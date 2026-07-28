Autoritatea portuară din Torre del Greco a anunțat că angajații Gărzii de Coastă și polițiștii locali au ridicat împreună 40 de obiecte, în cadrul unei operațiuni naționale privind siguranța pe plaje și la lacuri, care vizează persoanele numite de presa italiană „furbetti dell’ombrellone” („șmecherii umbrelei” sau „trișorii umbrelei”), scrie The Guardian.

„Este interzisă”

Autoritatea portuară a precizat că razia de pe plaja Laghetto, o zonă populară cu acces gratuit, spre deosebire de plajele private care domină mare parte din litoralul Italiei în timpul verii, a fost declanșată după numeroase reclamații privind echipamente lăsate nesupravegheate zile întregi.

Operațiunea a scos la iveală „scaune, umbrele și mese mici lăsate nesupravegheate, care ocupau în mod continuu plaja, rezervând practic un loc pentru revenirea proprietarilor”.

„Este o practică ce se repetă în fiecare vară, dar este interzisă în mod expres”, a transmis autoritatea portuară, adăugând că „ocuparea plajei în acest mod încalcă regulamentele privind administrarea zonelor din domeniul public maritim”.

Persoanele care își lasă echipamentele de plajă după apus riscă amenzi de până la 500 de euro, iar recuperarea obiectelor confiscate implică parcurgerea unei proceduri birocratice.

O acțiune similară a avut loc la începutul acestei luni pe o plajă din Puglia, precum și pe alte plaje din Liguria și Sardinia.

Turiștii și localnicii italieni încearcă să recâștige accesul la „plajele libere”, în contextul în care concesiunile private ocupă o mare parte din litoral, mai ales în regiunile Liguria, Emilia-Romagna și Puglia. O astfel de luptă a fost câștigată recent în Bacoli, în apropiere de Napoli, unde administrația locală a anunțat că își propune ca peste 80% din litoralul local să fie liber sau amenajat pentru utilizare publică.