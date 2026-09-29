Termenul este folosit pentru a introduce o idee opusă sau pentru a contrazice o afirmație făcută anterior.

Dimpotrivă sau dinpotrivă. Care este forma corectă

Forma corectă este dimpotrivă. Varianta „dinpotrivă” este greșită și nu trebuie folosită în scrierea îngrijită. Unele persoane folosesc chiar forma despărțită „din potrivă”, dar și aceasta este incorectă.

Dimpotrivă este un adverb și poate avea sensul de „din contră”, „contrar celor spuse” sau „în sens opus”. Cuvântul este folosit atunci când vrem să contrazicem o afirmație anterioară sau să arătăm că realitatea este opusă celei prezentate.

Forma corectă este „dimpotrivă”, scrisă într-un singur cuvânt. Nu se scrie „din potrivă” și nici „dinpotrivă”.

Un alt aspect de reținut este accentul. Forma corectă este dimpotrívă, cu accentul pe „i”.

Cum folosim corect dimpotrivă

„Nu s-a supărat. Dimpotrivă , s-a bucurat foarte mult.”

, s-a bucurat foarte mult.” „Credeam că va fi obosit după călătorie. Dimpotrivă , a avut foarte multă energie.”

, a avut foarte multă energie.” „Nu mi s-a părut dificil. Dimpotrivă, mi s-a părut foarte simplu.”

Atunci când apare o situație ca cele enumerate anterior, forma care trebuie folosită este întotdeauna „dimpotrivă”, nu „dinpotrivă”.

Cuvântul este format în jurul ideii de opoziție, de contrarietate. Atunci când îl folosim, nu exprimăm doar o diferență, ci, de regulă, introducem o idee care se află în opoziție cu ceea ce s-a spus înainte.

Un truc simplu pentru a verifica dacă trebuie folosit „dimpotrivă” este să îl înlocuiești mental cu expresia „din contră”. Dacă propoziția își păstrează sensul, atunci „dimpotrivă” este, cel mai probabil, cuvântul pe care îl cauți.

De exemplu:

„Nu este mai greu, dimpotrivă, este mai ușor.”

poate fi formulat și:

„Nu este mai greu, din contră, este mai ușor.”

De ce se scrie „dimpotrivă” și nu „dinpotrivă”

Confuzia dintre „dimpotrivă” și „dinpotrivă” poate apărea din cauza pronunției și a asemănării cu alte construcții din limba română. În vorbirea rapidă, sunetele se pot succeda astfel încât forma „dimpotrivă” să fie percepută greșit ca „dinpotrivă”.

Ce înseamnă „dimpotrivă”

Dimpotrivă are rolul de a marca o opoziție față de o afirmație, o presupunere sau o idee exprimată anterior. Poate fi folosit atât în conversații obișnuite, cât și în texte jurnalistice, administrative, academice sau literare.

În funcție de context, poate însemna:

din contră ;

; în sens opus ;

; contrar celor afirmate sau presupuse anterior.

De exemplu, dacă cineva spune „Am crezut că filmul va fi plictisitor”, răspunsul „Dimpotrivă, mi s-a părut foarte interesant” arată că experiența a fost exact opusă așteptării.

Un alt exemplu este: „Nu a renunțat la proiect. Dimpotrivă, a început să lucreze și mai mult.” În acest caz, adverbul introduce o situație contrară celei sugerate în prima propoziție.