Brățară faraonică din aur, furată, topită și vândută pe 3.400 de euro: patru arestări, inclusiv o restauratoare a muzeului

18-09-2025 | 21:57
bijuterii din aur
Bijuteria din epoca lui Amenemope, vândută pentru 3.400 de euro, trebuia să ajungă la Roma pentru expoziția "Comorile Faraonilor".

Mihai Niculescu

Autoritățile egiptene au anunțat joi arestarea a patru suspecți, printre care o restauratoare a Muzeului Egiptean din Cairo, pentru furtul unei prețioase bijuterii din epoca faraonică, vândută pentru 3.400 de euro și apoi topită într-un atelier din Capitală, informează AFP, preluat de Agerpres.

Brățara urma să ajungă la Roma

Brățara din aur, încrustată cu o mărgea sferică din lapis lazuli și datând din timpul domniei lui Amenemope, faraon al celei de-a XXI-a dinastii (1070-945 î.Hr.), dispăruse din seiful laboratorului de restaurare al muzeului egiptean, potrivit Ministerului Culturii.

Conform mass-media locale, artefactul urma să fie transportat la Roma la sfârșitul lunii octombrie, pentru a fi expus în cadrul evenimentului "Comorile Faraonilor".

Descoperită la Tanis, în delta estică a Nilului, brățara fusese găsită în mormântul regelui Psusennes I, unde Amenemope a fost reînhumat după jefuirea primului său mormânt, a explicat Jean Guillaume Olette-Pelletier, doctor în egiptologie.

Faisal bin Farhan Al-Saud și Jean-Noel Barrot
Mai multe țări cer dezarmarea Hamas. Controlul din Gaza trebuie să revină Autorității Palestiniene pentru pace durabilă

Ancheta a arătat că prețioasa brățară a fost furată din muzeu, vândută și "topită împreună cu alte bijuterii", potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne.

Potrivit comunicatului, experta în restaurare a reușit să fure brățara în timp ce lucra în muzeu", după care a contactat un bijutier care a vândut-o patronului unui atelier de orfevrărie pentru 180.000 de lire egiptene (circa 3.100 de euro). Acesta a revândut-o unui topitor de aur pentru 194.000 de lire egiptene (aproximativ 3.400 de euro).

Imagini video cu distrugerea artefactului

În înregistrările video făcute publice de autorități se poate vedea cum brățara este schimbată într-o prăvălie pe un teanc de bacnote, apoi tăiată în două de cumpărător. În aceste imagini destul de neclare, pare că brățara nu are mărgeaua care apărea în fotografia difuzată cu o zi înainte de autorități.

Cei patru suspecți au fost arestați și și-au recunoscut faptele, iar banii au fost confiscați, potrivit aceleiași surse.

Context arheologic valoros

Printre piesele descoperite în cadrul săpăturilor de la Tanis se numără și masca funerară din aur a regelui Amenemope, în prezent expusă la Muzeul Egiptean, alături de circa 170.000 de artefacte.

Acest incident survine cu puțin înainte de inaugurarea oficială a noului Mare Muzeu Egiptean (GEM), prevăzută pentru 1 noiembrie.

Furturile și traficul de antichități nu sunt rare în Egipt. În august, un fost medic egiptean, Ashraf Omar Eldarir, a fost condamnat la șase luni de închisoare în Statele Unite pentru introducerea frauduloasă pe teritoriul american a sute de artefacte egiptene, a relatat publicația The Art Newspaper.

Sursa: Agerpres

