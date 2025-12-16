Cum a ajuns să fie acvila de câmp din nou în pericol. Ornitologii amenajează cuiburi artificiale

Stiri Diverse
16-12-2025 | 07:45
acvila de camp
Pro TV

Acvila de câmp, o specie care a reapărut în România în urmă cu 10 ani după jumătate de secol de absență este din nou în pericol.

autor
Reka Bereczki

Numărul păsărilor a scăzut, fiind văzute doar trei perechi. Acestea nu au reușit să se reproducă. Ornitologii au pregătit un plan de salvare și vor să monteze cuiburi artificiale și camere de monitorizare.

Acvila de câmp a reapărut în România în anul 2016, după o absență de aproape 50 de ani. Puținele perechi și-au găsit cuib în zona de vest, aproape de granița cu Ungaria.

Papp Tamás, ornitolog: Am constatat anul trecut că din păcate nu mai avem aceeași populație, aproape zece perechi care a început să cuibărească a scăzut la trei perechi. Dacă nu vor scoate pui, populațiile vor fi în declin în viitor.

Acum, ornitologii încearcă să înțeleagă de ce această specie nu se acomodează la noi.

Citește și
acvila
O acvilă de câmp extrem de rară în Europa se recuperează la Târgu Mureș, după ce a fost salvată de ornitologi

Lőrincz Barbos, ornitolog: Ar putea fi o problemă din partea asociațiilor de vânătoare. Este o pasăre răpitoare care consumă păsări de talie medie, păsările răpitoare în general au fost persecutate. Am început să instalăm cuiburi artificiale.”

Specialiștii vor instala și camere pentru monitorizarea celor șase exemplare rămase. Iar anul viitor atenția va îndreptată către această specie, considerată critic periclitată în toată lumea.

Sursa: Pro TV

Etichete: pericole, acvila,

Dată publicare: 16-12-2025 07:45

Articol recomandat de sport.ro
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Citește și...
Un pui de acvilă din Bucovina a ajuns la maturitate. Evoluția sa a fost transmisă live pe reţelele sociale
Stiri Diverse
Un pui de acvilă din Bucovina a ajuns la maturitate. Evoluția sa a fost transmisă live pe reţelele sociale

Un pui de acvilă din Bucovina - monitorizat non-stop de o cameră de supraveghere amplasată în cuib - a ajuns la maturitate.

O acvilă de câmp extrem de rară în Europa se recuperează la Târgu Mureș, după ce a fost salvată de ornitologi
Stiri Diverse
O acvilă de câmp extrem de rară în Europa se recuperează la Târgu Mureș, după ce a fost salvată de ornitologi

Intervenție cu final fericit la Târgu Mureș. O acvilă de câmp, extrem de rară în Europa a fost salvată de ornitologi, după ce a fost rănită la o aripă.

Un pui de șoim a fost adoptat de o pereche de acvile americane. Cum a fost posibil
Stiri Diverse
Un pui de șoim a fost adoptat de o pereche de acvile americane. Cum a fost posibil

O întâmplare de-a dreptul neobișnuită a fost surprinsă de o tânără voluntară care spiona un cuib de acvilă americană.

Viața unei familii de acvile din România, transmisă în direct în toată lumea. Imagini rare cu maiestuoasele păsări
Stiri Diverse
Viața unei familii de acvile din România, transmisă în direct în toată lumea. Imagini rare cu maiestuoasele păsări

Imagini rare cu acvilele de munte au fost surprinse în România. Această specie de păsări amenințată de dispariție a fost vedeta unui proiect unic în Europa.

Acvila de munte, prioritate națională. Cum încearcă specialiștii să o protejeze de braconieri
Stiri actuale
Acvila de munte, prioritate națională. Cum încearcă specialiștii să o protejeze de braconieri

Acvila de munte este atent supravegheată de specialişti. Mai ales acum, când depune ouă.

Recomandări
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Procurorii DNA au făcut percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la un om de afaceri într-un dosar de dare de mită și complicitate la dare de mită.

Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă
Stiri actuale
Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă

Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara au început primele evenimente ale revoluției anticomuniste care a dus, câteva zile mai târziu, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu.

Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE
Stiri Politice
Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28