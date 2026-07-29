Acestea ar putea ajunge la 10 miliarde de dolari, transmite Reuters, citat de News.ro.

Potrivit avocaţilor şi firmelor specializate în finanţarea litigiilor, numeroşi competitori europeni pregătesc sau au depus deja acţiuni în instanţă, susţinând că au fost prejudiciaţi de practicile anticoncurenţiale ale Google.

Compania respinge acuzaţiile şi afirmă că reclamanţii urmăresc obţinerea unor despăgubiri, în loc să investească în dezvoltarea propriilor produse.

Noile amenzi încurajează cererile de despăgubiri

Amenda de un miliard de dolari aplicată recent de Comisia Europeană este prima sancţiune impusă în baza DMA şi vizează favorizarea propriilor servicii de către Google şi restricţionarea dezvoltatorilor de aplicaţii în oferirea unor alternative mai ieftine în afara magazinului Google Play.

Avocaţii apreciază că această decizie va încuraja şi alte companii să solicite despăgubiri, inclusiv pentru perioade anterioare intrării în vigoare a DMA, în baza legislaţiei europene privind abuzul de poziţie dominantă.

În ultimul deceniu, Google a primit amenzi totale de 10,4 miliarde de euro din partea Uniunii Europene pentru practici anticoncurenţiale.

Companii din mai multe state cer miliarde de euro

Printre reclamanţi se numără platforme de comparare a preţurilor şi alte companii din Marea Britanie, Suedia, Italia şi Ţările de Jos.

Compania italiană Moltiply Group solicită despăgubiri de 2,97 miliarde de euro, iar în Suedia, PriceRunner a obţinut în primă instanţă o hotărâre prin care Google este obligată să plătească aproximativ 1,97 miliarde de dolari, decizie care urmează să fie atacată cu apel.

Google a ajuns deja la înţelegeri amiabile cu unele companii din Marea Britanie, însă alte procese sunt în pregătire.

Potrivit specialiştilor, litigiile ar putea dura ani de zile, însă deciziile recente ale autorităţilor europene consolidează poziţia reclamanţilor şi sporesc presiunea juridică asupra gigantului american.