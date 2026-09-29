Una dintre profesoare, în vârstă de 61 de ani, a suferit răni incompatibile cu viața și a decedat. Un alt profesor, în vârstă de 44 de ani, a fost rănit și transportat la spitalul din Žilina, potrivit tnlive.sk.

Și un elev a fost grav rănit, fiind transportat cu un elicopter medical la spitalul din Martin.

Petra Klimešová, purtătoarea de cuvânt a Centrului Operațional al Serviciului Medical de Urgență, a oferit detalii despre intervenția echipajelor medicale.

„Echipajele de salvare aeriană au transportat un copil aflat în stare critică la spitalul din Martin. După acordarea primului ajutor, o pacientă în vârstă de 44 de ani, cu o plagă înjunghiată în zona toracelui, a fost transportată cu elicopterul la spitalul din Žilina. Din nefericire, femeia în vârstă de 61 de ani a suferit răni incompatibile cu viața”, a declarat Petra Klimešová.

La fața locului au intervenit echipajele de salvare și forțele de ordine.

Incidentul a mobilizat și autoritățile centrale din Slovacia. La Staškov se îndreaptă ministrul de Interne, Matúš Šutaj Eštok, ministrul Educației, Tomáš Drucker, și ministrul Sănătății, Kamil Šaško, toți membri ai partidului Hlas-SD.

Autoritățile urmează să ofere informații suplimentare despre circumstanțele în care s-a produs atacul și despre starea victimelor.