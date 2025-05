Chihuahua - ghid complet pentru cea mai mică, dar curajoasă rasă de câini. Cum se crește și ce nevoi are

Chihuahua este o rasă de câini de companie de talie foarte mică, originară din Mexic, disponibilă în variante cu păr scurt și păr lung.

Deși au dimensiuni reduse, acești câini sunt adevărate forțe ale naturii, având personalități puternice. Cu o greutate de doar 1,3 până la 2,7 kilograme, Chihuahua este renumit pentru atitudinea sa îndrăzneață, loialitate și dragostea pentru atenție. Sunt parteneri excelenți pentru persoane de toate vârstele și stilurile de viață. Se pot atașa profund de toți membrii familiei, însă adesea își aleg un „om preferat” căruia îi oferă loialitate și afecțiune necondiționată. Asta nu înseamnă că îi ignoră pe ceilalți, ci doar că au un mod unic de a arăta devotament față de persoana cu care simt o legătură specială.

Chihuahua adoră să fie alături de oamenii lor și nu necesită îngrijire sau exerciții fizice intense. Sunt, de asemenea, o alegere excelentă pentru viața la apartament. Iată câteva lucruri interesante de știut despre această rasă și nevoile sale.

Ce trebuie să știi despre Chihuahua - temperament

În ceea ce privește temperamentul, Chihuahua are o personalitate independentă și îndrăzneață. Sunt extrem de loiali și afectuoși cu stăpânii lor. Deși, în general, se înțeleg bine cu copiii, fiind atât de mici și fragili, nu sunt potriviți pentru jocurile prea energice sau bruște. Rasa are două varietăți: cu păr scurt și cu păr lung. Cei cu păr scurt au o blană netedă, ușor de întreținut, în timp ce varietatea cu păr lung are o blană mătăsoasă care necesită periaj regulat pentru a preveni încâlcirea. Chihuahua pot avea o gamă largă de culori: negru, maro, alb, crem, dar și combinații precum negru cu cafeniu sau maro cu alb.

Dacă te gândești să îți iei un Chihuahua, este recomandat să adopți unul dintr-un adăpost sau de la o organizație de salvare, oferindu-i astfel o șansă la o viață mai bună. Totuși, dacă alegi să cumperi un pui, este esențial să colaborezi cu un crescător responsabil. Crescătorii de încredere efectuează testele medicale necesare, se asigură că puii cresc într-un mediu îngrijit și socializează corespunzător.

· Origine: Mexic

· Dimensiune: Mică; 13–20 cm înălțime, 1,3–2,7 kg greutate

· Grupă: Câini de companie (Toy)

· Durată de viață: 12–18 ani

· Blană: Păr scurt sau lung, neted sau cu fir mai aspru, în diverse culori sau combinații

· Temperament: Inteligent, loial, afectuos, jucăuș

· Nevoi de mișcare: Minime

· Dresaj: Se dresează ușor prin metode de încurajare pozitivă

· Sănătate: În general sănătoși, dar predispuși la afecțiuni precum luxația rotulei, boala discului intervertebral (IVDD) și hipoglicemie

· Teacup Chihuahua nu este o rasă separată, ci o versiune extrem de mică a rasei Chihuahua, care de obicei nu depășește 15 cm înălțime și are aproximativ 1,3 kg.

Istoria rasei Chihuahua

Așa cum se întâmplă în cazul multor rase, originile câinelui Chihuahua nu sunt complet clare, dar există două teorii principale despre cum a apărut. Prima susține că el descinde dintr-un câine din America Centrală sau de Sud cunoscut sub numele de Techichi. Când analizăm dovezile privind proveniența Chihuahua din aceste regiuni, ajungem până la civilizația toltecă.

Sculpturile toltece datând din secolul al IX-lea d.Hr. înfățișează un câine asemănător Chihuahua-ului, cu urechi mari și cap rotund. Acești câini se numeau Techichi, însă rolul lor exact în societatea toltecă nu este foarte clar. Când aztecii au cucerit toltecii, au preluat și câinii Techichi în cultura lor.

Mulți dintre acești câini trăiau în temple și erau folosiți în ritualurile aztece. Aztecii credeau că Techichi aveau puteri mistice – puteau vedea viitorul, vindeca bolnavii și ghida sufletele morților spre lumea de dincolo. Era un obicei să fie sacrificat un Techichi roșu și incinerat împreună cu rămășițele decedatului.

Aztecii mai foloseau Techichi și ca sursă de hrană și blănuri. Când spaniolii au cucerit aztecii la sfârșitul anilor 1500, rasa Techichi a dispărut treptat. A doua teorie spune că mici câini fără păr, aduși din China de negustorii spanioli, au fost încrucișați cu câini locali de talie mică.

Indiferent care teorie este corectă, Chihuahua-ul cu păr scurt, așa cum îl cunoaștem azi, a fost descoperit în anii 1850 în statul mexican Chihuahua, de unde își trage și numele. Vizitatorii americani care au ajuns în Mexic au dus acești câini acasă.

Au început să fie prezentați în expoziții în anul 1890, iar un Chihuahua numit Midget a fost primul exemplar înregistrat la American Kennel Club (AKC) în 1904. Varietatea cu păr lung a apărut, cel mai probabil, prin încrucișări cu rase precum Papillon sau Pomeranian. Popularitatea rasei a crescut în anii 1930–1940, când a fost asociată cu dirijorul și liderul de orchestră latino Xavier Cugat. Din anii 1960, Chihuahua a devenit una dintre cele mai populare rase înregistrate de AKC, ocupând astăzi locul 11 din 155 de rase recunoscute.

Dimensiunea unui Chihuahua

În mod obișnuit, un Chihuahua cântărește între 1,3 și 2,7 kg. Există și exemplare mai mici, dar acestea tind să fie mai fragile și mai puțin sănătoase. De asemenea, există și Chihuahua mai mari, care pot ajunge la peste 5–6 kg – aceștia pot fi o alegere bună pentru familiile cu copii.

Personalitatea unui Chihuahua

Chihuahua este un câine curajos și încrezător, adesea descris ca având un temperament asemănător terrierilor. Este vigilent și suspicios față de străini, ceea ce îl face un excelent câine de pază. Este sensibil și are nevoie de afecțiune și companie constantă. Tinde să se atașeze de o singură persoană, deși poate accepta și alte persoane dacă este prezentat corespunzător.

La început, poate fi puțin rezervat. Chihuahua poate deveni timid dacă nu este socializat corespunzător ca pui. Ca orice câine, are nevoie de socializare timpurie – expunerea la diverse persoane, sunete, locuri și experiențe. Astfel, va deveni un câine echilibrat și sociabil.

Sănătatea unui Chihuahua

Chihuahua nu are boli genetice majore, dar poate fi predispus la anumite afecțiuni, așa cum este cazul tuturor raselor. Nu toți câinii Chihuahua vor suferi de aceste boli, dar este important să le cunoști pentru a monitoriza sănătatea câinelui pe parcursul vieții.

Printre afecțiunile posibile:

• Luxația patelară – „rotulă sărită”; o problemă comună la rasele mici, poate duce la artrită și necesită uneori intervenție chirurgicală.

• Hipoglicemia – nivel scăzut de zahăr în sânge, frecventă la puii de talie toy; poate fi fatală dacă nu este tratată imediat.

• Sufluri cardiace – pot indica boli de inimă ce necesită tratament sau monitorizare.

• Stenoza pulmonară – afecțiune congenitală ce afectează fluxul sanguin din inimă; poate necesita chirurgie.

• Trahee colapsată – traheea se aplatizează, îngreunând respirația; poate fi ereditară.

• Hidrocefalie – lichid acumulat în creier, mai ales din cauza unui defect congenital; cazurile grave pot fi fatale.

• Fontanelă deschisă – unii Chihuahua rămân cu un punct moale pe cap, care îi face foarte vulnerabili la lovituri.

• Tremuratul – comun la Chihuahua; apare de obicei în situații de stres, entuziasm sau frig.

• Spina bifida – defect al coloanei vertebrale, care poate afecta mobilitatea și controlul vezicii sau intestinului.

• Siringomielie (SM) – o boală gravă a măduvei spinării, ce provoacă dureri intense și paralizie parțială.

• Abcese – infecții localizate cu puroi, dureroase și calde la atingere.

Îngrijirea rasei

Deși sunt mici, Chihuahua au nevoie de exercițiu și dresaj, la fel ca orice alt câine. Energia lor te poate surprinde – pot alerga prin curte ore în șir sau se pot juca neobosit cu jucării.

Le place să se plimbe, să alerge prin curte sub supraveghere și să aducă mingiuțe. Nu trebuie lăsați să se epuizeze, mai ales în zilele călduroase. Chiar dacă adoră să fie afară, Chihuahua nu trebuie ținuți în aer liber permanent – sunt vulnerabili la atacuri din partea păsărilor mari sau altor câini mai mari care pot pătrunde în curte.

Hrănirea unui Chihuahua

Cantitate zilnică recomandată: 55–110 grame de hrană uscată de înaltă calitate pe zi.

Cantitatea de mâncare pe care o consumă un câine adult depinde de dimensiunea lui, vârstă, constituție, metabolism și nivelul de activitate. Câinii sunt indivizi, la fel ca oamenii, și nu toți au nevoie de aceeași cantitate de hrană.

Este aproape de la sine înțeles că un câine foarte activ va avea nevoie de mai multă mâncare decât unul mai sedentar. Calitatea hranei cumpărate joacă, de asemenea, un rol important – cu cât hrana este mai bună, cu atât va hrăni mai eficient câinele și vei avea nevoie de o cantitate mai mică în bol.

