Cum a ajuns o fotografie festivă cu astronauții blocați pe Stația Spațială Internațională să aprindă teorii ale conspirației

Butch Wilmore și Suni Williams, până la urmă, au lansat în iunie într-o misiune în spațiu care trebuia să dureze opt zile — dar au rămas blocați acolo de atunci din cauza problemelor cu capsula Boeing Starliner, care trebuia să fie mijlocul lor de întoarcere acasă.

„Au luat căciuli de Moș Crăciun cu ei înainte de lansare. Sau le-au tricotat în timp ce erau acolo?” a întrebat un utilizator pe X cu nonșalanță.

Un alt comentator a intervenit: „Aceștia sunt aceiași tipi care au plecat într-o misiune de 8 zile în iunie?”

Alții păreau să creadă că prezența decorațiunilor de Crăciun era semnul unei mari conspirații și că astronauții nu sunt cu adevărat blocați în spațiu. „Totul este doar un mare spectacol,” scrie un comentator.

Un alt utilizator de pe X a susținut că astronauții care plutesc în spațiu se află de fapt într-un studio de filmare, undeva.

To everyone on Earth, Merry Christmas from our @NASA_Astronauts aboard the International @Space_Station. pic.twitter.com/GoOZjXJYLP