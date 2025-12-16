Cum a ajuns să fie acvila de câmp din nou în pericol. Ornitologii amenajează cuiburi artificiale

Acvila de câmp, o specie care a reapărut în România în urmă cu 10 ani după jumătate de secol de absență este din nou în pericol.

Numărul păsărilor a scăzut, fiind văzute doar trei perechi. Acestea nu au reușit să se reproducă. Ornitologii au pregătit un plan de salvare și vor să monteze cuiburi artificiale și camere de monitorizare.

Acvila de câmp a reapărut în România în anul 2016, după o absență de aproape 50 de ani. Puținele perechi și-au găsit cuib în zona de vest, aproape de granița cu Ungaria.

Papp Tamás, ornitolog: „Am constatat anul trecut că din păcate nu mai avem aceeași populație, aproape zece perechi care a început să cuibărească a scăzut la trei perechi. Dacă nu vor scoate pui, populațiile vor fi în declin în viitor.”

Acum, ornitologii încearcă să înțeleagă de ce această specie nu se acomodează la noi.

Lőrincz Barbos, ornitolog: „Ar putea fi o problemă din partea asociațiilor de vânătoare. Este o pasăre răpitoare care consumă păsări de talie medie, păsările răpitoare în general au fost persecutate. Am început să instalăm cuiburi artificiale.”

Specialiștii vor instala și camere pentru monitorizarea celor șase exemplare rămase. Iar anul viitor atenția va îndreptată către această specie, considerată critic periclitată în toată lumea.

