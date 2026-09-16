Cum să folosești corect cuptorul. Ce treaptă să folosești în funcție de preparat

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Folosirea corectă a cuptorului poate face diferența dintre un preparat copt uniform și unul ars la exterior sau rămas crud în interior. 

autor
Mădălina Cristea

Fiecare funcție are un rol diferit, iar temperatura potrivită depinde de ceea ce gătești, de la prăjituri și pâine până la friptură, pizza sau preparate rumenite la grill. Iată ce înseamnă fiecare funcție a cuptorului, când folosești ventilația sau grillul și ce temperatură este potrivită pentru prăjituri, carne, pizza și pâine.

Ce înseamnă fiecare funcție a cuptorului și când trebuie folosită

Funcția clasică de coacere este, de obicei, cea reprezentată prin două linii orizontale și folosește rezistența de sus împreună cu cea de jos. Este varianta potrivită pentru multe dintre preparatele pe care le facem în mod obișnuit la cuptor, de la checuri, pâine și plăcinte până la lasagna sau fripturi. Pentru că aerul nu este pus în mișcare de un ventilator, căldura circulă mai lent, iar preparatul se coace într-un mediu mai blând.

Funcția cu ventilator, cunoscută și ca aer cald sau convecție, răspândește căldura prin tot cuptorul, astfel încât preparatele se coc mai uniform. Este utilă mai ales atunci când ai mai multe tăvi în același timp sau când vrei ca mâncarea să se rumenească frumos pe toate părțile, cum se întâmplă în cazul legumelor, cartofilor, fursecurilor, foietajelor sau fripturilor, conform presei străine.

Dacă alegi încălzirea numai de jos, căldura vine în special spre baza vasului, ceea ce ajută atunci când o tartă, o pizza sau o quiche s-a copt bine deasupra, dar partea de jos a rămas prea palidă. Tot pentru o bază mai crocantă există, la multe modele, și programul pentru pizza, care combină de obicei căldura de jos cu ventilatorul.

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Grillul funcționează diferit, pentru că folosește o căldură puternică venită de sus. Este foarte bun pentru gratinare, rumenirea brânzei, legume feliate, pâine prăjită sau bucăți subțiri de carne, mai ales atunci când vrei culoare la suprafață fără să mai gătești mult preparatul în interior. La unele cuptoare există și grill cu ventilator, potrivit pentru bucăți mai mari de carne sau pentru pui, deoarece ajută căldura să ajungă mai uniform în jurul alimentului.

Funcțiile cu abur sau umiditate adăugată sunt utile atunci când nu vrei ca preparatul să se usuce prea tare. Pot ajuta la fripturi, dar și la pâine, unde aburul favorizează formarea unei cruste frumoase. Unele cuptoare au și programe speciale pentru aluaturi, prăjituri sau fursecuri, în care căldura este mai blândă și se păstrează mai multă umiditate.

Mai există și funcții care nu gătesc propriu-zis, dar sunt foarte practice. Dezghețarea folosește, de regulă, ventilatorul pentru a pune aerul în mișcare fără temperaturi mari, dospirea menține un mediu călduț pentru aluaturi, iar keep warm păstrează mâncarea caldă după ce a fost deja gătită. Preîncălzirea rapidă și modul eco au și ele roluri diferite. Prima ajută cuptorul să ajungă mai repede la temperatura dorită, iar după aceea se selectează funcția de coacere, dacă modelul cere acest lucru. Modul eco încearcă să reducă consumul de energie, uneori prin folosirea căldurii reziduale sau prin eliminarea preîncălzirii în anumite situații.

Simbolurile pot semăna de la un cuptor la altul, dar nu funcționează întotdeauna identic, pentru că fiecare producător poate combina diferit rezistențele, ventilatorul și temperatura. Dacă apare o pictogramă neclară sau un program cu o denumire specială, manualul modelului respectiv rămâne cea mai sigură sursă.

Cuptor cu ventilație sau fără? Care este diferența

La cuptorul fără ventilație, căldura vine în principal de la rezistența de sus și de la cea de jos și se răspândește natural în interior. Din acest motiv, pot exista mici diferențe de temperatură între partea de sus, partea de jos și centrul cuptorului, iar poziția tăvii contează mai mult. Cu ventilație, aerul cald este pus în mișcare continuu și ajunge mai ușor în jurul preparatului. Mâncarea se poate coace mai uniform și, de multe ori, ceva mai repede, iar rumenirea este mai accentuată. Funcția este foarte practică pentru legume, cartofi, fripturi, foietaje sau atunci când folosești două tăvi în același timp.

Totuși, dacă o rețetă este scrisă pentru cuptor clasic și vrei să folosești ventilatorul, temperatura trebuie de obicei redusă. De exemplu, o rețetă care spune 180°C fără ventilație poate fi făcută în jur de 160°C cu ventilator, în funcție de cuptor. Merită verificat preparatul ceva mai devreme, pentru că aerul cald poate grăbi atât coacerea, cât și rumenirea.

Ventilația merge foarte bine atunci când vrei căldură în jurul preparatului, însă nu este întotdeauna cea mai bună alegere pentru aluaturi delicate. La blaturi de tort, sufleuri sau unele checuri, coacerea clasică poate fi mai potrivită, pentru că aerul rămâne mai liniștit, iar suprafața nu se usucă sau se colorează prea repede. Și poziția tăvii face diferența. La coacerea clasică, nivelul din mijloc este potrivit pentru cele mai multe preparate, iar dacă vrei o bază mai bine coaptă poți coborî tava puțin. Dacă ai nevoie doar de mai multă culoare deasupra, o poți ridica spre final sau poți folosi grillul pentru scurt timp.

La ce temperatură se gătesc cele mai comune preparate

Temperatura potrivită depinde de ce gătești și de cât de repede vrei să se formeze crusta sau să se coacă interiorul. În general, zona de 160-180°C este folosită des pentru prăjituri, checuri, fursecuri, budinci sau preparate gratinate, pentru că oferă o coacere mai blândă și mai uniformă.

Pentru preparatele care au nevoie de mai multă rumenire, cum sunt legumele, cartofii, foietajele, pâinea sau multe tipuri de pizza, se merge de obicei spre 190-220°C. Temperaturile mai mari, de 230-250°C, sunt folosite mai ales la coaceri scurte și intense, de exemplu pentru o pizza subțire sau pentru o rumenire rapidă la final, bineînțeles dacă vasul și cuptorul permit acest lucru.

La polul opus, temperaturile joase, în jur de 70-100°C, sunt potrivite pentru uscarea bezelelor, a fructelor sau a ierburilor aromatice. Valorile acestea sunt orientative, pentru că rețeta rămâne cea care stabilește cel mai bine temperatura și timpul de coacere. Ca reper, un pandișpan simplu se coace de obicei în jur de 170-190°C, biscuiții la aproximativ 140-160°C, foietajul la 180-200°C, iar pizza sau o pâine mare ajung frecvent la 190-210°C. Dacă folosești cuptorul ventilat, temperatura poate fi ceva mai mică decât în cazul coacerii clasice, pentru că aerul cald circulă mai repede în jurul preparatului.

Pentru mâncărurile sărate de zi cu zi, o tavă de legume sau cartofi merge bine în jur de 200-220°C, lasagna sau budincile sărate la aproximativ 180°C, iar peștele, în funcție de grosime și de rețetă, la 180-200°C. În cazul produselor congelate, cel mai bine este să urmezi instrucțiunile de pe ambalaj, pentru că unele pot părea rumenite la exterior înainte să fie suficient de încălzite în interior.

La carne contează nu doar temperatura cuptorului, ci și temperatura din interiorul preparatului. De exemplu, carnea de pasăre trebuie să ajungă la aproximativ 74°C în centru, carnea tocată și cârnații la circa 71°C, iar bucățile întregi de vită, porc, vițel sau miel la cel puțin 63°C, urmate de câteva minute de repaus. Pentru pește, reperul folosit frecvent este tot în jur de 63°C.

Așadar, dacă vrei să fii sigur că o carne este făcută bine, aspectul sau crusta nu sunt suficiente. Un termometru de bucătărie introdus în partea cea mai groasă îți spune mult mai clar dacă preparatul a ajuns la temperatura potrivită.

Ce funcție și ce temperatură folosești pentru prăjituri și checuri

Pentru o prăjitură sau un chec copt într-o singură formă, funcția sus-jos este de obicei cea mai potrivită, iar tava se așază pe nivelul din mijloc. Căldura vine din ambele direcții și lasă aluatul să crească treptat, fără să se rumenească prea repede la suprafață. Pentru cele mai multe blaturi și checuri, poți porni de la 175-180°C în cuptorul fără ventilație. Cuptorul trebuie preîncălzit înainte, iar forma se introduce abia după ce temperatura a fost atinsă, mai ales în cazul aluaturilor care conțin praf de copt sau bicarbonat și încep să reacționeze imediat după amestecare.

Dacă alegi ventilația, temperatura se reduce de obicei cu aproximativ 20°C, astfel că o rețetă făcută la 180°C în modul clasic poate fi coaptă în jur de 160°C cu ventilator. Ventilația este foarte bună pentru fursecuri, brioșe sau mai multe tăvi puse în același timp, dar poate fi prea puternică pentru unele blaturi delicate, care se pot usca sau colora prea repede la exterior. Și ușa cuptorului contează. În prima parte a coacerii este mai bine să nu o deschizi, pentru că scăderea bruscă a temperaturii poate face ca aluatul să nu mai crească bine sau chiar să se lase în centru.

Pentru un chec obișnuit, 175-180°C rămâne un reper bun, însă timpul diferă în funcție de formă și de cantitatea de aluat. O formă mai adâncă are nevoie de mai mult timp, în timp ce una mai mică sau mai joasă se coace mai repede. Checul este făcut atunci când revine ușor la atingere, iar scobitoarea introdusă în centru iese curată sau doar cu câteva firimituri coapte.

Dacă partea de sus începe să se rumenească prea repede, poți acoperi ușor checul cu folie spre final, fără să mărești temperatura. Dacă se arde dedesubt, mută forma cu un nivel mai sus, iar dacă se colorează prea tare deasupra înainte ca mijlocul să fie gata, coboară tava puțin și redu temperatura cu 10-15°C, lăsând preparatul mai mult timp la copt. La cuptorul clasic, două forme puse una deasupra celeilalte pot bloca circulația căldurii și se pot coace inegal. Cu ventilație, poți folosi mai multe niveluri, însă tăvile trebuie așezate cu spațiu între ele și, ideal, ușor decalat.

Cum setezi cuptorul pentru friptură, pui și carne

Pentru fripturi și pui, funcția clasică sus-jos este potrivită atunci când gătești o singură tavă, pentru că oferă o căldură constantă și ajută carnea să se gătească treptat. Dacă ai o funcție de tip convection roast, turbo grill sau grill cu ventilator, aceasta poate fi o alegere bună pentru bucățile mai mari de carne ori pentru păsările întregi, deoarece aerul cald circulă în jurul lor și ajută la formarea unei cruste mai rumene.

Tava se așază, de obicei, în zona centrală sau puțin mai jos, astfel încât carnea să nu ajungă prea aproape de rezistența superioară. Vasul trebuie să fie suficient de adânc pentru a strânge sucurile lăsate în timpul coacerii, iar dacă folosești ventilația este bine să nu înghesui carnea între foarte multe legume, pentru ca aerul cald să poată circula în jurul ei.

Pentru un pui întreg, poți porni de la aproximativ 180°C fără ventilator sau 160°C cu ventilator. Ca orientare, timpul de coacere este în jur de 45 de minute pentru fiecare kilogram, la care se mai adaugă aproximativ 20 de minute, însă greutatea nu este singurul lucru care contează. Un pui umplut, unul foarte rece sau o pasăre mai mare poate avea nevoie de mai mult timp, conform Foodsafety.com.

Cel mai sigur este să verifici temperatura în partea cea mai groasă a cărnii, fără ca termometrul să atingă osul. În cazul puiului și al celorlalte păsări, interiorul trebuie să ajungă la aproximativ 74°C, iar dacă nu ai un termometru, carnea nu trebuie să mai fie roz în centru, iar sucurile care ies trebuie să fie limpezi.

Pentru vită, porc, miel sau vițel, temperatura cuptorului diferă în funcție de bucată și de felul în care vrei să fie făcută. Multe fripturi se gătesc în jur de 180-200°C, iar unele rețete pornesc cu o temperatură mai ridicată pentru rumenire și continuă apoi la o temperatură mai mică, astfel încât interiorul să se gătească fără ca exteriorul să se ardă.

Și aici, temperatura din interior spune mai mult decât timpul petrecut în cuptor. Bucățile întregi de vită, porc, vițel sau miel trebuie să ajungă la cel puțin 63°C, după care se lasă câteva minute la odihnit, în timp ce carnea tocată și cârnații trebuie să ajungă la aproximativ 71°C. La pasăre, reperul rămâne 74°C. După ce scoți friptura din cuptor, las-o câteva minute înainte să o tai, pentru că în acest timp sucurile se redistribuie în carne și nu se vor scurge toate imediat pe tocător. În plus, nu te baza doar pe cât de rumenă este la exterior, mai ales dacă ai folosit grillul sau ventilația, deoarece crusta se poate forma înainte ca mijlocul să fie suficient de gătit.

Cum folosești cuptorul pentru pizza, pâine sau produse de panificație

Dacă ai un program special pentru pizza, merită folosit, pentru că este gândit să ofere mai multă căldură în partea de jos și să ajute blatul să devină crocant. În funcție de cuptor, această funcție poate combina ventilatorul cu rezistențele de sus și de jos, iar pentru o pizza subțire temperatura ajunge frecvent la 200-230°C. O tavă groasă, o piatră pentru pizza sau o placă de oțel încălzită înainte pot face o diferență mare, deoarece transferă imediat căldură către aluat și ajută baza să nu rămână moale. Cuptorul trebuie lăsat să se încingă bine înainte de a introduce pizza, mai ales dacă vrei margini rumene și un blat crocant.

Dacă nu ai program pentru pizza, poți folosi funcția sus-jos și să așezi tava în partea de jos a cuptorului, fără să o pui însă direct pe baza aparatului. Pentru o pizza subțire se folosesc, de obicei, temperaturi mai ridicate, în jur de 220-250°C, în timp ce o pizza mai groasă sau cu multe ingrediente se coace mai bine puțin mai lent, pentru ca aluatul să se facă înainte ca toppingurile să se ardă.

Contează și cât de umede sunt ingredientele puse deasupra. Prea mult sos, mozzarella foarte apoasă sau multe legume care lasă apă pot împiedica blatul să devină crocant, chiar dacă temperatura cuptorului este corectă. Pentru pâinea cu coajă crocantă, se folosesc de obicei temperaturi mai ridicate, de aproximativ 220°C sau chiar mai mult, în funcție de rețetă. Aburul din primele minute poate ajuta pâinea să crească frumos și să formeze o coajă mai lucioasă și mai crocantă, iar dacă aparatul are o funcție specială pentru pâine sau coacere cu abur, aceasta poate fi folosită conform instrucțiunilor cuptorului.

Pâinile moi, chiflele și aluaturile dulci nu au nevoie de aceeași temperatură puternică, pentru că zahărul, ouăle și laptele le fac să se rumenească mai repede. Pentru ele se folosesc frecvent 175-190°C, astfel încât miezul să aibă timp să se coacă înainte ca suprafața să devină prea închisă la culoare.

Și pâinea poate fi verificată cu un termometru, nu doar după culoarea cojii. O pâine albă coaptă în formă ajunge, de obicei, la aproximativ 88-91°C în centru, în timp ce pâinile mai dense, din cereale integrale, pot urca spre 93-96°C.

Dacă observi că baza pâinii sau a pizzei rămâne prea moale, poți preîncălzi mai bine tava și să cobori preparatul cu un nivel. Dacă, dimpotrivă, partea de jos se arde înainte ca interiorul să fie gata, mută tava puțin mai sus sau scade temperatura. Cu timpul vei observa și cum se comportă propriul cuptor, pentru că aceeași rețetă poate avea nevoie de mici ajustări de la un aparat la altul.

Când se folosește funcția grill și pentru ce preparate este potrivită

Funcția grill este utilă atunci când vrei căldură puternică venită de sus, mai ales pentru rumenire sau pentru ultimele minute de gătire. O poți folosi ca să faci crustă pe o lasagna, să rumenești brânza de pe un gratin, să prăjești pâine, să colorezi legumele la suprafață sau să gătești bucăți subțiri de carne și pește.

Preparatul se așază, de obicei, în partea de sus a cuptorului, însă distanța față de rezistență contează foarte mult. Cu cât tava este mai aproape, cu atât suprafața se rumenește mai repede, așa că mâncarea trebuie urmărită atent. Pentru o friptură groasă, grillul nu este suficient ca metodă principală de gătire, fiindcă exteriorul se poate arde înainte ca mijlocul să fie făcut. Într-o astfel de situație, carnea se coace mai întâi normal, iar grillul se pornește doar spre final, cât să formeze crusta.

Unele cuptoare au mai multe variante ale acestei funcții. Grillul complet încălzește o suprafață mai mare și este potrivit atunci când ai o tavă lată sau mai multe porții, în timp ce grillul central încălzește doar o zonă și poate fi suficient pentru una sau două porții.

Există și grill cu ventilator, numit uneori turbo grill, care combină căldura de sus cu circulația aerului. Se potrivește mai bine unui pui întreg sau unei bucăți mai mari de carne, pentru că rumenirea se face mai uniform decât în cazul grillului simplu. La astfel de preparate, tava se așază mai degrabă pe nivelul central sau puțin mai jos, nu chiar sub rezistență.

Când folosești grillul, mâncarea nu trebuie lăsată nesupravegheată, pentru că diferența dintre rumenit frumos și ars poate fi de numai câteva minute. Dacă gătești carne pe grătarul cuptorului, pune dedesubt o tavă care să strângă grăsimea și sucurile, iar bucățile subțiri pot fi întoarse la jumătatea timpului pentru a se rumeni pe ambele părți.

Ai grijă și la hârtia de copt, care nu trebuie să ajungă aproape de rezistența încinsă, iar fundul cuptorului nu trebuie acoperit cu folie. După ce ai obținut culoarea dorită, oprește grillul imediat, pentru că preparatul continuă să se rumenească foarte repede cât timp rezistența rămâne încinsă.

În cazul cărnii, crusta nu spune dacă interiorul este suficient de gătit. Pentru bucățile întregi de vită, porc, miel sau vițel, temperatura din centru trebuie să ajungă la cel puțin 63°C, carnea tocată la aproximativ 71°C, iar puiul la 74°C. Dacă bucata este prea groasă pentru a ajunge la aceste temperaturi fără să se ardă la exterior, se gătește mai întâi cu funcția clasică sau cu ventilație și se rumenește sub grill abia la sfârșit.

Etichete: cuptor, retete, mancare,

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