Cum să speli corect bradul de Crăciun artificial. Pași esențiali înainte de a-l împodobi

Bradul artificial este o investiție pe termen lung, dar adună foarte mult praf și acarieni cât timp stă depozitat în cutie sau în debara.

Înainte de a începe să pui globurile și instalația, este foarte important să îl cureți bine, nu doar pentru că trebuie să arate bine, ci și pentru sănătatea membrilor familiei.

Află cum să speli corect bradul artificial pentru a scăpa de praf și alergeni.

Bradul artificial de astăzi nu mai seamănă deloc cu modelele simple de altădată. Este făcut din PVC sau polietilenă, are ramuri turnate realist, efect de zăpadă și uneori instalație luminoasă deja integrată. Tocmai de aceea, nu îl poți curăța oricum. O spălare făcută greșit poate deteriora materialele, poate afecta partea electrică sau poate duce la apariția mucegaiului și a alergenilor.

Înainte de a te apuca să îl speli asigură-te că știi exact ce fel de brad ai. Dacă are instalație încorporată, nu îl expune la jet de apă și nu îl scufunda. Dacă are zăpadă artificială, evită frecarea puternică, pentru că stratul se poate desprinde. Modelele simple, fără efecte speciale, sunt mai ușor de curățat, conform Zuerliclean.com.

Dacă vrei să îl cureți corect, aplică metode blânde. Praful se îndepărtează cu o lavetă moale sau cu aspiratorul setat pe putere mică. Pentru zonele mai murdare, poți folosi un amestec de apă călduță și puțin detergent delicat, aplicat cu o cârpă umezită, nu direct pe ramuri. Apa trebuie folosită doar în cantități mici și niciodată în apropierea firelor sau conexiunilor electrice.

La fel de importantă este uscarea. Bradul trebuie lăsat complet întins, într-un spațiu bine aerisit, până când nu mai rămâne urmă de umezeală. Dacă îl împachetezi umed, poate prinde miros, mucegai sau pete greu de scos.

De ce ai nevoie pentru spălarea bradului artificial

Înainte să începi să cureți bradul, e bine să ai totul pregătit în jurul tău. Spațiul și uneltele potrivite fac diferența, pentru că îți ușurează munca și îl protejează și pe el, dar și pe tine. Cel mai bine e să lucrezi într-un loc larg și aerisit, unde nu contează dacă se scutură praf. Balconul, terasa, curtea sau o cameră liberă sunt opțiuni bune. Sub brad pune o folie, o prelată sau un cearșaf vechi, ca să strângi repede mizeria și să nu murdărești podeaua.

Lumina puternică ajută mult. Praful se vede greu pe ace, mai ales la brazii albi sau foarte deși, iar o lumină bună te ajută să observi toate zonele. Pentru protecția ta, folosește mască și ochelari. Dacă bradul a stat luni întregi în cutie, pe el se pot aduna acarieni, spori de mucegai sau alte particule din garaj ori subsol. Mănușile sunt utile și ele, pentru că ramurile rigide pot zgâria.

La capitolul unelte, sunt foarte practice lavetele din microfibră, pămătufurile moi, pensulele cu peri fini și un aspirator cu furtun subțire sau un aspirator de mână. În zonele greu accesibile poți folosi uscătorul de păr setat pe aer rece sau un spray cu aer comprimat, care dă jos praful fără efort. Dacă ai nevoie și de o curățare umedă, pregătește apă călduță, puțin detergent delicat, oțet alb și cârpe bine stoarse.

Metoda pas cu pas pentru curățarea bradului artificial

Înainte să începi procesul de curățare ar fi bine să analizezi bradul și să vezi ce conține exact. Verifică dacă bradul stă bine în bază și dacă trunchiul este stabil. Dacă are instalație luminoasă integrată, pornește-l pentru câteva secunde ca să vezi dacă toate becurile funcționează, apoi scoate-l din priză. Curățarea se face întotdeauna cu instalația complet deconectată. Tot acum observi dacă sunt urme de insecte, pânze de păianjen sau un miros de umezeală, semn că bradul a stat într-un spațiu prea umed.

Curățarea începe întotdeauna uscat, pentru că praful se îndepărtează cel mai bine fără apă. Ia o lavetă din microfibră și șterge fiecare ramură din interior spre vârf, cu mișcări ușoare. Microfibra atrage praful și nu îl împrăștie. În zonele greu accesibile folosește pămătufuri sau pensule moi, foarte utile la îmbinări, balamale sau ramurile foarte dese.

Dacă vrei să aspiri bradul, folosește doar accesorii moi și puterea setată la minim. Duza metalică sau plasticul tare pot smulge acele, așa că acoperă capătul aspiratorului cu un ciorap subțire prins cu elastic. Așa oprești orice obiect care ar putea fi tras din greșeală. Pentru interiorul coroanei, unde mâna nu ajunge, poți folosi un uscător de păr setat strict pe aer rece. Aerul cald poate deforma plasticul, așa că evită-l. Aerul rece împinge praful spre exterior. Pentru detalii foarte delicate, poți folosi aer comprimat, mai ales în jurul becurilor sau la brazii cu efect de ninsoare. Curățarea umedă se face doar dacă este necesar. Praful lipit, petele sau mirosurile se scot prin ștergere blândă, nu prin stropire. Amestecă apă călduță cu câteva picături de detergent delicat sau oțet alb diluat și folosește o cârpă foarte bine stoarsă. Trebuie să fie doar ușor umedă. Șterge punctual zonele murdare și nu insista prea mult pe un singur loc.

După ce termini, lasă bradul să se usuce complet într-un spațiu bine aerisit. Orice urmă de umezeală lăsată în interior poate duce la mucegai. Spălarea completă sub duș sau în cadă este o soluție extremă, permisă doar la brazi simpli, fără lumini și fără strat nins, și doar dacă sunt foarte murdari.

Trucuri pentru îndepărtarea prafului

Trucurile care chiar funcționează sunt cele blânde, fără să forțeze materialul. La brazii foarte prăfuiți, combinația dintre aer rece și microfibră rămâne cea mai sigură. Jetul de aer scoate praful din interior, iar microfibra îl adună imediat, fără să-l împrăștie. Pentru detalii, pensulele de pictură cu peri moi sunt ideale, mai ales în zonele unde ramurile sunt dese și nu poți ajunge cu mâna.

La brazii albi care s-au îngălbenit, poți folosi o soluție foarte diluată de oțet sau apă oxigenată, aplicată cu o cârpă bine stoarsă. Apoi, o scurtă expunere la soare ajută la albire, însă trebuie supravegheat atent ca plasticul să nu se încălzească prea tare. Există și metoda cu sare, în care secțiunile se agită într-un sac cu sare grunjoasă, dar este riscantă. Sarea e abrazivă și poate deteriora atât luminițele, cât și stratul nins, așa că se folosește doar la brazi foarte simpli, fără finisaje sensibile.

Cum să depozitezi bradul artificial după Crăciun pentru a-l păstra curat

Depozitarea este la fel de importantă ca spălarea, pentru că majoritatea problemelor apar abia după ce bradul a fost pus deoparte. Cutia din carton nu este o soluție bună. Cartonul trage umezeală, se rupe, face praf și permite accesul insectelor și rozătoarelor. În plus, comprimarea forțată deformează ramurile și afectează structura, scrie Apartmenttherapy.com.

Mult mai sigure sunt gențile speciale pentru brazi, din material sintetic, impermeabile, cu fermoare rezistente. Pentru brazi mari sunt ideale cele cu roți, iar pentru cei foarte sensibili există variante verticale, unde bradul rămâne aproape asamblat. Cutiile rigide din plastic oferă protecție maximă, mai ales în garaje sau subsoluri.

Un truc util este să înfășori bradul sau fiecare secțiune în folie stretch. Ramurile rămân comprimate uniform, praful nu intră, iar la anul desfaci totul în câteva secunde. În interiorul genții poți pune săculeți cu bicarbonat, silica gel sau cărbune activ, pentru controlul mirosurilor și al umidității. Evită naftalina, pentru că mirosul persistă în plastic.

Alege un loc de depozitare uscat, fără variații mari de temperatură. Mansardele neizolate și subsolurile umede sunt cele mai riscante. Un spațiu interior sau un garaj bine izolat păstrează bradul în stare bună. Respectând acești pași, bradul rămâne curat, stabil și frumos ani la rând, fără praf, fără mirosuri și fără surprize neplăcute la montare.

