În cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate la Dublin, Irlanda, Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport durabil şi turism, a declarat că este prea devreme pentru a stabili dacă incidentele raportate au legătură între ele, adăugând că, deocamdată, nu există informaţii care să permită stabilirea implicării unui atac cibernetic.

"Orice ameninţare la adresa civililor este inacceptabilă. Asigurarea siguranţei şi securităţii cetăţenilor rămâne o prioritate", a declarat acesta.

Comisarul a precizat că UE monitorizează îndeaproape situaţia şi menţine contactul cu statele membre afectate. El a adăugat că, în cursul aceleiaşi zile, a discutat cu Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) despre posibilele implicaţii ale incidentelor recente asupra siguranţei aviaţiei.

Tzitzikostas a subliniat că responsabilitatea evaluării ameninţărilor la adresa securităţii, a investigării incidentelor şi a aplicării măsurilor adecvate de securitate aeronautică revine în principal autorităţilor naţionale, care acţionează în cooperare cu operatorii aeroportuari, companiile aeriene şi instituţiile de aplicare a legii.

Investigaţiile naţionale privind aceste incidente sunt încă în desfăşurare, a precizat acesta.

Un nou val de ameninţări false cu bombă a afectat zeci de zboruri şi aeroporturi europene

Un nou val de ameninţări false cu bombă a afectat joi cel puţin 12 zboruri şi aeroporturi europene din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franţa, Italia, Polonia, România şi Spania, după ce marţi mai multe alerte au dus la activarea unor dispozitive de securitate extinse.

Un avion care efectua ruta dintre Dublin şi Roma a fost deviat de la traiectoria sa după o alertă de bombă în timp ce survola spaţiul aerian francez, astfel încât a aterizat la baza aeriană Evreux, la o sută de kilometri est de Paris, după cum a confirmat pentru EFE cabinetul premierului francez, Sebastien Lecornu.

Surse din cabinetul de la Paris au declarat ulterior presei franceze că aeronava a aterizat fără incidente cu 151 de pasageri şi şase membri ai echipajului, însă echipele de genişti au trebuit să intervină pentru a efectua verificări.

Din Franţa până în Italia şi din Austria până în Bulgaria

În plus, trei zboruri ale companiei aeriene Ryanair cu destinaţia Bulgaria şi plecări din Madrid, Londra şi Copenhaga au fost afectate de false ameninţări cu bombă, însă nu au fost găsite dispozitive explozive pe niciunul dintre cele trei avioane.

Zborurile din Madrid şi Copenhaga au aterizat conform programului pe aeroportul Vasil Levski din Sofia. Aeronavele au fost deviate către zone izolate, pasagerii au fost evacuaţi, bagajele lor verificate, iar avioanele au fost inspectate.

Zborul din Londra a fost deviat către aeroportul Plovdiv, la 120 de kilometri de Sofia, şi a fost supus aceloraşi protocoale de securitate.

Compania aeriană Finnair a confirmat că două zboruri care făceau legătura între Helsinki şi Roma şi respectiv Viena au primit ameninţări cu bombă, deşi ambele avioane au aterizat în siguranţă la destinaţiile lor.

După cum a explicat Finnair postului de televiziune de stat YLE, zborul AY1761, care transporta 144 de pasageri, a aterizat la Roma la ora locală 9:27 (8:27 GMT), escortat de avioane de vânătoare italiene, iar autorităţile locale au inspectat aeronava, dar nu au găsit nimic suspect.

Zborul AY1471 de la Helsinki la Viena, operat de compania aeriană daneză Jettime, a aterizat fără incidente în capitala Austriei, unde un zbor Wizz Air de la Milano Malpensa la Varşovia a efectuat, de asemenea, o aterizare de urgenţă din cauza unei alte ameninţări cu bombă.

Aeroportul din Viena a continuat să funcţioneze normal, a declarat o sursă aeroportuară pentru EFE.

Ameninţările au afectat şi Republica Cehă, România, Belgia şi Spania

Serviciul Român de Informaţii a informat că o celulă de criză a fost instituită joi pe Aeroportul Otopeni după ce a primit un mesaj privind o ameninţare cu bombă într-o aeronavă Wizz Air care zbura de la Milano la Bucureşti.

Potrivit sursei citate, cei 182 de pasageri şi şapte membri ai echipajului au fost debarcaţi, iar o echipă de pirotehnişti a SRI verifica aeronava pentru a stabili dacă există vreo ameninţare.

Totodată, patru avioane cu destinaţia Praga care primiseră ameninţări cu bombă au aterizat conform programului în capitala Cehiei, iar poliţia a raportat că nu au fost găsite obiecte suspecte în aeronave.

La Bruxelles, un avion de pasageri polonez aparţinând companiei LOT a aterizat pe aeroportul Bruxelles-Zaventem fără incidente, după ce a primit o "alertă suspectă". Purtătoarea de cuvânt a aeroportului, Ihsane Chioua Lekhli, a confirmat incidentul pentru EFE, adăugând că avionul "a aterizat în siguranţă" şi că sunt necesare "măsuri suplimentare".

Trei zboruri au fost afectate joi dimineaţă de ameninţări false cu bombă şi pe aeroportul din Madrid, însă forţele de securitate au exclus existenţa oricărui pericol, conform Reuters.

Ameninţări la mai multe aeroporturi

În paralel, pe aeroportul Chopin din Varşovia, una dintre piste a trebuit să fie închisă temporar după ce un alt zbor LOT cu destinaţia Paris a fost vizat de o posibilă ameninţare, a declarat pentru EFE purtătorul de cuvânt al Aeroporturilor Poloneze, Piotr Rudzki.

El a explicat că au fost respectate procedurile standard de securitate, inclusiv inspecţia aeronavei, a pasagerilor şi a bagajelor acestora, dar "ameninţarea nu a fost confirmată", după care aeroportul a putut funcţiona normal.

Între timp, Aeroportul din Copenhaga a înregistrat şi un incident identificat drept o alarmă falsă, care a necesitat desfăşurarea de personal al poliţiei şi forţelor armate daneze specializat în dezamorsarea bombelor, potrivit agenţiei de ştiri daneze Ritzau.

EASA promite să monitorizeze situaţia şi să ofere sprijin

În acest context, Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA) a anunţat joi că va continua să monitorizeze evoluţiile şi să evalueze posibilele implicaţii asupra siguranţei aviaţiei.

Într-un răspuns transmis prin e-mail agenţiei Xinhua, EASA a precizat că va "continua să monitorizeze aceste evoluţii, pentru a identifica şi evalua orice eventuale implicaţii asupra siguranţei aviaţiei care ar putea decurge din astfel de ameninţări la adresa securităţii".

Totodată, Claire Georges, purtător de cuvânt adjunct al Europol - agenţia UE pentru aplicarea legii - a declarat pentru Xinhua, într-un e-mail transmis tot joi, că agenţia este pregătită să sprijine autorităţile naţionale, la solicitarea acestora, în cazurile în care ameninţările au legătură cu criminalitatea organizată gravă sau cu terorismul; acest sprijin include facilitarea schimbului de informaţii şi identificarea unor posibile conexiuni între diferite ţări.