Potrivit regulilor de despărțire în silabe din limba română, cuvântul „genunchieră” se desparte în cinci silabe.

Cum se desparte în silabe „genunchieră”

Cuvântul „genunchieră” se desparte astfel: ge-nun-chi-e-ră. Acesta are cinci silabe: „ge”, „nun”, „chi”, „e” și „ră”.

O posibilă sursă de confuzie este succesiunea vocalelor „i” și „e”. În acest caz, ele se pronunță separat și formează două silabe diferite.

De ce se desparte „genunchieră” în cinci silabe

Pentru a înțelege despărțirea corectă, este important să ținem cont de pronunția cuvântului. Fiecare silabă are în componență un nucleu vocalic, iar în cazul termenului „genunchieră”, vocalele se aud distinct.

Astfel, pronunțarea se face în cinci timpi: ge-nun-chi-e-ră. Despărțirea nu se face „ge-nun-chie-ră”, deoarece vocalele „i” și „e” nu formează împreună o singură silabă, conform DOOM3.