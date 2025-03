Crin Antonescu, față în față cu Andreea Esca. Pe cine ar numi premier candidatul unic al Puterii

Suntem tot mai aproape de un nou tur de alegeri, după un 2024 complicat, din punct de vedere politic, încheiat cu anularea scrutinului prezidențial.

De această dată, 11 nume, mai vechi sau mai noi, se vor afla pe buletinul de vot, gata să ia startul cursei pentru Cotroceni.

Pentru a-i cunoaște mai bine pe candidați, la PRO TV, începem luni o serie de interviuri cu principalii aspiranți la funcția supremă în stat.

Andreea Esca: V-a surprins propunerea de a fi candidat la președinție? Cum s-a întâmplat? După 10 ani de absență din politică, cum stăteați așa liniștit la Bruxelles, ați primit un telefon?

Crin Antonescu: „Nu, nu stăteam liniștit. Urmăream și eu cum am urmărit în toți acești ani și de la București, că n-am stat numai la Bruxelles și de la Bruxelles situația politică, situația, campania electorală, anul electoral, pentru că de fapt, noi am început cam acum un an, pe vremea asta un lungan electoral care nu se mai încheie. Am urmărit, eram destul de abătut și eu, văzând finala prezidențială care se conturat și în contextul acela. Sigur, am fost contactat, căutat, am intrat în discuții cu liderii politici despre care știți.

România, din foarte multe puncte de vedere, este o țară pe deplină europeană, o țară în care s-a construit mult, în care au evoluat lucruri, oameni, structuri, dar o țară care nu are, după părerea mea, un bun acord între realitatea societății și realitatea politică și a clasei politice. Pentru că discutăm de politică, ne întrebăm de ce oare o țară în care venitul pe cap de locuitor, PIB-ul în general, toate datele acestea, care sunt nu doar pe statistici, sunt chiar și în buzunarele oamenilor. Sunt în foarte multe comunități unde s-a făcut foarte mult, sunt fonduri europene, sunt, să dau un exemplu. În fine, autostrăzi pe care le așteptăm de zeci de ani. Cred că în bună măsură, clasa politică, partidele tradiționale au rămas în urma așteptărilor și situației evoluției, exigențelor actuale ale electoratului. Asta cumva s-a văzut foarte clar, dacă ne gândim la faptul că în turul doi, nu anul trecut, au intrat doi candidați care erau împotriva sistemului antisistem, ca un fel de răspuns al oamenilor la faptul că nu mai vor, nu mai vor partidele politice, nu mai vor politicienii care erau erau dezamăgiți de clasa politică.”

Cum va convinge electoratul dezamăgit de clasa politică

Andreea Esca: Anul trecut, am văzut că în turul doi au intrat doi candidați care au reprezentat cel mai bine anti-sistemul, supărarea electoratului pe partidele aflate la putere dintotdeauna, din care ați făcut parte, zeci de ani. Cum veți convinge acești alegători, dezamăgiți de vechea clasă politică, să vă voteze?

Crin Antonescu: „În primul rând, eu am lipsit un deceniu, cum ați arătat, din viața politică din România. Așa încât, pentru foarte mult sunt un om nou și, în orice caz, nu un om al sistemului. În al doilea rând, trebuie să definim foarte bine ce-i sistemul, că e ușor să spui că ești antisistem. Dacă prin sistem înțelegem ansamblu instituțiilor care fac democrația noastră și suntem antisistem, înseamnă că vrem să dărâmăm. Acest lucru înseamnă anarhie, înseamnă haos, înseamnă altceva decât democrație. Ori eu cred că sistemul în acest înțeles de care vorbesc trebuie păstrat, că trebuie făcute mari schimbări importante, schimbări în sistem, că trebuie un suflu nou, că trebuie un ritm nou, că trebuie mentalități noi. Da, asta se poate întâmpla, dar se poate întâmpla cu cele ce există, cu partidele, cu parlamentarii care au fost aleși de către români, nu de către marțieni sau de altcineva. Și apropo de outsideri, sigur că cei care au intrat în final erau niște outsideri, dar nici unul, nici altul. Nu erau niște oameni din afara sistemului. Cei care au intrat în finală erau niște insideri. Călin Georgescu este un personaj aparte. Eu sunt un om care a lipsit din peisajul politic 10 ani, am această experiență. Pot să spun foarte bine ce am făcut și ce nu în această perioadă politică.”

Andreea Esca: De ce ați fi mai bun decât George Simion sau Nicușor Dan?

Crin Antonescu: „În primul rând, datorită cunoștințelor pe care le am despre lucruri pe care trebuie să le cunoști, privitoare la politică externă, privitoare la mecanismele instituțiilor europene și internaționale. Pentru că sunt, cred, un om preocupat, mai preocupat și mai dotat pentru comunicare. Vorbesc de comunicarea cu societatea, care a lipsit foarte mult din fișa prezidențială a ultimului președinte. Cel puțin pentru că sunt un om care am parcurs diferite experiențe, nu doar de viață, ci și politice, care mă fac să înțeleg cum, cu echilibru, cu moderație, cu curaj, se poate merge mai departe. Pentru că sunt un om cu suficientă autoritate și experiență ca să impun fie și unei coaliții guvernamentale.”

Despre viitoarea coaliție și premierul propus

Andreea Esca: Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan au vorbit despre necesitatea unei coaliții puternice, posibil cu participarea USR. Dacă veți deveni președinte, pe cine ați numi premier? Este Ilie Bolojan o opțiune?

Crin Antonescu: „Guvernul este al României, el este principalul partener de acțiune politică al președintelui și îmi doresc să să fie un prim-ministru al României cel mai capabil să țină ritmul în direcția corectă și cu aceste schimbări. Notez faptul că atunci când eu sau altcineva vom deveni pe 18, 19, 20 mai președinți, vom găsi un guvern care este în funcțiune și pe care îl poate schimba doar Parlamentul sau propria demisie. Dar de principiu, vă răspund oricare dintre cei dintre liderii politici susținuți de o majoritate și care să poată fi capabil să țină ritmul și direcția pe care eu, ca președinte, așa cum voi prezenta în programul meu, le doresc. Există întotdeauna toate variantele. Ilie Bolojan este un politician deja cu notorietate deja, cu o o carieră de performanță și un lider al unui partid important.

Andreea Esca: Care ar fi echipa pe care o propuneți pentru Cotroceni?

Crin Antonescu: „Nu să vă dau nume acum, deși sunt din ce în ce mai mulți oameni la care mă gândesc și cu care discut. Este un lucru foarte important, însă poate că unii dintre ei, dacă vor, dacă vor accepta, numele lor vor fi făcute publice chiar în timpul campaniei, pentru că primul semnal probabil pe care îl de președintele ține de oamenii pe care îi numește direct, deci nu depinde de altcineva. Și acest semnal, după părerea mea, trebuie să fie un semnal pentru toată clasa politică spre competență, spre capacitatea de a se adapta la genda cu totul specială care ne așteaptă, de fapt, în care ne aflăm și în politica internă, mai ales în cea externă.

Andreea Esca: Care este echipa pe care o propuneți pentru Cotroceni? Ce rol va juca domnul Mircea Roșca, care este directorul dvs. de campanie? În 2017, într-un discurs, îi mulțumea lui Dumnezeu că domnul Trump a scăpat America de necredincioși și spunea că România e controlată de străini, și că singura șansă este pogorârea lui Hristos.

Crin Antonescu: Domnul Mircea Roșca este deputat, este unul dintre managerii practici ai campaniei. Este un conservator, nu este unul de circumstanță. Domnul Mircea Roșca este un om cu o conștiință religioasă accentuată. Domnul Mircea Roșca nu va conduce politica religioasă a României. Nu sunt rudă cu domnul Mircea Roșca. Niciodată nu mi-am numit o rudă. Justiția în România are multe probleme: cu durata procedurilor și proceselor. Există în continuare oameni care au fost ocoliți.

Despre candidatura lui Victor Ponta

Andreea Esca: Cum vedeți candidatura lui Victor Ponta, un fost adversar, apoi aliat, devenit din nou adversar? Cine credeți că îl susține pe Victor Ponta?

Crin Antonescu: Asta este problema domnului Ponta. Eu nu l-aș vota. Când există mai mulți candidați, pentru fiecare dintre candidaturi, ceilalți sunt un risc.

Andreea Esca: Ați fi un președinte mai bun decât Klaus Iohannis?

Crin Antonescu: Dacă nu aș crede ca aș fi un președinte mai bun, nu aș fi candidat.

