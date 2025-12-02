Proiect în Parlament: Amenzi de până la 20.000 lei pentru comportament „agresiv și recalcitrant” în instituțiile publice

02-12-2025 | 16:56
lege pensii

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege care introduce amenzi între 5.000 şi 20.000 lei pentru comportament agresiv sau lipsit de respect faţă de instituţiile publice şi angajaţii acestora.

Aura Trif

Termenul de dezbatere şi vot s-a împlinit la 26 noiembrie şi actul normativ se consideră adoptat tacit.

Proiect inițial de parlamentari UDMR

Propunerea legislativă, iniţiată de 36 parlamentari ai UDMR şi minorităţi, completează în acest sens Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, precum şi Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Actul normativ modifică Legea 61/1991 în sensul de a introduce în categoria contravenţiilor: "Manifestarea, în relaţiile cu instituţiile publice şi angajaţii acestora, a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicaţiile personalului din instituţii publice, contrar obligaţiei cetăţenilor de a adopta o conduită civilizată şi respectuoasă, în scopul menţinerii unui climat de ordine şi linişte publică".

Proiectul prevede pentru acest caz sancţiuni cu amendă de la 5.000 la 20.000 lei.

Actul normativ mai prevede introducerea în Legea nr. 544/2001 de noi texte.

"Persoanele care solicită verbal informaţii publice au obligaţia de a respecta programul stabilit (...) şi să înfăţişeze un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, personalul de pază şi ordine sau organul de poliţie, după caz, va proceda la evacuarea persoanei care nu respectă aceste prevederi (...) din incinta autorităţii sau instituţiei publice", se menţionează în actul normativ.

Propunerea legislativă va fi transmisă la Camera Deputaţilor care este for decizional.  

Sursa: Agerpres

