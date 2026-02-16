Horoscop 16-22 februarie 2026, cu Cristina Demetrescu. Schimbări, creativitate și energie. Cum ne influențează eclipsa

Săptămâna aceasta are loc o eclipsă pe grad anaretic, adică ultimul grad al Vărsătorului. Soarele, Luna și destinul se află în zodia Pești, ceea ce determină formarea unei eclipse inelare de soare pe grad anaretic. Aceasta are un impact colectiv semnificativ și reprezintă prima eclipsă în Vărsător care indică modul în care va decurge următoarea perioadă, care începe practic în a doua jumătate a anului. Această perioadă urmează după o etapă de sacrificiu, suferință și umilință, asociată cu axa Fecioară–Pești, și deschide o etapă mai pozitivă, cu accent pe dragoste, pasiuni și vocație. Se speră că oamenii vor fi inspirați de realizările sportivilor și artiștilor. Atenția se va muta de la durerile acumulate anterior către construirea unei lumi mai frumoase, pentru care fiecare este responsabil. Se deschid oportunități pozitive, mai ales pentru cei care se pot conecta la dimensiuni spirituale subtile; eclipsa poate avea un impact mai puternic asupra acestora, oferind revelații. Pentru persoanele mai telurice, în special în zodia Vărsătorului, trebuie menționat că axa Leu–Vărsător guvernează bolile cardiovasculare. În această perioadă, persoanele cu tensiune arterială sau probleme cardiace pot resimți agitație, excitabilitate și puls crescut. Soarele se va muta în zodia Pești pe 18 februarie, după eclipsa de pe 17. În Pești se află și Venus și Mercur, ceea ce poate aduce o trecere de la o gândire rațională și organizată, specifică Vărsătorului, la o stare mai emotivă, nostalgică și imaginativă. Această schimbare este favorabilă celor care folosesc creativitatea, însă poate îngreuna activitățile ce necesită concentrare și precizie, mai ales că se apropie un Mercur retrograd, care va începe pe 25 februarie. Citește și Anul Nou Chinezesc 2026. Anul Calului de Foc aduce noroc și schimbări majore. Ce oportunități au zodiile Este recomandat să se acorde atenție pentru a nu pierde obiecte sau a nu întâmpina confuzii, deoarece Mercur în Pești poate genera pierderi și dezordine. Este utilă o concentrare suplimentară în această perioadă pentru a evita reluarea unor sarcini după ce Mercur va retrograda.

Horoscop Berbec - 16-22 februarie 2026 Eclipsa are un rol colectiv, influențând evenimente sociale care pot avea impact în viața unui Berbec, dar și invers: gesturile, acțiunile sau invențiile unui individ pot influența colectivitatea. Fiecare persoană contează în relațiile cu prietenii și în cercurile sociale. Dialogurile pot fi uneori greu de înțeles, necesitând interpretare sau clarificări, iar concluziile nu trebuie trase în grabă. Unele idei nu sunt destinate comunicării între prieteni apropiați, ci necesită un suport mai larg. Aceasta se reflectă și în utilizarea rețelelor sociale și a prieteniilor virtuale, care fac parte din dinamica Vărsătorului. Horoscop Taur – 16-22 februarie 2026 Taurul are un rol social și profesional important, care poate deveni mai concret și mai vizibil în această săptămână. Un incident neprevăzut poate transforma Taurul într-un salvator sau erou, implicându-l în rezolvarea unei situații importante. Deciziile sau regulile stabilite de superiori pot influența perspectiva Taurului și modul în care își desfășoară activitățile, generând schimbări semnificative. Horoscop Gemeni – 16-22 februarie 2026 Gemenii pot experimenta schimbări în viața personală sau profesională datorită influențelor filozofice sau culturale. Participarea la evenimente sau invitațiile din partea prietenilor le pot deschide apetitul pentru explorare, călătorii și descoperirea unor noi perspective. Totuși, săptămâna aceasta necesită prudență în călătorii și zboruri, deoarece eclipsa din Vărsător, care guvernează aviația, poate provoca întârzieri sau probleme logistice, ceea ce ar putea afecta și planurile de vacanță ale Gemenilor. Horoscop Rac – 16-22 februarie 2026 Pentru Rac, schimbările pot apărea fără formă sau culoare aparentă, însă pentru cei care și-au asumat lecțiile anterioare și au tratat schimbările cu seriozitate, viața le poate poziționa în ierarhia cuvenită în raport cu ceilalți. Săptămâna poate fi mai turbulentă pentru cei conservatori, cu schimbări neprevăzute, deoarece există coordonate și parametri speciali care trebuie respectați pentru evoluție. Evoluția este necesară pentru toată lumea, indiferent dacă este acceptată cu ușurință sau nu.

Horoscop Leu – 16-22 februarie 2026 Eclipsa are un impact colectiv care se resimte și în viața Leilor, în special în relațiile de căsătorie sau parteneriate. Pot apărea evenimente neașteptate, inclusiv conflicte sau gafele unor prieteni, care pot genera tensiuni în viața conjugală. În afaceri sau colaborări, Leii pot alege fie să se retragă pentru a evita confruntările, fie să abordeze cu curaj problemele și să aducă în discuție chiar și nemulțumirile cele mai delicate. Această perioadă aduce momente intense, cu impact semnificativ asupra relațiilor personale și profesionale. Horoscop Fecioară – 16-22 februarie 2026 Săptămâna aduce pentru Fecioare un moment de claritate și implicare. Ele pot să se dedice proiectelor profesionale sau sociale, să inițieze și să coordoneze activități individuale, cum ar fi campanii filantropice sau evenimente cu impact comunitar. Se manifestă un sentiment puternic de responsabilitate, ca și cum ar depinde de ele contribuția la binele general. Horoscop Balanță – 16-22 februarie 2026 Pentru Balanțe, săptămâna aduce evenimente cu impact colectiv. Ele pot influența pozitiv mediul în care trăiesc și pot contribui la schimbări importante dacă permit iubirii să intre în viața lor. Conexiunea cu un partener sau cu un suflet pereche poate genera realizări frumoase și semnificative, precum sprijinirea unui copil cu vocație sau implicarea în proiecte ce construiesc o lume mai bună și mai armonioasă. Horoscop Scorpion – 16-22 februarie 2026 Pentru Scorpioni, săptămâna poate aduce tensiuni în familie, generând mici seisme emoționale. Ei pot fi ocupați cu gestionarea situațiilor pentru a amortiza impactul evenimentelor și a proteja membrii vulnerabili ai familiei. În anumite cazuri, se pot produce relocări temporare sau intervenții pentru a evita consecințele unor crize sau avarii. Eclipsa din Vărsător poate genera evenimente colective, cum ar fi incidente cu impact asupra unor clădiri sau comunități mai mari, afectând mai mulți oameni simultan.

Horoscop Săgetător – 16-22 februarie 2026 Săgetătorii trebuie să fie atenți la modul în care comunică în colectivitate, deoarece mesajele transmise pot avea efecte neașteptate. Un exemplu ar fi trimiterea accidentală a unui mesaj sau e-mail către un grup mare, care poate stârni amuzament, admirație sau chiar ofense. Atenția la comunicare este esențială pentru a preveni situații delicate. Horoscop Capricorn – 16-22 februarie 2026 Pentru Capricorni, săptămâna nu aduce îmbogățire rapidă, ci necesitatea de a-și lărgi orizontul și de a construi pas cu pas. Este un moment favorabil pentru a dezvolta mici proiecte sau pasiuni într-un mod organizat, punând cărămidă peste cărămidă pentru realizarea unor obiective mai mari sau a unei mici industrii personale. Horoscop Vărsător – 16-22 februarie 2026 Pentru Vărsători, eclipsa din zodia lor va avea un impact mai puternic asupra celor născuți în jurul datei de 17-18 februarie, în special asupra bărbaților și a persoanelor cu o sensibilitate telurică sau spirituală mai dezvoltată. Această energie intensă stimulează creativitatea, ideile și revelațiile, oferind oportunități de exprimare și atrăgând un public receptiv pentru activitățile lor. Horoscop Pești – 16-22 februarie 2026 Pentru Pești, sănătatea și tensiunea arterială necesită atenție sporită în această săptămână, mai ales în jurul datei de 17 februarie. Se recomandă evitarea aglomerațiilor, a concertelor și a transportului public aglomerat, pentru a preveni eventuale probleme de sănătate sau expunerea la infecții. Este o perioadă în care precauția și grija față de propria stare fizică sunt importante.

