Cum a ajuns educația pentru sustenabilitate să joace un rol esențial în viața noastră. Resursele naturale, tot mai prețioase

Într-o lume în continuă schimbare, în care resursele naturale devin tot mai prețioase, educația pentru sustenabilitate joacă un rol esențial.

Bianca Ghiță

Astăzi este Ziua Sustenabilității, iar cu această ocazie copiii din mai multe școli și grădinițe învață să fie prietenoși cu mediul, prin ore și jocuri potrivite vârstei lor.

”Dragilor, să știți că sustenabilitatea, să fii sustenabil înseamnă să avem grija de planeta noastră ca și cum ar fi un prieten drag. Noi cum avem grija de prieteni, ce facem cu prietenii?”

Așa a început o oră altfel la clasa întâi. Elevii au învățat prin jocuri și cu voie bună cum să protejeze planeta.

Magda Cojocea, învățătoare: ”Vom învăța despre reciclare, vom învăța despre surse de energie, vom învață despre ce vom putea face noi, la nivelul nostru de copii de clasa 1, pentru a proteja planeta”.

La clasa a 6-a discuția devine mai serioasă. Elevilor le sunt date exemple de influenceri care au grijă de planetă.

Organizația Ambasada Sustenabilității ajută la educarea elevilor și copiilor de grădiniță și dorește că informațiile să ajungă în cât mai multe unități de învățământ.

Oana Grosanu, director Ambasada Sustenabilității: ”Sustenabilitatea începe prin joc, creativitate și exemple de buna practica. Concret acest program ce înseamnă, că vom pune gratuit pe siteul ambasadei sustenabilitatii o serie de resurse educaționale gratuite pe care profesorii le pot utiliza la clasa în saptamana verde și școala altfel și la ora de dirigenție. Avem alături de noi profesori foarte pasionați dar și organizații care cred că sustenabilitatea este siguranță zilei de mâine”.

În așa fel, copiii pot învăța de la o vârstă fragedă să fie prietenoși cu mediul, nu doar în ziua în care este sărbătorită sustenabilitatea, ci în fiecare zi.

Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

Sursa: Pro TV

Etichete: elevi, sustenabilitate,

Dată publicare: 27-10-2025 10:22

