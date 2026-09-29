LuAnn Chico, din Lexington, Carolina de Nord, a avut parte de o surpriză incredibilă: a câștigat pentru a doua oară premiul de 100.000 de dolari la jocul de loterie Ruby Red 7’s, potrivit UPI.

Femeia mai câștigase 100.000 de dolari la același joc, în august 2025.

„Am câștigat din nou! Sunt atât de fericită! De data aceasta chiar mai mult decât prima dată. Sunt extrem de încântată”, a spus Chico.

Femeia făcea cumpărături la magazinul Food Lion de pe North N.C. Highway 150, în Winston-Salem, când a decis să-și încerce din nou norocul la jocul său preferat. Nu i-a venit să creadă când a văzut că biletul de 20 de dolari era câștigător și îi aducea din nou un premiu de 100.000 de dolari.

„Asta este tot, pur și simplu am avut noroc. Am noroc”, a spus femeia râzând.

Ce va face cu noul premiu

Luni, Chico s-a prezentat la sediul loteriei pentru a-și ridica premiul. După reținerea impozitelor de stat și federale, a rămas cu 72.016 dolari.

Premiul câștigat anul trecut a fost folosit pentru cei patru nepoți ai săi. De această dată, o parte din bani va ajunge tot la ei, însă femeia a spus că intenționează să folosească noul câștig pentru o vacanță la mare împreună cu soțul ei.

Jocul Ruby Red 7’s a fost lansat în august 2025 și a pus în joc nouă premii de câte 100.000 de dolari. Unul dintre aceste premii nu a fost încă revendicat.

Anul trecut, comitatul Davidson a primit finanțări de peste 9,6 milioane de dolari din fonduri provenite de la loterie, pentru programe educaționale.