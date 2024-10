Ce tip de fibre sunt esențiale pentru sănătatea organismului. Dr. Mihalea Bilic recomandă cele mai bune alimente

Fibrele dau bogăție, cu toate că nu ne hrănesc deloc. Este unul din nutrienții paradoxal ciudați și în același timp importanți. Toată lumea știe că trebuie să mâncăm fibre, mai puțin știm la ce ne ajută.

Nu toate fibrele sunt la fel și fibrele au trecut prin diferite etape, perioade. Faptul că nu le putem digera le-au făcut, să zicem, o perioadă, să fie neimportante. Apoi ne-am dat seama că organismul nostru și mai ales intestinul și microbiota intestinală are nevoie de hrană și aceste fibre pe care noi nu le digerăm le digeră microbii și bacteriile benefice din intestin. Așa că iată, da, este important să mâncăm fibre.

Două feluri de fibre

Deci trebuie, indiferent de recomandarea medicilor, să vedem care fibre ni se potrivesc. Trebuie să știm că există două categorii de fibre.

Fibrele solubile, care îseamnă că se dizolvă în apă, la contactul cu apa, se umflă, se transformă într-un gel. Ele sunt benefice mai ales la capitolul digestie și absorbție, pentru că în acel gel o parte din zahăr și din grăsimi rămân captive. Și atunci fibrele ne ajută să normalizăm un pic și să mai diminuăm absorbția de grăsimi și de zahăr din sânge.

Pe de altă parte, există fibrele insolubile, sunt dure, nu au reacție la contactul cu apa, cum ar fi glucoza. Cel mai bun exemplu este celuloza. Hârtia, da, deci ea este o fibră insolubilă. Le găsim mai ales în cereale, tot ce înseamnă tărâțe, cereale integrale. Acolo avem fibre insolubile din belșug.

Fibrele nu există decât în produsele de origine vegetală. Dietele acestea moderne, că e vorba de keto, că e vorba de dieta proteică, care exclud produsele vegetale și se focusează mai ales pe slăbit, ne dau această carență și deficit în fibre, pentru că în produsele de origine animală nu e niciun gram de fibre.

Cum reacționează organismul

Fibrele acestea insolubile, la contactul cu intestinul, pot da reacții, astfel că intestinul paralizează sau se sperie de ele și putem să ne trezim cu o reacție de constipație. Prea multe fibre din acestea insolubile pot duce la intoleranțe alimentare. Deci în momentul în care simțim la nivel abdominal că ceva nu e bine, ar fi bine să nu insistăm cu fibrele. Cele solubile sunt mai blânde, deci mâncăm, așteptăm, vedem ce se întâmplă în burtica noastră și atunci luăm decizia.

Ce trebuie știut este faptul că da, fibrele pun intestinul la treabă și atunci, mai ales noi adulții, care suntem sedentari și care avem o alimentație rafinată din care au fost scoase fibrele, s-ar putea din această cauză să nu să nu avem o digestie adecvată. Deci da, ne trebuie fibre, însă haideți să vedem care ne fac bine la capitolul balonare. Multă lume se plânge că e balonată, dar nimeni nu se gândește că nu doar produse lactate pot da balonare, ci și fibrele. Fibrele prea multe fermentează în intestin și atunci dau balonare.

Dacă am face un top alimente care conțin fibre, nu sunt cerealele pe primul loc și nici pâinea integrală, ci este fasolea boabe, un aliment care a făcut parte din dieta noastră și care are cel mai bun aport fibre solubile, fibre insolubile.

Deci toate aceste boabe de fasole, mazăre, linte, năut ar trebui să facă parte din alimentația noastră măcar de două ori pe săptămână. Un alt aliment care este iubit și care are o mulțime de fibră este ciocolata neagră și nu în ultimul rând avocado, care este mai degrabă o legumă decât un fruct, are și grăsimi bune și are și multe fibre.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: