinere este primăvara târzie, după trecerea riscului de îngheț. De asemenea, pot fi plantate și exemplare mature, în ghiveci, disponibile de obicei spre sfârșitul verii sau începutul toamnei.

Asterele se pot înmulți din semințe, însă germinarea este inegală. Semințele se pot semăna toamna sau se pot porni la interior iarna.

Cum se plantează

• Răsadurile tinere, plantate primăvara, se așază la distanță de 30–90 cm, în funcție de soi.

• Plantele mature, disponibile la sfârșit de vară/toamnă, se plantează la circa 90 cm distanță.

• Semințele se seamănă la 2,5 cm adâncime în ghivece sau tăvițe și se stratifică la frigider 4–6 săptămâni pentru a imita condițiile iernii.

Îngrijire

Originare din America de Nord, asterele includ numeroase specii din mai multe genuri de plante, precum și zeci de culturi horticole, dar pentru grădinari, acestea sunt pur și simplu flori deosebite violet sau albastre, asemănătoare margaretelor, care apar târziu în sezon.

Acestea sunt plante perene de lungă durată cu creștere rapidă și sunt capabile să ofere un spectacol de toamnă încă din primul an. Ele pot fi cultivate din semințe semănate primăvara, însă pot trece câțiva ani până să ajungă plante mature, de dimensiuni complete. Mai frecvent, acestea sunt plantate sub formă de răsaduri crescute în ghiveci, din pepiniere.

Ele se dezvoltă cel mai bine în sol lutos, bine drenat, și au nevoie de suficient spațiu pentru ca rădăcinile să se extindă. La fiecare trei ani, tufele trebuie scoase din sol și divizate pentru a preveni lignificarea și uscarea centrului plantei. Partea centrală lemnoasă poate fi îndepărtată, iar porțiunile exterioare se replantează la aceeași adâncime.

Shutterstock

Lumină

Floarea Stelei trebuie plantate într-o zonă cu expunere completă la soare pentru cea mai mare parte a zilei. Prea multă umbră duce la tulpini alungite și mai puține flori, mai ales la soiurile și hibrizii cei mai comuni. Totuși, există specii native care se dezvoltă bine și în condiții de semiumbră.

Sol

Aster preferă solul lutos, ușor acid. Dacă solul este alcalin, poate fi corectat prin adăugarea de materie organică, cum ar fi gunoi de grajd bine descompus, frunze în descompunere sau compost.

Apă

Noile plantări trebuie menținute umede și udate regulat până la finalul perioadei de înflorire. Solul trebuie să rămână constant umed, dar nu îmbibat cu apă. Este recomandat să se ude la baza plantei, evitând stropirea frunzelor, pentru a preveni apariția mucegaiului sau a bolilor fungice.

În general, o udare săptămânală sau echivalentul unui centimetru de precipitații este suficient.

Temperatură și umiditate

Aceste plante se dezvoltă bine la temperaturi mai scăzute și rezistă la înghețuri ușoare, suportând perioade scurte de temperaturi apropiate de zero grade. În privința umidității, nu au cerințe speciale și nu necesită pulverizare suplimentară.

Fertilizare

Floarea Stelei are nevoie de o fertilizare moderată și beneficiază de un îngrășământ echilibrat pentru flori aplicat de două ori pe lună, începând din primăvară și până la deschiderea bobocilor.

Un aport excesiv de nutrienți poate reduce durata înfloririi, de aceea fertilizarea se întrerupe în august.

Tăiere

Îngrijirea prin tăiere este simplă: florile ofilite trebuie îndepărtate pentru a stimula noi creșteri, iar tulpinile moarte sau ofilite trebuie tăiate. Pentru o tăiere practică, se pot culege florile aproape în plină înflorire și folosi în buchete.

După ce înghețul afectează frunzișul, tulpinile se taie de la nivelul solului, folosind unelte curate. Această operațiune se poate face și primăvara.

