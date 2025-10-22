Mamele se iau întrecere la pregătirea pachețelului pentru școală. Trendul viral pe TikTok

Se dau adevărate concursuri între mame când vine vorba de pregătirea pachețelului pentru școală. Clasicul sandviș a fost înlocuit de gustări făcute în casă, combinate cu nuci sau fructe și legume frumos tăiate.

Rețelele sociale sunt pline de idei pentru părinți, iar nutriționiștii îi susțin în alegerea alternativelor mai sănătoase pentru copiii lor.

Unele mame gândesc meniul pentru școală cu mare atenție la detalii. Pachețelul trebuie să conțină alimente sănătoase. Nu lipsesc din caserole cruditățile: legume sau fructe cât mai colorate, ca să-i convingă pe copii să guste și să-și ia energia pentru o zi de școală.

Pe internet trendul se numește „Lunchbox aesthetic”. În România, hashtagul „pacheteldescoala” are peste 10 milioane de vizualizări pe TikTok.

Ioana Grigore, mamă: „Tot timpul mă pregătesc dinainte ca să mă asigur că mănâncă ce trebuie și că nu ajungem în situația în care «mami, mi-e foame, ia-mi și mie un covrig, ia-mi o plăcintă»”.

Petra Boantă, mamă: „Apelez la creativitate, îmi place să mă joc în bucătărie cu ce am în frigider”.

Un pachețel reușit pentru copii înseamnă porții mici și variate, pline de culori vii din fructe și legume. Pe cât posibil, evitați gustările procesate și alegeți variante naturale. Specialiștii în nutriție susțin inițiativa părinților și spun că o gustare trebuie să conțină o sursă de proteină, carbohidrați, fructe și legume proaspete.

Nela Pricop, nutriționist: „Nu blamăm nici vechiul sandviș dacă este conceput din ingrediente de calitate și aici vorbim de o pâine cu maia, poate o șuncă făcută din carne 100% și de niște lactate de calitate. Putem merge și pe varianta lunch-boxului cu fructe și diverse dulciuri fără zahăr făcute în casă”.

Iar dacă cei mici sunt implicați în pregătirea gustării, șansele ca ei să mănânce tot la școală sunt mai mari, spun specialiștii.

