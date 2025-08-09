„Cel mai urât câine din lume" este, oficial, Petunia. Suma câștigată de stăpână la concurs

Petunia este „cel mai urât câine din lume", un pui de bulldog francez fără păr în vârstă de doi ani, declarată câștigătoarea ediției din 2025 a concursului care s-a desfășurat vineri în orașul californian Santa Rosa.

Este o tradiție locală care se păstrează din anii 1970.

Premiul de 5.000 de dolari merge în Oregon, iar câștigătoarea va apărea la NBC Today Show. Concursul promovează adopția din adăposturi

Proprietarul câștigătoarei, Shannon Nyman, a acceptat premiul de 5.000 de dolari în numele Petuniei, care se remarcă prin picioarele scurte și pipernicite și fața ridată caracteristică rasei.

Podiumul complet: de la bulldog la chinezesc cu creastă

Locul al doilea a fost ocupat de Jinny Lu, un Pug în vârstă de cinci ani cu o limbă strâmbă și proeminentă, care a concurat fără succes în competiția din 2023. De această dată, proprietara Michelle Grady a luat acasă un premiu de 3.000 de dolari, demonstrând că perseverența se răsplătește.

Podiumul a fost completat de Poppy, un câine cu creastă chinezească în vârstă de șapte ani, cu multă piele fără blană, care a câștigat premiul al treilea de 2.000 de dolari.

Câinii au fost prezentați pe o scenă în fața unui public extaziat, iar juriul a votat în funcție de trei criterii principale: aspectul fizic, personalitatea și reacția publicului. Această combinație asigură că nu doar aspectul neconvențional contează în stabilirea câștigătorului.

Petunia merge la New York

Pe lângă premiul în bani, Petunia și Shannon Nyman au câștigat și un zbor la New York pentru a apărea luni la emisiunea Today Show de la NBC, oferind câștigătoarei fără păr o platformă națională pentru celebritatea sa nou dobândită.

Concursul din Santa Rosa păstrează o tradiție îndelungată, câștigătorul de anul trecut fiind Wild Thang, un pechinez cu o limbă proeminentă ca urmare a unui virus contractat când era pui. Fiecare câștigător aduce propria sa poveste unică.

Mai mult decât urâțenie: o misiune nobilă

Organizatorii concursului țin să precizeze că urâțenia nu este singura caracteristică urmărită și că sunt evaluate și laturile mai atrăgătoare ale câinilor.

Aspectul cel mai important al concursului este însă misiunea sa socială: mulți dintre participanți provin din adăposturi pentru animale, iar concursul urmărește să încurajeze adopția mai degrabă decât ridiculizarea.

Prin punerea în lumină a câinilor cu aspecte neconvenționale, organizatorii speră să schimbe percepția publicului și să demonstreze că frumusețea vine în multe forme, iar fiecare animal merită o casă iubitoare, indiferent de aspectul său fizic.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













