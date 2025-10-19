Cele patru zodii care au oportunități financiare și o perioadă prosperă în săptămâna 20-26 octombrie 2025

Pe 20 octombrie, conjuncția dintre Mercur, planeta comunicării, și Marte, planeta acțiunii, ambele în tranzit prin Scorpion, le oferă nativilor energie, ambiție și claritate în luarea deciziilor.

Contextul astrologic favorizează negocierile, inițiativele rapide și planurile strategice.

Evenimentul astrologic important al săptămânii este Luna Nouă în Balanță, din 21 octombrie, care deschide noi etape în relații și parteneriatele cu potențial de câștiguri însemnate.

Intrarea Soarelui în Scorpion, pe 23 octombrie, adaugă determinare, intuiție și capacitate de transformare, permițând nativilor să identifice oportunități financiare și profesionale.

Pe 24 octombrie, Mercur și Jupiter, marele benefic, își unesc forțele și favorizează creșterea veniturilor prin idei și dezbateri, care pot aduce câștiguri însemnate, iar aspectul format cu Saturn aduce planificare, răbdare și rezultate financiare stabile pe termen lung.

În săptămâna 20-26 octombrie, zodiile care pot profita de registrul astral pentru a obține venituri suplimentare, bonusuri sau parteneriate avantajoase sunt Berbec, Taur, Gemeni și Capricorn.

Berbec / Ascendent în Berbec

Săptămâna 20-26 octombrie îi provoacă pe Berbeci să dea dovadă de inițiativă în zona financiară și pentru încheierea unor parteneriate.

În prima parte a săptămânii, Mercur și Marte formează o alăturare strânsă în Scorpion și activează sectorul resurselor financiare comune, investițiilor, banilor proveniți din alte surse, fiind un moment excelent pentru renegocierea unor condiții, analizarea unor parteneriate sau discutarea unor asocieri. Totodată, intrarea Soarelui în Scorpion, pe 23 octombrie, intensifică preocupările pentru bani, Berbecii devenind mai conștienți de valoarea resurselor și pot lua decizii importante privind administrarea unui buget comun.

Luna Nouă în Balanță, din 21 octombrie, deschide o etapă nouă în colaborările profesionale. Pot apărea oferte care implică lucrurul în echipă sau o schimbare de rol, care le aduce mai multă vizibilitate. De asemenea, este un moment bun pentru începerea unui proiect, care necesită cooperare și diplomație.

Taur / Ascendent în Taur

Săptămâna 20-26 octombrie 2025 le aduce nativilor Taur o perioadă de evoluție profesională și câștiguri prin parteneriate sau colaborări strategice.

Mercur și Marte, ambele în tranzit prin Scorpion, activează zona relațiilor profesionale și contractelor. Taurii simt nevoia să-și afirme poziția, să discute deschis și să negocieze un contract.

De asemenea, odată cu intrarea Soarelui în Scorpion, pe 23 octombrie, nativii au șansa să încheie alianțe profesionale și să semneze contracte profitabile.

Luna Nouă în Balanță, din 21 octombrie, deschide o etapă nouă la locul de muncă. Poate fi vorba de reorganizarea activității, o ofertă nouă de serviciu, de colaborare sau de un proiect, care le aduce stabilitate financiară.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Săptămâna 20-26 octombrie 2025 le aduce nativilor Gemeni o perioadă de efervescență profesională, idei noi și reorganizare financiară.

În prima parte a săptămânii, Mercur, guvernatorul lor, formează un aspect strâns cu Marte, planeta acțiunii, în Scorpion și le activează zona muncii, activităților profesionale și responsabilităților zilnice, unde Gemenii simt o energie intensă, dorința de a acționa eficient pentru a-și demonstra competențele. Intrarea Soarelui în Scorpion, pe 23 octombrie, îi motivează să se implice mai profund în ceea ce fac, să-și demonstreze valoare prin rezultate concrete.

Luna Nouă în Balanță, din 21 octombrie, le luminează casa creativității și proiectelor personale, unde Gemenii pot începe un capitol nou profesional, care implică valorificarea abilităților. Veniturile pot veni dintr-o pasiune transformată în sursă de profit sau dintr-o colaborare care le aduce vizibilitate.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Nativii Capricorn au parte de o săptămână în care obțin recunoaștere profesională.

În prima parte a săptămânii, Mercur și Marte din Scorpion activează zona proiectelor colective și a obiectivelor de viitor. Nativii pot primi propuneri de colaborare profitabile sau pot fi cooptați într-un proiect, care le aduce prestigiu și câștig financiar. Tot aici intră și Soarele, din 23 octombrie, nativii devenind mai orientați spre rezultate concrete și determinați să-și consolideze reputația.

Luna Nouă în Balanță, din 21 octombrie, le deschide un capitol nou în carieră și reputația profesională. Pentru unii dintre nativi poate fi un pas important spre o poziție de conducere, fiind un moment ideal pentru a-și seta intenții în privința direcției profesionale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













