Obiecte care aduc ghinion într-o casă conform Feng Shui. Ce este conceptul „săgeților otrăvite”

În filosofia Feng Shui, casa ta este o extensie directă a propriei energii, iar obiectele pe care le ții în jur pot atrage fie prosperitate, fie blocaje financiare și certuri.

Mulți dintre noi păstrăm prin sertare sau pe rafturi lucruri care par inofensive, dar care, din punct de vedere energetic, sabotează liniștea căminului. Vezi lista obiectelor care aduc ghinion conform Feng Shui și cum să le elimini. Ce înseamnă ghinionul în Feng Shui În Feng Shui, ghinionul nu înseamnă blesteme sau lucruri misterioase. Ideea este mult mai simplă: atunci când energia din casă nu circulă bine, apar stări de oboseală, tensiuni, agitație sau senzația că nimic nu merge cum trebuie. Feng Shui vorbește despre energia Chi sau Qi, adică energia care există în orice locuință. Când această energie se mișcă ușor și liber prin casă, oamenii se simt mai liniștiți, mai relaxați și mai echilibrați. Aceasta este energia bună, numită Sheng Chi. În schimb, atunci când energia este blocată sau „agresivă”, apare ceea ce Feng Shui numește Sha Chi, adică energia negativă. Ea poate apărea în case foarte încărcate, dezordonate, întunecate sau în spații unde există multe obiecte rupte, colțuri ascuțite și lucruri lăsate în paragină. De aceea, în Feng Shui, felul în care arată o casă contează mult. Nu este vorba doar despre aspect, ci despre atmosfera pe care o creează spațiul respectiv. De exemplu, sunt văzute ca surse de energie negativă: Citește și Spray-urile împotriva țânțarilor pot avea efectul opus. Cei care le folosesc ajung să fie înțepați mai des · mobilierul cu muchii foarte ascuțite; · obiectele stricate sau sparte; · plantele uscate; · holurile aglomerate; · lucrurile îngrămădite sub pat; · camerele în care nu intră lumină; · drumurile care vin direct spre intrarea casei. Un concept des întâlnit în Feng Shui este cel al „săgeților otrăvite”. Denumirea sună complicat, dar ideea este simplă. Este vorba despre obiecte sau forme care „trimit” energie apăsătoare spre oameni sau spre casă. Poate fi un colț ascuțit al unei clădiri, o grindă deasupra patului, un dulap poziționat agresiv sau chiar un drum care se oprește fix în fața casei. Și exteriorul locuinței este important. În Feng Shui, energia din jurul casei influențează foarte mult atmosfera din interior. De exemplu, cablurile agățate dezordonat, clădirile abandonate, stâlpii aflați chiar în fața geamurilor sau colțurile agresive ale clădirilor vecine sunt asociate cu stres, tensiune și stare de disconfort. În interior, una dintre cele mai mari probleme este dezordinea. Când dulapurile sunt pline de lucruri inutile, când există obiecte uitate prin colțuri sau haine pe care nu le mai folosește nimeni, Feng Shui spune că energia începe să stagneze. Pe scurt, casa poate ajunge să pară „grea”, iar oamenii să se simtă obosiți și fără chef. La fel se întâmplă și atunci când ușa de la intrare este perfect aliniată cu o fereastră mare sau cu ușa din spate. În Feng Shui se spune că energia intră și iese prea repede, fără să rămână în casă. Din acest motiv, multe persoane cred că apar probleme legate de bani, stabilitate sau liniște în familie, conform Castlery.com.

Oglinzile plasate greșit: cel mai frecvent obiect considerat aducător de ghinion În Feng Shui, oglinzile sunt văzute ca obiecte foarte puternice, pentru că ele reflectă și „mută” energia prin casă. Dacă sunt puse bine, pot face o încăpere să pară mai luminoasă și mai aerisită. Dacă sunt puse greșit, se spune că pot aduce agitație, stres și blocaje. Cea mai mare greșeală este oglinda pusă direct în fața ușii de la intrare. În Feng Shui, ușa principală este locul pe unde intră energia bună în casă. Dacă există o oglindă chiar în față, energia este „trimisă” imediat înapoi afară. Din acest motiv, multe persoane spun că apar probleme legate de bani, muncă sau lipsa de stabilitate. Oglinda poate sta pe un perete lateral al holului, dar nu fix în fața ușii. Oglinzile din dormitor pot crea agitație Dormitorul ar trebui să fie locul cel mai liniștit din casă. Acolo corpul se odihnește și se relaxează. În Feng Shui, oglinzile mari din dormitor nu sunt recomandate, mai ales dacă reflectă patul. Se spune că o oglindă care arată direct spre pat poate da senzația de neliniște, somn agitat și oboseală. Unele persoane spun chiar că pot apărea tensiuni în cuplu sau certuri mai dese. Dacă oglinda este pe ușa dulapului și nu poate fi mutată, mulți aleg să o acopere noaptea cu o pânză sau cu o husă subțire. În Feng Shui există ideea că oglinda dublează tot ceea ce reflectă. Din acest motiv, nu este bine să reflecte: · dezordinea; · coșul de gunoi; · lucruri stricate; · facturi și hârtii împrăștiate; · colțuri întunecate ale casei. Practic, dacă oglinda arată mereu haos și aglomerație, se spune că și energia din casă devine mai apăsătoare. Nici în birou nu este recomandat ca oglinda să reflecte masa de lucru. Mulți spun că asta poate crea senzația că munca „se dublează”, iar stresul devine mai mare. Oglinzile și bucătăria În bucătărie, oglinzile sunt folosite cu grijă. În Feng Shui, aragazul simbolizează energia focului și prosperitatea casei. Dacă o oglindă reflectă direct aragazul, energia poate deveni prea intensă, iar atmosfera din casă mai tensionată. Și rama oglinzii are importanță în Feng Shui. De exemplu: · ramele din lemn sunt asociate cu echilibrul și creșterea; · cele metalice sunt legate de ordine și concentrare; · culorile calde dau senzație de stabilitate și confort; · nuanțele închise sunt asociate cu calmul și introspecția. În general, oamenii aleg rame simple și evită modelele foarte agresive sau încărcate. Oglinda Bagua și protecția casei În Feng Shui există și oglinda Bagua, un obiect special folosit pentru protecție. Ea se pune doar în exteriorul casei, deasupra ușii sau a unei ferestre. Această oglindă este folosită atunci când în fața casei există elemente considerate „agresive”, cum ar fi: · colțurile ascuțite ale altor clădiri; · stâlpi; · drumuri care vin direct spre casă; · clădiri foarte apropiate și apăsătoare. Specialiștii Feng Shui spun că oglinda Bagua nu trebuie pusă niciodată în interior, pentru că poate crea agitație și dezechilibru în locuință.

Cum să cureți energia negativă din locuință conform principiilor Feng Shui În Feng Shui, o casă nu înseamnă doar pereți și mobilier. Se spune că locuința păstrează energia oamenilor care trăiesc acolo, dar și stările prin care au trecut: stres, certuri, oboseală sau perioade grele. Din acest motiv, curățenia obișnuită nu este văzută ca fiind suficientă. Mulți aleg să facă și o „curățare energetică” a casei, notează Patricialohan.com. Primul pas este foarte simplu: aerisirea și eliminarea dezordinii. O casă încărcată cu obiecte inutile, sertare pline și colțuri aglomerate este asociată cu energie blocată. În Feng Shui, energia bună trebuie să circule ușor prin fiecare cameră. Holul de la intrare este considerat foarte important, pentru că pe acolo „intră” energia în casă. Din acest motiv, zona trebuie să fie curată, luminoasă și fără lucruri aruncate la întâmplare. Lumina și aerul schimbă atmosfera casei În Feng Shui, camerele întunecate și neaerisite sunt asociate cu o stare apăsătoare. De aceea, se recomandă: · deschiderea zilnică a geamurilor; · folosirea luminii naturale cât mai mult; · aprinderea lămpilor în colțurile întunecate; · evitarea camerelor foarte încărcate. Mulți spun că o casă luminată și aerisită se simte automat mai calmă și mai plăcută. Bolurile cu sare, unul dintre cele mai folosite trucuri Feng Shui Sarea este folosită des în ritualurile de curățare energetică. În Feng Shui, se spune că ea poate absorbi energia grea din camere. De obicei, oamenii pun boluri mici cu sare grunjoasă în colțurile casei și le lasă câteva zile sau chiar o săptămână. După aceea, sarea este aruncată. Unii folosesc și săculeți mici cu sare, puși în anumite colțuri ale casei sau în locurile unde simt o atmosferă apăsătoare. Un alt obicei foarte cunoscut este fumigația, adică purificarea casei cu fum de salvie, tămâie sau Palo Santo. Ideea este simplă: fumul este plimbat prin toate camerele, mai ales în colțuri, pe holuri și în zonele unde energia pare „grea”. Mulți aleg să facă asta după certuri, perioade stresante, mutări sau momente dificile. În timpul acestui ritual, unele persoane spun rugăciuni sau afirmații simple despre liniște, protecție și echilibru. Cristalele folosite pentru energie bună În Feng Shui sunt folosite și cristale precum: · ametistul; · cuarțul transparent; · cuarțul fumuriu. Ele sunt puse în colțurile camerelor sau lângă aparatele electronice. Se spune că ajută la calm, echilibru și reducerea stării de stres. Apa și lumânările au și ele un rol important Fântânile decorative sunt asociate cu prosperitatea și circulația energiei bune. În Feng Shui, ele sunt recomandate mai ales în living sau pe hol. În schimb, nu este bine să fie puse în dormitor, pentru că apa în mișcare poate crea agitație și neliniște. Și lumânările sunt folosite des pentru relaxare și pentru o atmosferă mai calmă în casă. Mulți aleg să le aprindă seara, în camerele unde petrec cel mai mult timp. Feng Shui pune accent și pe materialele din casă. Lemnul, bumbacul, inul sau fibrele naturale sunt văzute ca fiind mai „prietenoase” cu energia locuinței decât plasticul și materialele sintetice. Inclusiv în dormitor se recomandă materiale cât mai naturale, pentru că acestea creează o atmosferă mai liniștită și mai confortabilă. În Feng Shui, patul nu ar trebui să fie pus direct în linie cu ușa dormitorului. Se spune că această poziție poate da somn agitat și senzația de neliniște. Ideal este ca persoana care stă în pat să poată vedea ușa, dar fără să fie exact în dreptul ei. De asemenea, mulți evită să țină foarte multe lucruri sub pat, pentru că Feng Shui spune că energia trebuie să circule liber și în acea zonă. Baia este văzută ca locul unde energia și banii „se scurg” din casă. Din acest motiv, în Feng Shui se recomandă: · să fie ținut capacul toaletei închis; · ușa băii să stea închisă; · să existe plante verzi în baie; · să fie reparate rapid robinetele care picură. Un robinet care curge constant este asociat cu pierderi și cheltuieli inutile. Dincolo de toate regulile Feng Shui, ideea principală este simplă: o casă curată, luminoasă și aerisită îi face pe oameni să se simtă mai bine.

