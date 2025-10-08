De ce ești obosit chiar și când nu faci nimic fizic. Răspunsul e digital

Oboseala cronică resimțită de mulți dintre noi nu este cauzată doar de un program aglomerat, ci și de modul în care folosim tehnologia, avertizează Paul Leonardi, profesor de managementul tehnologiei la Universitatea din California, Santa Barbara.

În noua sa carte, Digital Exhaustion: Simple Rules for Reclaiming Your Life, el explică cum schimbările frecvente între aplicații, sarcini și roluri din viața de zi cu zi ne secătuiesc de energie fără să ne dăm seama.

„Creierul nostru nu a evoluat pentru a face față acestor schimbări rapide și constante între aplicații, platforme și contexte de viață. Fiecare comutare necesită un efort cognitiv, iar acest efort, acumulat, duce la epuizare”, spune Leonardi într-un interviu acordat CNN.

