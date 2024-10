Crește numărul acvilelor de câmp care cuibăresc în România. Ornitologii au descoperit nouă teritorii ocupate de aceste păsări

Ornitologii au descoperit nouă teritorii ocupate de aceste păsări, în condițiile în care, preț de 45 de ani, niciun exemplar nu mai fusese zărit la noi.

La nivel mondial, specia este considerată una vulnerabilă.

Cele 18 exemplare au fost descoperite în vestul țării. Potrivit specialiştilor, doar trei familii au cuibărit cu succes, iar patru pui şi-au luat deja zborul.



Daroczi Szilard, orintolog: "Vorbim despre o specie care a fost dispărută din țara noastră timp de 45 de ani, acum câteva decenii am sesizat prezența din ce în ce mai regulată în Câmpia de Vest și după un timp am găsit și primul cuib.”



În urmă cu opt ani, ornitologii au început să monitorizeze primul pui de acvilă de câmp născut în România după zeci de ani. Potrivit datelor, pasarea încă trăiește. Se află în Ungaria, la aproximativ 50 de kilometri de cuibul în care a văzut pentru prima oară lumina zilei.



Daroczi Szilard, orintolog: "A primit un transmițător satelitar prin care am urmărit și urmărim în continuare ciclul vieții”.



Specialiștii încearcă să ajute specia prin montarea unor cuiburi artificiale.



Bărbos Lőrinc – biolog: „Condițiile de cuibărit de la noi din țară nu sunt cele mai grozave. Prezența arborilor bătrâni solitari sau al aliamentul arborilor, mai ales cele în zone liniștite nederanjante sunt extrem de limitate. Rata de supraviețuire în primul an de viață este de 59 la sută, iar în al doilea an de viață de 83 la sută.”

Acvila de câmp se află pe lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii și este catalogată drept specie vulnerabilă. Pentru aceste păsări, electrocutarea şi otrăvirea reprezintă cele mai mari pericole.

