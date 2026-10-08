Este pufoasă, elastică și durează extrem de puțin să o faci.

Clătită la tavă - ingrediente

Pentru această rețetă, vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

· 200 g făină

· 250 ml lapte

· 2 ouă

· 2 linguri zahăr

· 1 plic praf de copt

· 1 praf de sare

· 2 linguri unt topit

· 1 linguriță esență de vanilie

Cum prepari clătita la tavă

Pentru început, preîncălzește cuptorul la 180 de grade și pregătește o tavă de copt în care pui hârtie de copt. Poți folosi și o tavă de ceramică pe care să o ungi cu unt sau să o tapetezi cu ulei și făină.

Într-un bol, adaugă făina, praful de copt, zahărul și un praf de sare. Într-un castron separat, bate ouăle cu laptele și esența de vanilie. Adaugă amestecul umed peste cel uscat, câte puțin, amestecând cu un tel până obții o compoziție omogenă.

Aluatul ar trebui să fie puțin mai gros decât cel pentru clătitele clasice. Adaugă compoziția în tavă și niveleaz-o cu o spatulă.

Cât timp se coace clătita la tavă

Pune totul la cuptor și lasă clătita la tavă să se coacă aproximativ 20-25 de minute sau până arată aurie. Scoate tava din cuptor și lasă clătita să se răcească, apoi o poți tăia în pătrate sau o poți umple cu topping-urile preferate și să o rulezi.

În funcție de tava pe care o folosești, ar trebui să ții clătita la cuptor în jur de 20-30 de minute. Ar trebui să fie pufoasă și aurie deasupra, dar poți face un text cu scobitoare. Introdu o scobitoare în clătită și dacă iese curată, înseamnă că s-a gătit. Dacă scobitoarea iese umedă sau plină de aluat, mai lasă clătita la cuptor.

Idei de toppinguri pentru clătita la tavă

Poți umple clătita la tavă cu orice fel de umplutură dorești. Inclusiv cu gem sau dulceață, mascarpone și cremă de ciocolată, fructe de pădure sau biscuiți.

Pentru o variantă mai dulce, folosește cremă de ciocolată, mascarpone și banane. O altă variantă populară este să folosești cremă de ciocolată și biscuiți cu cremă sfărâmați.

Dacă vrei o clătită mai ușoară, folosește frișcă bătută bine și căpșune sau alte fructe.

Gemurile și dulcețurile se potrivesc de minune. Poți adăuga și nuci sau alune pentru un element crocant.

Cum obții o clătită la tavă pufoasă

Pentru o clătită pufoasă, ai grijă să nu amesteci prea mult aluatul. De asemenea, ai grijă să nu fie prea gros. Ar trebui să ai un aluat cu o consistență asemănătoare unui iaurt de băut puțin mai gras.

Poți adăuga în aluat fructe precum afine, zmeură sau fructe de pădure. Ai grijă să nu pui prea mult bicarbonat, pentru că vei obține o clătită mult prea fragilă pentru a o putea folosi.