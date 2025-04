Asistentele eroine din China. Imagini dramatice în care protejau bebelușii cu propriul corp în timpul cutremurului devastator

Camerele de supraveghere de la maternitatea din orașul chinez Ruili, aflat la granița cu Myanmar, au surprins imagini dramatice cu asistentele care încercau să protejeze bebelușii când s-a dezlănțuit teribila undă de șoc.

În imagini se vede cum două asistente nu au ezitat niciun moment să protejeze nou-născuții din salon, deși cutremurul de 7,7 grade era atât de puternic, încât nici nu se mai puteau ține pe picioare.

Una dintre ele ține strâns la piept un bebeluș, căruia nu-i dă drumul nicio clipă, în timp ce a doua asistentă ține pătuțurile cu nou-născuți, pentru a nu se răsturna.

Din fericire, atât asistentele, cât și nou-născuții au scăpat nevătămați.

”Nu mă gândeam decât la bebeluși”

”E OK, este OK!”, poate fi auzită Li Xiaoqin, în timp ce încerca să liniștească bebelușul din brațe, potrivit AP. ”Nu mă gândeam decât la bebeluși, pentru că noi avem mobilitate, ne putem mișca, dar ei nu pot. Am făcut tot ce am putut ca să-i protejăm pe toți”, a mai spus Li.

”Chiar dacă nu sunt căsătorită, simt că acești bebeluși sunt ca și copiii mei. Am făcut doar ceea ce trebuia să fac”, a declarat și Xiong Jielan.

Uriașul cutremur de 7,7 grade din Myanmar-ul aflat la mică distanță a rănit doi oameni și a avariat 847 de clădiri în orașul chinez Ruili. Seismul a ucis însă 2.000 de oameni și a rănit alți aproape 4.000 în Myanmar, în timp ce 270 sunt încă dispăruți.

