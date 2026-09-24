Orice român poate afla informații despre companiile de stat și șefii acestora de la venituri, până la CV-uri ori contracte.

Noua platformă poate fi accesată de oricine pe guvernanta.gov.ro și include informații despre 121 de companii active de stat.

Cine ocupă primele locuri

Corespondent ȘtirileProTV: Tot aici putem găsi informații despre cei aflați la conducerea acestor companii. De exemplu, dacă dăm click pe „persoane” vom vedea angajații ordonați în funcție de venitul total lunar brut. Pe primul loc este directorul companiei "Aeroporturi București", care cumulează 3 funcții în total, pentru că este și membru în consiliile de administrație de la Registrul Auto Român și Autoritatea Aeronautică Civilă. În total, are un venit lunar de peste 134 de mii de lei brut, asta înseamnă un venit net de aproximativ 78.000 de lei, aproape 15.000 de euro în mână. Tot 3 funcții cumulează și persoana de pe locul 2, apoi urmează cei aflați în conducerea companiei ROMGAZ, cu venituri lunare de aproximativ 71.000 de lei brut.

În total, sunt sute de angajați în administrația publică, cu funcții de conducere, care câștigă bani frumoși, de multe ori peste salariul șefului statului ori cel al premierului.

36 de persoane au salarii brute care variază între 50.000 și 100.000 de lei, 115 au între 25.000 și 50.000 de lei și 370 de persoane până în 25.000 de lei.

Peste 100 de persoane au cel puțin două funcții

Unii ajung la aceste sume și pentru că au mai multe funcții în același timp.

Peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții, și de multe ori cea de-a doua este de membru într-un consiliu de administrație - un job plătit bine. De exemplu, un membru în consiliul de aministrație de la Romatsa primește doar pentru asta aproape 47.000 de lei brut.

Oana Gheorghiu, viceprim-ministru interimar: Dacă acele companii sunt companii ultraperformante care aduc venituri la bugetul statului, care produc bunăstare, sumele se justifică, dar este foarte important să ne uităm la veniturile acestor oameni, la competențele lor, de aceea platforma include și prezentare cv-urilor dumnealor, și la ce se întâmplă în companiile respective, cât de performante sunt. Fiecare leu pierdut dintr-o companie de stat este leu pierdut din buzunarul nostru, al tuturor. Pe lângă veniturile din salarii, separat sunt publicate la fiecare companie și rapoartele anuale de remunerație, care includ de asemenea și sumele suplimentare acordate celor din conduce de pildă în cazul în care societatea a avut rezultate bune. Uneori, acestea depășesc cu mult salariul.