Culorile norocoase și ghinioniste în China. Cum îți influențează destinul

Ele nu țin doar de gusturi, ci sunt văzute ca simboluri care îți pot schimba norocul.

Cum influențează culorile destinul în cultura și tradiția chineză

În cultura chineză, culorile nu sunt alese doar pentru că arată bine. De foarte mult timp, ele sunt legate de noroc, bani, sănătate și echilibrul din viața unei persoane. În Feng Shui, fiecare culoare este asociată cu unul dintre cele cinci elemente importante: foc, apă, lemn, metal și pământ. Se spune că felul în care aceste culori sunt combinate poate influența atmosfera din casă și starea oamenilor care locuiesc acolo.

Roșul este cea mai norocoasă culoare în cultura chineză. Este asociat cu succesul, energia, bucuria și protecția împotriva ghinionului. Din acest motiv, apare peste tot la nunți, festivaluri și sărbători importante. Inclusiv plicurile roșii oferite la Anul Nou chinezesc sunt văzute ca simboluri ale prosperității și norocului financiar.

Verdele este legat de sănătate, creștere și echilibru. În Feng Shui, această culoare amintește de natură și de ideea unui nou început. De aceea, multe persoane folosesc verdele în locuință pentru a crea o atmosferă mai calmă și relaxantă. Albastrul și negrul sunt asociate cu elementul apă. În tradiția chineză, aceste culori simbolizează liniștea, gândirea profundă, înțelepciunea și dezvoltarea profesională. Sunt des folosite în spațiile destinate concentrării și relaxării.

Există însă și culori pe care chinezii le evită în anumite situații. Albul, de exemplu, este legat de doliu și înmormântări. Spre deosebire de cultura occidentală, unde albul este asociat cu puritatea și nunțile, în China această culoare poate transmite tristețe și pierdere. Din acest motiv, mulți evită să o folosească la evenimente fericite sau festive.

Culorile folosite în afaceri și feng shui pentru succes financiar

În feng shui, culorile sunt folosite pentru a influența atmosfera și energia unui spațiu. În cultura chineză, multe firme aleg anumite culori nu doar pentru design, ci și pentru ceea ce simbolizează: bani, stabilitate, succes și dezvoltare.

Roșul este una dintre cele mai importante culori când vine vorba despre noroc și prosperitate. În tradiția chineză, simbolizează succesul, puterea și energia. Din acest motiv apare foarte des în logo-uri, restaurante, magazine sau reclame. În feng shui, roșul este asociat cu elementul foc și este folosit pentru a activa energia banilor și a oportunităților. Nu întâmplător, multe afaceri asiatice folosesc această culoare pentru a transmite ideea de prosperitate și succes.

Auriul și galbenul sunt asociate cu bogăția și stabilitatea financiară. Auriul transmite ideea de lux, putere și abundență, motiv pentru care apare des în branding, recepții sau decoruri elegante. În feng shui, aceste culori sunt legate de elementul metal și sunt văzute ca simboluri ale succesului și siguranței.

Verdele este culoarea creșterii și a dezvoltării. În feng shui, este legat de elementul lemn și de ideea unui nou început. De aceea, multe birouri folosesc plante naturale, pereți verzi sau decorațiuni inspirate din natură pentru a crea o atmosferă mai calmă și mai productivă.

Movul este asociat cu abundența, rafinamentul și puterea. În trecut, această culoare era legată de noblețe și statut social. În feng shui modern, nuanțele de mov sunt folosite pentru a crea o atmosferă elegantă și pentru a susține energia prosperității.

Albul și negrul sunt folosite cu mai multă grijă. În cultura chineză, albul este asociat cu doliul și tristețea, motiv pentru care nu este considerat o culoare potrivită pentru evenimente fericite sau spații care trebuie să transmită energie pozitivă.

Negrul, în schimb, este legat de elementul apă și poate simboliza puterea și autoritatea. Totuși, dacă este folosit prea mult, poate face un spațiu să pară rece, apăsător sau lipsit de energie. Din acest motiv, este combinat de obicei cu nuanțe mai calde sau cu elemente naturale. În feng shui, ideea principală nu este folosirea unei singure culori „norocoase”, ci găsirea unui echilibru între nuanțe, lumină și atmosfera din spațiul respectiv, conform The chairman’s bao.

Cum aleg chinezii culorile în funcție de zodiac și elemente

În cultura chineză, culorile sunt alese și în funcție de zodiacul chinezesc și de cele cinci elemente importante: lemn, foc, pământ, metal și apă. Se spune că fiecare persoană este influențată de unul dintre aceste elemente, în funcție de anul în care s-a născut, iar anumite culori îi pot aduce mai mult echilibru, noroc și stare de bine.

Elementul lemn este asociat cu verdele și albastrul deschis. Aceste culori simbolizează creșterea, sănătatea și dezvoltarea personală. Sunt culori inspirate din natură și sunt folosite des pentru a crea o atmosferă liniștită și echilibrată. Elementul foc este reprezentat de roșu, portocaliu și mov. Aceste culori sunt legate de energie, pasiune, succes și putere. În cultura chineză, roșul este una dintre cele mai importante culori și apare foarte des la nunți, festivaluri și sărbători, pentru că este asociat cu norocul și prosperitatea.

Pentru elementul pământ sunt recomandate galbenul, bejul și nuanțele de maro. Aceste culori transmit stabilitate, siguranță și echilibru. În trecut, galbenul era considerat culoarea împăraților chinezi și era asociat cu protecția și autoritatea. Elementul metal este legat de alb, gri și argintiu. Aceste culori simbolizează ordinea, disciplina și claritatea. În feng shui, sunt folosite mai ales în birouri sau spații unde este nevoie de concentrare și organizare.

Elementul apă este reprezentat de negru și albastru închis. Aceste culori sunt asociate cu înțelepciunea, calmul și cariera. În cultura chineză, apa simbolizează mișcarea, adaptarea și circulația energiei. În feng shui, ideea principală este echilibrul dintre aceste elemente. De exemplu, dacă o persoană are o energie foarte puternică de foc, poate folosi culori mai reci, asociate cu apa sau pământul, pentru a crea mai multă armonie. De aceea, mulți chinezi aleg culorile pentru haine, casă sau birou nu doar după gust, ci și după semnificația pe care o au în tradiția feng shui și în zodiacul chinezesc.