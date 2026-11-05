Primele trei poziţii în top sunt ocupate de Polonia, cu 172 de companii, Republica Cehă (73 societăţi) şi Ungaria (62 de firme), conform News.ro.

La nivel de companii, cea mai bună poziţie ocupată de o firmă din România în Coface CEE Top 500 este locul 23 pe care se află OMV Petrom SA, faţă de 21, la ediţia precedentă, urmată de Automobile Dacia SA - locul 24 şi Lidl Discount, loc 33, faţă de 35, anterior.

„Polonia rămâne liderul incontestabil al clasamentului, cu 172 de companii, beneficiind de dimensiunea pieţei sale interne. Companiile orientate către consumatori au avut performanţe deosebit de bune, în timp ce sectoarele de rafinare, chimie şi exploatare a cărbunelui au afectat profitabilitatea. Republica Cehă (73 de companii) a înregistrat o creştere solidă, susţinută în principal de industria auto, în timp ce Ungaria (62 de companii) a beneficiat de performanţe puternice în sectoarele electronic şi retail, în paralel cu presiunile resimţite de producţia de baterii şi automobile. România, cu 59 de companii în top, s-a evidenţiat între cele patru mari economii ale regiunii, cifra de afaceri cumulată a companiilor româneşti din clasament crescând cu 6,2%, susţinută de sectoarele retail şi auto", arată, joi, Coface, într-un comunicat de presă.

În 2025, cifra de afaceri cumulată a companiilor incluse în top s-a majorat cu 2,9%, până la 1,12 trilioane de euro, peste două treimi dintre acestea raportând vânzări mai mari. Profitul net a rămas însă aproape neschimbat, la 34,9 miliarde de euro, ceea ce a dus la scăderea marjei nete de la 3,2% la 3,1%.

Realizatorii topului precizează că cele mai mari companii din Europa Centrală şi de Est (ECE) au revenit pe creştere, anul trecut, fiind susţinute de consumul gospodăriilor şi investiţiile publice. Vânzările mai mari nu s-au tradus într-o profitabilitate mai bună, deoarece creşterea costurilor cu forţa de muncă, cererea externă slabă şi intensificarea concurenţei internaţionale au continuat să exercite presiuni asupra marjelor.

Profitabilitatea rămâne sub presiune

Redresarea economică a regiunii ECE a continuat în 2025, cu o creştere medie a PIB de 2,4%. Consumul gospodăriilor a rămas principalul motor al economiei, susţinut de creşterea salariilor reale şi de o piaţă a muncii tensionată, în timp ce proiectele de infrastructură şi energie finanţate din fonduri europene au stimulat investiţiile. În acelaşi timp, industriile orientate spre export s-au confruntat cu un context mai dificil, pe fondul cererii slabe din Germania şi al tensiunilor din comerţul internaţional generate de războaiele comerciale.

La nivel agregat, creşterea vânzărilor celor mai mari companii din regiune nu a fost însoţită de o îmbunătăţire a câştigurilor. Ritmul de creştere al salariilor a continuat să depăşească productivitatea, finanţarea a rămas costisitoare, iar mai multe companii industriale importante au raportat pierderi. Numărul companiilor aflate pe pierdere a crescut de la 65 la 74, arată Coface.

„Provocarea reală este acum transformarea creşterii în profitabilitate sustenabilă. Într-un context al creşterii costurilor cu forţa de muncă şi al intensificării concurenţei, companiile din ECE vor trebui să îşi îmbunătăţească productivitatea, să genereze mai multă valoare adăugată şi să urce pe lanţul valoric. Aceşti factori vor determina din ce în ce mai mult care sunt companiile capabile să transforme un mediu de piaţă mai favorabil în câştiguri durabile", a declarat Mateusz Dadej, Economist Regional Coface Europa Centrală şi de Est.

Principalii jucători

Primele şapte poziţii ale clasamentului au rămas neschimbate. Orlen şi-a păstrat primul loc, în timp ce producătorul ceh Škoda Auto s-a menţinut pe poziţia a doua şi a înregistrat cel mai mare profit net din clasament. Jeronimo Martins Polska, operatorul lanţului de magazine Biedronka, şi-a păstrat poziţia a treia, reflectând rezilienţa companiilor orientate către consumatori. Mai jos în clasament, avansul puternic al companiilor asociate investiţiilor în centre de date, noilor capacităţi de producţie auto şi sectorului energetic evidenţiază o schimbare mai amplă a surselor de creştere economică din regiune.

Pe locul 23 se află OMV Petrom SA, faţă de 21, la ediţia anterioară, în timp ce Automobile Dacia SA a urcat de pe locul 27 pe locul 24, iar Lidl Discount de pe poziţia 35 pe 33, acum.

Sectorul auto şi transporturile, cele mai multe firme

Industria rămâne coloana vertebrală a economiei regiunii, însă sursele de creştere devin din ce în ce mai diversificate. Sectorul auto şi transporturi a devenit cel mai bine reprezentat în clasament, cu 94 de companii, deşi performanţele au rămas mixte, pe fondul menţinerii unei cereri europene slabe şi al intensificării concurenţei din partea producătorilor chinezi. În acelaşi timp, retailul a beneficiat de creşterea consumului gospodăriilor, iar construcţiile s-au extins rapid datorită proiectelor de infrastructură finanţate de Uniunea Europeană.

De asemenea, industria de apărare se conturează ca un nou pol de creştere. Cele patru mari companii din sector prezente în clasament şi-au majorat cifra de afaceri cumulată cu 49%. În contrast, sectoarele de rafinare, chimie şi metalurgie au rămas sub presiune din cauza preţurilor mai mici ale materiilor prime, a cererii industriale reduse şi a concurenţei internaţionale mai puternice.

„Europa Centrală şi de Est şi-a construit forţa pe baza sa industrială şi pe integrarea strânsă în lanţurile europene de aprovizionare. Acesta rămâne un avantaj important, însă mediul economic se schimbă. Companiile care vor avea succes vor fi cele care vor reuşi să combine această forţă industrială cu o productivitate mai ridicată, flexibilitate şi capacitatea de a răspunde rapid noilor surse de creştere", a declarat Jarosław Jaworski, CEO Coface Europa Centrală şi de Est.

Companiile din Top 500 aveau 2,53 milioane de persoane angajate în 2025, cu 1,3% mai mult decât în ediţia precedentă a clasamentului. Cu toate acestea, creşterea a fost determinată în principal de schimbările în componenţa topului. Nivelul ocupării forţei de muncă a rămas relativ stabil, reflectând o abordare mai prudentă a angajărilor şi continuarea investiţiilor în automatizare şi productivitate, arată realizatorii topului.

Cât priveşte perspectivele pentru perioada următoare, Coface estimează o creştere a PIB-ului regiunii ECE de 2,3% în 2026 şi 2,6% în 2027, susţinută în principal de consum, investiţii şi creşterea cheltuielilor pentru apărare.

„Majorarea cheltuielilor publice din Germania ar putea sprijini treptat exportatorii din Europa Centrală şi de Est, însă tensiunile din comerţul internaţional şi concurenţa tot mai puternică din partea Chinei rămân riscuri importante. Într-un context în care marjele de profit sunt deja reduse, provocarea principală pentru cele mai mari companii din regiune nu este doar să continue să crească, ci să transforme această creştere într-o profitabilitate sustenabilă pe termen lung", se menţionează în document.