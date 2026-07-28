Părțile ajunseseră la un acord de principiu încă din februarie, când procesul se îndrepta spre judecată, însă nu au reușit atunci să finalizeze înțelegerea. În iunie, David și Ina Steiner au cerut unui judecător federal redeschiderea cazului, iar noul acord anunțat marți pune capăt litigiului, potrivit AP.

David și Ina Steiner sunt fondatorii EcommerceBytes, un buletin informativ dedicat industriei comerțului electronic. Pe lângă despăgubirile financiare, acordul prevede și donații caritabile în valoare de 7 milioane de dolari, inclusiv către organizații care apără libertatea de exprimare.

Avocatul cuplului, Christopher Murphy, a declarat că înțelegerea transmite un mesaj clar că „încercările marilor companii de a reduce la tăcere presa și libertatea de exprimare nu vor fi tolerate”.

Procesul a durat șase ani

Procesul pune capăt unor proceduri penale și civile care au durat mai bine de șase ani. În acțiunea intentată în 2021, soții Steiner au acuzat eBay că a orchestrat o conspirație pentru a-i intimida, amenința cu moartea, teroriza și reduce la tăcere, în încercarea de a opri articolele critice publicate despre companie.

Potrivit procurorilor federali, campania de hărțuire a inclus livrări anonime cu gândaci și păianjeni vii, o coroană funerară și o mască de Halloween reprezentând un cap de porc însângerat. Foștii angajați au trimis, de asemenea, reviste pornografice pe numele soțului către locuința unui vecin și au plănuit să pătrundă în garajul familiei pentru a monta un dispozitiv GPS pe automobil.

În 2020, șapte foști angajați ai eBay au fost inculpați pentru această campanie coordonată de hărțuire. Cei mai mulți și-au recunoscut vinovăția pentru infracțiuni precum conspirație și hărțuire cibernetică și au fost condamnați la închisoare sau arest la domiciliu.

În baza acordului, soții Steiner vor primi despăgubiri de 48,7 milioane de dolari, dintre care 46,15 milioane vor fi plătite de eBay. Fostul director general Devin Wenig va contribui cu 2 milioane de dolari, fosta directoare Wendy Jones cu 500.000 de dolari, iar fostul director Steve Wymer cu 50.000 de dolari.

Compania va finanța, de asemenea, donații de 6 milioane de dolari către organizații nonprofit, iar fostul CEO Devin Wenig va dona încă un milion de dolari unei organizații care apără drepturile garantate de Primul Amendament al Constituției SUA, donația fiind făcută în numele Inei Steiner.

Ca parte a înțelegerii, eBay va publica și o declarație oficială privind conduita foștilor directori implicați. Compania și-a reiterat scuzele, afirmând că ceea ce au făcut foștii angajați în 2019 a fost „greșit, condamnabil și nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată” și că aceste fapte nu reflectă cultura organizațională a companiei. De asemenea, eBay a precizat că, între timp, și-a schimbat conducerea și și-a consolidat politicile interne și programele de etică.