„Puţine concluzii bune, foarte multe lucruri rămân în continuare în analiză. În opinia noastră, în continuare sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noştri. Şi destul de mulţi care vor fi pe acele sume tranzitorii. Asta e concluzia discuţiilor de astăzi. A fost doar o parte tehnică, n-a participat domnul ministru al Sănătăţii, ceea ce înseamnă că nu s-au luat decizii. Am înţeles şi cum susţine Ministerul Sănătăţii parte dintre propunerile noastre, pentru că aşa a fost discuţia ieri, dar în momentul acesta nu există nicio garanţie că aceste lucruri vor putea fi rezolvate”, a declarat Pope la ieşirea de la Ministerul Sănătăţii, conform Agerpres.

Întrebat dacă greva din sănătate va continua şi miercuri, el a răspuns: „În principiu, da, din păcate”.

Potrivit acestuia, „cartea” este acum la partidele politice. „Ştim toţi că acest Guvern nu poate lua decizii (...) şi facem încă un apel la clasa politică, să avem un Guvern cu puteri depline, cu care să putem negocia şi cu care să putem rezolva problemele din sistem” a transmis Pope.

Nemulțumirile sindicaliștilor

Federaţia Sanitas a declanşat, marţi, grevă generală în spitale, în semn de protest faţă de proiectul legii salarizării. Potrivit reprezentanţilor federaţiei, pe parcursul protestului vor fi asigurate urgenţele şi cazurile complexe.

Sindicaliștii din sănătate spun că, în forma actuală, legea salarizării ar duce la diminuarea veniturilor, prin scăderea sporului de week-end de la 100% la 30% și limitarea celui pentru condiții deosebit de periculoase la 20%, iar asta doar pentru o parte din angajați.

La finalul zilei, după o ședință extraordinară a guvernului, premierul interimar le-a transmis greviștilor că nemulțumirile lor legate de legea salarizării nu sunt justificate.

„Îmi cer scuze tuturor pacienţilor pentru disconfortul pe care l-au avut ca urmare a acestei greve”, a declarat, marţi seară, la finalul şedinţei de Guvern, premierul Interimar Ilie Bolojan, referindu-se la greva din Sănătate.

El afirmă că greva se bazează pe minciuni şi dezinformare şi a reiterat ideea că niciun venit nu ar scădea în urma adoptării noii legi a salarizării.

„I-asigur de tot respectul meu pe medici, pe asistenţi, pe înfirmiere, pe cei care lucrează din greu în sectorul de sănătate. Consider că această grevă s-a bazat pe minciună şi pe dezinformare, în primul rând cu privire la ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată”, a mai declarat premierul interimar.

Ilie Bolojan: Dacă s-ar adopta Legea salarizării, niciun salariu în sectorul public nu va scădea

„Dacă s-ar adopta Legea salarizării, niciun salariu în sectorul public, niciun câştig în sectorul public nu va scădea. Dimpotrivă, ca urmare a corectării unor inechităţi, o bună parte din salarii ar trebui să crească, dar în mod evident aceste creşteri de salarii nu pot fi făcute pe bază de împrumuturi. Ele pot fi făcute atât cât permite capacitatea de plată a economiei româneşti, în aşa fel încât să nu ne întoarcem din punctul în care am plecat, iar în anii următori, să avem salarii predictibile, salarii echitabile în sectorul public şi în sectorul privat din România”, a afirmat premierul interimar Ilie Bolojan.

Totodată, Bolojan afirmă că, dacă Legea salarizării ar fi adoptată, atunci vor exista şi „nişte provocări” în sistemul medical care nu vor putea fi ocolite.

„Astăzi avem un sistem de salarizare care nu se bazează în principal pe plata serviciilor medicale pe care spitalele le prestează către pacienţi, aşa cum ar fi normal. Cea mai mare parte a plăţii cheltuielilor pe care le fac spitalele, se face prin alocări directe de la Casa Naţională de Sănătate şi două-treimi din salariile care se achită în sectorul public de sănătate vin prin alocări directe şi nu prin plata unor servicii care sunt prestate către pacienţi”, a argumentat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a precizat că din acest motiv managerii spitalelor nu au o presiune să adapteze oferta spitalelor, mărimea secţiilor şi tipul acestora la nevoile pacienţilor, având asigurată cea mai mare parte din fonduri.

„Asta înseamnă distorsiuni majore în sectorul de sănătate şi asta înseamnă sume care se cheltuiesc din ceea ce ne putem permite într-o manieră care nu este eficientă. Nu rezolvă nici problemele pacienţilor, dar nici condiţiile mai bune pentru cei care lucrează în sectorul de sănătate. Odată ce legea de salarizare ar fi adoptată vor trebui recalculate tarifele pentru cazurile pe care spitalele le rezolvă, la un nivel mult mai mare decât cel de astăzi”, a afirmat premierul interimar Ilie Bolojan.

Sanitas: Noua lege a salarizării aduce venituri mai mici pentru medici și asistenți

Calculele Sanitas arată că dacă proiectul noii legi a salarizării s-ar aplica în forma actuală ar reduce veniturile medicilor și asistenților medicali. Simulările făcute de sindicaliști indică scăderi de până la 36%.

Cele mai mari pierderi ar apărea în cazul personalului care beneficiază în prezent de un spor pentru condiții de muncă de 85%, dacă acesta ar fi redus la 20%, așa cum prevede proiectul legii salarizării în forma actuală. În această situație, un asistent medical principal cu studii superioare din ATI ar înregistra o scădere a venitului de 17,6%, iar unul cu studii postliceale de aproape 20%, arată Sanitas.

Simulările realizate de federație mai arată că scăderi ale veniturilor ar urma să aibă loc și în cazul medicilor. Un medic primar ar pierde aproximativ 25,5% din venit, un medic specialist aproape 25%, iar un angajat încadrat pe funcția de medic ar putea înregistra o diminuare de 36,6%, potrivit calculelor prezentate de sindicat.

În scenariul în care sporul pentru condiții de muncă este redus de la 55% la 20%, impactul asupra asistenților medicali este mai redus, fiind estimat între 0,5% și 3,3%. În schimb, pentru medici, sindicaliștii estimează în continuare diminuări ale veniturilor, de 6,3% pentru medicii primari, 5,3% pentru medicii specialiști și aproape 25% pentru categoria „medic”.

Un alt punct critic semnalat de Sanitas vizează plata muncii efectuate sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală. Conform simulărilor, reducerea tarifului suplimentar de la 100% la 10% ar diminua valoarea acestuia cu aproximativ 76-77%, în funcție de categoria profesională a asistenților medicali.

Documentul mai arată că, inclusiv în cazul asistenților medicali care efectuează 48 de ore de muncă suplimentară în weekend și sărbători legale, veniturile totale ar rămâne sub nivelul actual. Potrivit calculelor, scăderea ar fi de aproape 8% pentru asistenții cu studii superioare și de aproape 10% pentru cei cu studii postliceale.

Federația prezintă și simulări privind medicii rezidenți. În varianta analizată, reducerea sporului de la 85% la 20% ar conduce la diminuări salariale cuprinse între 22% și 25,5%, în funcție de anul de rezidențiat. În situația reducerii sporului de la 55% la 20%, pierderile estimate sunt între aproximativ 7% și 11%.