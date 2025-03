De ce nu este bine să asociem friptura cu cartofii prăjiţi. Pericolele ascunse ale unei mese tradiționale

„Să luăm o mâncare tradiţională, friptură cu cartofi prăjiţi, cu care ne întâlnim foarte des şi care, dacă stăm de vorbă cu dieteticienii, ne contraindică să mâncăm şi friptură şi cartofi simultan, ne spun să mâncăm friptură cu salată, să găsim o altă variantă. Dacă ne uităm unde sunt prăjiţi cartofii, vedem că sunt prăjiţi în uleiuri vegetale care fierb, fierb, fierb. Cartoful are amidon. Amidonul acesta prin fierberea continuă dă o substanţă care poartă numele de amiloidă. Aceasta este o substanţă cancerigenă, ea se acumulează şi la rândul ei va produce o leziune în timp pe tubul digestiv. Acelaşi lucru se întâmplă cu carnea care, dacă o punem pe grătar, în contact cu focul, o parte din carne, din grăsimi, produce o altă substanţă chimică, care poartă numele de acroleină. Acroleina este şi ea un factor cancerigen”, a explicat profesorul Mircea Beuran la un post TV.

Diferențele de digestie între cartofi și friptură

Profesorul Beuran a subliniat că, dincolo de substanțele cancerigene, combinația dintre cartofi prăjiți și friptura gătită nu este recomandată și din cauza modului diferit în care organismul digeră cele două alimente.

„Dacă ne ducem la întrebarea de ce nu trebuie să mâncăm cartofi cu friptură, răspunsul este următorul: aşa cum am spus, cartoful are amidon, iar amidonul începe să se digere din momentul în care îl introducem în gură şi îl mestecăm, pe când carnea nu. Amidonul mai departe trece şi are nevoie de un PH înalt, pe când digestia pentru carne este cu un PH mai jos. Diferenţele acestea fac ca o parte să se digere într-un fel, altă parte altfel, iar ce rămâne să se transforme într-un material care fermentează, balonează, dar nu intră în produşii tăi nutriţionali. Şi atunci, o parte din acestea devin toxine”, a explicat medicul.

Potrivit profesorului Beuran, aceste toxine se formează în urma procesului de digestie incorectă a combinației de cartofi prăjiți și friptură, iar în timp ele pot provoca leziuni.

„O tumoră canceroasă să ştiţi că nu apare de azi pe mâine. Sunt studii care arată că avem ani de zile de la prima celulă până când o putem descoperi printr-o manieră radiologică sau o manieră endoscopică şi găsim această formaţiune. Pentru asta ar trebui ca pacientul să aibă o cultură generală, medicală, mult mai vastă, să se intereseze puţin şi de starea lui de sănătate, să nu culeagă foarte multe date de pe forumuri în care fiecare cu ştiinţă şi fără ştiinţă îşi varsă oful în aceste forumuri, iar omul, după câtă minte are, cred, alege ceva care-i convine şi lui, dar nu totdeauna alege adevărul”, a spus profesorul Beuran.

