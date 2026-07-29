Această decizie a fost luată pentru a nu risca suspendarea ei în baza plângerii prealabile formulată de PSD, având în vedere miza financiară de 970 de milioane de euro din PNRR, bani din PNRR, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, citat de Agerpres.

„Al doilea subiect de pe ordinea de zi a şedinţei de guvern ţine de decizia pe care am adoptat-o astăzi de a nu mai promova hotărârea de guvern pe care am adoptat-o pe data de 23 privind aprobarea strategiei de biodiversitate. De ce? Aşa cum ştiţi, am avut şi avem 12 hotărâri de guvern care au fost atacate de Partidul Social Democrat pentru a fi suspendate sau anulate şi deşi sunt convins că toate aceste decizii au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale, în cazul a trei dintre ele care ţin de jaloane din PNRR am fost mai atenţi la mizele lor financiare, iar această hotărâre de guvern care are o miză financiară de 970 de milioane de euro, am considerat că nu ne putem permite să riscăm suspendarea ei, pentru că dacă nu o avem adoptată strategia până la 31 august, vom fi penalizaţi cu această sumă”, a declarat Ilie Bolojan, marţi seară, la Palatul Victoria, la finalul şedinţei extraordinare de Guvern.

El a adăugat că, în aceste condiţii, în baza discuţiilor purtate cu ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a depus marţi un proiect de lege de către parlamentari la Senat, având ca şi propunere adoptarea acestei strategii.

„Şi în şedinţa de astăzi am adoptat o notă prin care nu vom mai promova spre publicare hotărârea de guvern pe care am adoptat-o”, a completat Bolojan.

El a subliniat că decizia nu are nicio legătură cu nerespectarea prevederilor legale.

„Are o legătură cu responsabilitatea pe care o ocupăm şi cu faptul că atunci când sunt mize financiare importante în joc, nu ne putem permite să riscăm pierderea unor astfel de sume de către România”, a conchis Bolojan.

Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii, un jalon PNRR de aproape un miliard de euro

Pe 23 iulie, Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului a anunțat că în ședința de guvern a fost adoptată Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026–2030.

„Prin îndeplinirea acestui jalon de reformă, România primește undă verde pentru fonduri PNRR de peste 972,4 milioane de euro, bani care vor intra în economie și vor susține investiții importante pentru sute de comunități.”, arată sursa citată.

În plus, prin această strategie, România stabilește un cadru clar de acțiune pentru protejarea biodiversității, mai spune ministrul, care precizează că „fiecare măsură are instituții responsabile, termene, potențiale surse de finanțare și indicatori de rezultat”.

În forma adoptată de Guvern, documentul includea 11 obiective naționale, construite în jurul conservării și restaurării ecosistemelor, reducerii riscului de dispariție a speciilor, utilizării responsabile a resurselor naturale și consolidării capacității instituționale, științifice și financiare.

„Strategia prevede restaurarea ecosistemelor degradate, îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor, refacerea conectivității ecologice și combaterea speciilor alogene invazive. Restaurarea ecosistemelor contribuie direct la reglarea circuitului apei, reducerea efectelor secetei și inundațiilor, stocarea carbonului, polenizare și menținerea fertilității solurilor.