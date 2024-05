O acvilă de câmp extrem de rară în Europa se recuperează la Târgu Mureș, după ce a fost salvată de ornitologi

Pasărea este acum într-un centru de recuperare, unde își exersează zborul. Va ajunge în sălbăticie, imediat după ce-și va reveni complet.

Câțiva oameni din Arad au găsit acvila de câmp cu o aripă ruptă, într-o stare extrem de gravă. Imediat, au dus-o la un consult. A ajuns pe mâinile veterinarilor din Târgu Mureș, care au operat-o.

Dr. Borka-Vitalis Levente, medic veterinar: „Fiind o fractură cu un prognostic foarte grav, foarte aproape de articulația cotului, am decis să intervenim chirurgical, în ziua respectivă am și operat pasărea. Capetele fracturate. Am fixat cu o tijă intramedular. Are șanse foarte bune să o putem reda naturii.”

Pasărea a fost mai apoi mutată în Centrul de Reabilitare a Animalelor Sălbatice. Ea trăiește într-o volieră, o cușcă de mari dimensiuni, unde poate să-și testeze zborul.

Sajnar Gyorgy, reprezentant Grupul Milvus: „Se dezvoltă bine, se comportă bine, după cum vedem își folosește bine aripile și sperăm că va putea fi eliberată cât mai repede.”



Acvila de câmp intră în contact cu oamenii doar în momentul în care este hrănită, pentru ca readaptarea în sălbăticie să se facă mai ușor.

Îngrijitor centru de reabilitare: „Carne de pui și manâncă iepure o dată pe zi. Și-a revenit destul de bine.”

Acvila de câmp este o specie pe cale de dispariție în Europa, iar la noi în țară mai sunt doar 10 exemplare.

