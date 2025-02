Ciorba de fasole cu afumătură – rețeta autentică. Sfaturi pentru gospodine pentru a obține cea mai gustoasă ciorbă

Gustoasă și sățioasă, această ciorbă este alegerea perfectă pentru zilele reci de iarnă. Se prepară cu fasole boabe, ciolan afumat, costiță sau cârnați afumați, într-o combinație perfect echilibrată de ingrediente care oferă savoare autentică.

De ce să alegi ciorba de fasole cu afumătură

Această ciorbă are o valoare nutritivă ridicată, fiind bogată în proteine, fibre și minerale esențiale. În plus, datorită afumăturii, gustul său devine inconfundabil, iar condimentele precum chimenul, tarhonul și boiaua dulce intensifică aroma. Se poate servi cu smântână acrișoară și ceapă frecată cu sare și oțet pentru un plus de savoare.

Ciorba de fasole cu afumătură este o rețetă autentică, hrănitoare și extrem de gustoasă, perfectă pentru mesele de familie sau pentru zilele reci de iarnă. Fie că o prepari la ceaun, pe foc de lemne, sau la aragaz, rezultatul va fi întotdeauna delicios. Cu ingrediente simple și tehnici tradiționale de preparare, această ciorbă rămâne una dintre cele mai iubite mâncăruri românești.

Deși ciorba de fasole cu afumătură, la fel ca fasolea cu ciolan, este asociată cu meniul de 1 Decembrie, această rețetă este foarte apreciată în tot sezonul rece.

Ciorba de fasole cu afumătură - ingrediente

Pentru o oală generoasă de ciorbă de fasole, ai nevoie de următoarele ingrediente:

1 kg afumătură (ciolan, costiță sau cârnați afumați)

500 g fasole boabe uscată (sau 1 kg fasole din conservă, scursă)

2-3 cepe (albe și roșii)

2 morcovi

1 rădăcină de păstârnac

1 rădăcină de pătrunjel

1 telină mică

1 ardei kapia sau gogoșar

1 lingură semințe de chimen

3 linguri paprika

Sare (după gust)

Cum se prepară ciorba de fasole cu afumătură

Un pas esențial în rețeta de ciorbă de fasole cu afumătură este pregătorea fasolei. Dacă folosești fasole uscată, trebuie să o lași la înmuiat jumătate de zi, schimbând apa de două ori pentru a reduce timpul de fierbere. A doua zi, schibă apa și fierbe fasolea în apă clocotită timp de 5 minute, apoi scurge apa și repetă procesul de două ori. Acest pas ajută la eliminarea substanțelor care pot provoca balonare.

După ce fasolea este gata se trece la compoziția propriu-zisă a ciorbei. Afumătura trebuie fiartă separat pentru a se frăgezi. Dacă ai un ciolan afumat crud, este recomandat să-l fierbi într-o oală sub presiune timp de aproximativ o oră. Într-o oală obișnuită, timpul de fierbere poate fi de 2-3 ore. Cârnații afumați, dacă sunt folosiți, se adaugă mai târziu, direct în ciorbă. După fierbere, scoate ciolanul, lasă-l să se răcească puțin, apoi dezosează-l și taie-l în bucăți potrivite.

În zeama în care a fiert afumătura, adaugă ceapa tocată mărunt, morcovul, păstârnacul, pătrunjelul și telina rase sau tăiate cubulețe. Pune ardeiul kapia tocat și chimenul. Fierbe la foc mic timp de 30-40 de minute.

Când zarzavaturile sunt aproape fierte, adaugă fasolea prefiertă și bucățile de ciolan. Pune boiaua dulce și mai lasă totul la fiert încă 20-30 de minute, până fasolea devine moale și cremoasă.

Această ciorbă se servește fierbinte, alături de smântână acrișoară și ceapă roșie frecată cu sare și oțet. Pentru un plus de savoare, se poate adăuga tarhon proaspăt sau oțet. Unii preferă să o acrească cu zeamă de murături sau oțet, în funcție de gust.

Sfaturi utile pentru o ciorba de fasole cu afumătură

Carnea. Pentru un gust mai intens, folosește afumătură de calitate, de preferat de la producători locali.

Cel mai bun gust îl obții cu ciolan afumat crud, care dă o aromă bogată și naturală.

Poți folosi și costiță afumată, kaizer sau cârnați afumați. Dacă vrei o variantă mai ușoară, încearcă carne afumată mai slabă.

Dacă folosești ciolan afumat, fierbe-l separat pentru a-l frăgezi bine și pentru a controla sarea din ciorbă.

După fierbere, dezosează-l și taie carnea bucăți înainte de a o adăuga în oală.

Fasolea. Fasolea uscată trebuie înmuiată în apă rece peste noapte pentru a fierbe mai ușor. Optează pentru fasole albă, boabe mari (tip Cannellini) sau mijlocii (tip Pinto), care au o textură cremoasă.

Dacă folosești fasole uscată, las-o la înmuiat cel puțin 12 ore înainte de fierbere pentru a reduce timpul de gătire și a preveni balonarea.

Aruncă primele două ape în care fierbi fasolea pentru a reduce riscul de disconfort digestiv.

Poți adăuga o linguriță de bicarbonat de sodiu în prima apă de fierbere pentru a înmuia boabele mai repede.

Dacă folosești fasole din conservă, scurge și clătește boabele înainte de a le adăuga în ciorbă.

Sarea. Nu săra ciorba prea devreme, deoarece afumătura poate fi deja suficient de sărată.

Servirea. Dacă ai timp, lasă ciorba să stea 10-15 minute după ce ai stins focul, pentru ca aromele să se combine mai bine.

Se mănâncă fierbinte, cu smântână grasă și ceapă roșie frecată cu sare și oțet. Merge de minune cu pâine proaspătă, ardei iute sau murături.

Ciorba de fasole cu afumătură este și mai gustoasă a doua zi, când aromele se întrepătrund mai bine.

Se poate păstra la frigider până la 3-4 zile și poate fi reîncălzită fără probleme.

Zarzavatul. Ceapa, morcovul, păstârnacul și țelina dau savoare ciorbei. Le poți toca mărunt sau da pe răzătoare pentru o textură mai omogenă.

Adaugă ardei kapia sau gogoșar pentru o culoare și un gust mai dulceag.

Condimentele. Boiaua dulce (paprika) dă o culoare frumoasă și un gust plăcut, în timp ce chimenul ajută digestia și intensifică aroma.

Nu folosi foi de dafin – sunt mai potrivite pentru iahnie, nu pentru ciorbă.

Tarhonul în oțet adăugat la final oferă o notă ușor acrișoară, specifică rețetelor ardelenești.

