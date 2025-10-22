Mamele se iau întrecere la pregătirea pachețelului pentru școală. Trendul viral pe TikTok

Stiri Diverse
22-10-2025 | 19:50
×
Codul embed a fost copiat

Se dau adevărate concursuri între mame când vine vorba de pregătirea pachețelului pentru școală. Clasicul sandviș a fost înlocuit de gustări făcute în casă, combinate cu nuci sau fructe și legume frumos tăiate.  

autor
Yvette Mîrza

Rețelele sociale sunt pline de idei pentru părinți, iar nutriționiștii îi susțin în alegerea alternativelor mai sănătoase pentru copiii lor.

Unele mame gândesc meniul pentru școală cu mare atenție la detalii. Pachețelul trebuie să conțină alimente sănătoase. Nu lipsesc din caserole cruditățile: legume sau fructe cât mai colorate, ca să-i convingă pe copii să guste și să-și ia energia pentru o zi de școală.

Pe internet trendul se numește „Lunchbox aesthetic”. În România, hashtagul „pacheteldescoala” are peste 10 milioane de vizualizări pe TikTok.

Ioana Grigore, mamă: „Tot timpul mă pregătesc dinainte ca să mă asigur că mănâncă ce trebuie și că nu ajungem în situația în care «mami, mi-e foame, ia-mi și mie un covrig, ia-mi o plăcintă»”.

Citește și
vacanta de toamna
Vacanța de toamnă 2025 — când au elevii prima pauză de la școală din octombrie 2025

Petra Boantă, mamă: „Apelez la creativitate, îmi place să mă joc în bucătărie cu ce am în frigider”.

Un pachețel reușit pentru copii înseamnă porții mici și variate, pline de culori vii din fructe și legume. Pe cât posibil, evitați gustările procesate și alegeți variante naturale. Specialiștii în nutriție susțin inițiativa părinților și spun că o gustare trebuie să conțină o sursă de proteină, carbohidrați, fructe și legume proaspete.

Nela Pricop, nutriționist: „Nu blamăm nici vechiul sandviș dacă este conceput din ingrediente de calitate și aici vorbim de o pâine cu maia, poate o șuncă făcută din carne 100% și de niște lactate de calitate. Putem merge și pe varianta lunch-boxului cu fructe și diverse dulciuri fără zahăr făcute în casă”.

Iar dacă cei mici sunt implicați în pregătirea gustării, șansele ca ei să mănânce tot la școală sunt mai mari, spun specialiștii.

Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Sursa: Pro TV

Etichete: scoala, pachete, trend,

Dată publicare: 22-10-2025 19:50

Articol recomandat de sport.ro
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Citește și...
O școală abia renovată în județul Timiș a fost mistuită de flăcări: ”A căzut acoperișul, au căzut tavanele”
Stiri actuale
O școală abia renovată în județul Timiș a fost mistuită de flăcări: ”A căzut acoperișul, au căzut tavanele”

O școală din comună Lovrin, județul Timiş a fost cuprinsă de flăcări, marți. Zeci de elevi și profesori au fost scoși de urgenţă din clădire.

Vacanța de toamnă 2025 — când au elevii prima pauză de la școală din octombrie 2025
Stiri Educatie
Vacanța de toamnă 2025 — când au elevii prima pauză de la școală din octombrie 2025

Vacanța de toamnă 2025 marchează prima pauză din anul școlar 2025-2026, oferind elevilor și părinților un răgaz binemeritat după începutul anului școlar.  

Mai mulți elevi care abia ieșiseră de la școală s-au bătut în stația de autobuz. „Își lasă copilul la școală și vine bătut”
Stiri actuale
Mai mulți elevi care abia ieșiseră de la școală s-au bătut în stația de autobuz. „Își lasă copilul la școală și vine bătut”

Scene șocante au fost suprinse de un șofer într-o stație de autobuz din Târgu Mureș. Mai mulți elevi care abia ieșiseră pe poarta școlii s-au luat la bătaie. Trei dintre ei au ajuns la spital, iar un băiat de 15 ani a fost reținut de polițiști.

Recomandări
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
Stiri actuale
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova: un scurtcircuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze situată în exteriorul blocului distrus.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică
Stiri Sociale
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Octombrie 2025

48:52

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28