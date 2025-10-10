Cum devine sustenabilitatea cheia rezistenței în business. „Nu mai e un avantaj, ci o condiție de supraviețuire în afaceri”

PRO VERDE
10-10-2025 | 07:25
×
Codul embed a fost copiat

Într-o perioadă în care legile se schimbă rapid, iar presiunea economică crește, sustenabilitatea nu mai e doar un slogan. „ Nu mai vorbim de un avantaj, ci de supraviețuire”, spune Mircea Ilie, expert în domeniu, invitat la PRO Verde.

autor
Stirileprotv

Ilie, care se prezintă ca “antrenor de sustenabiltate”, spune că acest domeniu a devenit unul vital pentru afacerile care vor să-și asigure viitorul. “Nu e doar despre a fi verde, ci despre cum reziști în piață”, avertizează el, explicând că firmele care nu se adaptează riscă să iasă din joc.

“Pentru cine înțelege ce e în spate, gândește doi-trei pași înainte. Se uită la ce se întâmplă în lume, atât social, cât și economic, cât și în zona proceselor planetare, pentru acești oameni, sustenabilitatea nu numai că a rămas o prioritate, dar a avansat în priorități”, spune Mircea Ilie.

El atrage atenția că, în timp ce unele reglementări s-au relaxat temporar, piața nu s-a oprit: „Marii jucători din piață nu numai că dau mai departe cerințele către furnizorii lor din lanțul de valoare, dar aceia care au ținte și care vor cu adevărat să se țină de ele înăspresc condițiile și pe lanțul de valoare.”

În prezent, presiunile asupra antreprenorilor vin din mai multe direcții: economia globală, sistemul bancar și chiar clima. „Băncile oferă linii de finanțare cu dobânzi preferențiale mai avantajoase pe zona de verde, pe zona de sustenabilitate. Dacă faci dovada că ai luat niște măsuri, că urmărești niște ținte, poți să te califici pentru aceste finanțări”, subliniază el.

Citește și
ghidul prosumatorului
Ghidul Prosumatorului Sustenabil 2024: Cum să devii autonom energetic și parcursul complet al prosumatorilor

Mircea Ilie amintește că firmele care au înțeles din timp direcția pieței au deja un avantaj competitiv real: „Cei care și-au pus panouri solare acum șapte-opt ani, când părea că nu merită investiția, se bucură astăzi. Au generat un avantaj competitiv.”

Printre exemplele concrete, Mircea Ilie vorbește despre adaptarea agriculturii românești la schimbările climatice: „Deja sunt agricultori care au trecut la agricultură fără arat sau cu arat de mică profunzime, tocmai pentru a păstra resursele din sol. Nu numai resursele minerale, ci și resursele biologice, tot stratul la viu care îți asigură recoltele, îți protejează apa, umiditatea din sol și așa mai departe.”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: sustenabilitate, afaceri,

Dată publicare: 10-10-2025 07:24

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
Citește și...
Cum îți poți repara singur telefonul acasă. Unii producători lansează un model sustenabil, simplu de întreținut
iLikeIT
Cum îți poți repara singur telefonul acasă. Unii producători lansează un model sustenabil, simplu de întreținut

De multe ori, repararea unui telefon sau a unui laptop devine inutil de complicată și costisitoare. Totul pare că este gândit uneori astfel încât utilizatorii să renunțe mai repede la dispositive, dar nu toți producătorii procedează la fel.

Ghidul Prosumatorului Sustenabil 2024: Cum să devii autonom energetic și parcursul complet al prosumatorilor
PRO VERDE
Ghidul Prosumatorului Sustenabil 2024: Cum să devii autonom energetic și parcursul complet al prosumatorilor

Prin inițiativa civică energiaTA, EFdeN, ONG-ul dedicat dezvoltării de locuințe sustenabile și promovării energiilor regenerabile, a lansat, astăzi, Ghidului Prosumatorului Sustenabil 2024

Gigantul care investește 11 miliarde de euro în România. O mare rafinărie își schimbă domeniul de activitate după 90 de ani
Stiri Economice
Gigantul care investește 11 miliarde de euro în România. O mare rafinărie își schimbă domeniul de activitate după 90 de ani

Rafinăria Petrobrazi, înființată în 1934, va deveni primul mare producător de combustibili sustenabil din Europa de Sud-Est, a anunțat OMV Petrom, care va investi aici într-o primă fază 750 de milioane de euro și 11 miliarde de euro până în 2030.

 

Recomandări
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei
Stiri externe
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere un răspuns unitar al Uniunii Europene la atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de către Rusia.

Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui
Stiri Justitie
Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui

După mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru acuzații de corupție, judecătorii Curții de Apel București au redus astăzi cu un an pedeapsa lui Sorin Oprescu.

Lista primăriilor cu datorii la CAS și CASS, publicată săptămâna viitoare. Bolojan: „Nu mai avem resurse”
Stiri Politice
Lista primăriilor cu datorii la CAS și CASS, publicată săptămâna viitoare. Bolojan: „Nu mai avem resurse”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, săptămâna viitoare, va fi publicată lista autorităților publice care au avut restanțe la plata CAS și CASS în luna august.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 9 Octombrie 2025

44:49

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28