Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș

America stă cu sufletul la gură. Autoritățile folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigașul lui Charlie Kirk, un activist conservator, susținător înfocat al președintelui Trump.

Acesta a fost împușcat mortal în cursul unei adunări la o universitate din Utah. FBI a găsit până acum doar arma crimei. La ceremonia de comemorare a atentatelor din 11 septembrie, Donald Trump a anunțat că îi acordă post-mortem, lui Kirk, cea mai înaltă distincție civilă, Medalia Libertății.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era sub un cort și dezbătea cu adversarii politici care luau pe rând cuvântul la microfon. Mulți dintre cei adunați pe peluze aclamau, iar alții protestau. Câteva secunde mai târziu, toți au fugit îngroziți.

Activistul a fost împușcat mortal – un singur glonț l-a nimerit în gât. Kirk a suferit o hemoragie puternică și a fost dus la un spital din apropiere, însă medicii nu au putut să îl salveze. Soția lui Charlie Kirk era printre spectatori, împreună cu cei doi copii ai lor.

Vizibil furios și tulburat, Donald Trump l-a descris pe Charlie Kirk ca pe un martir al adevărului și libertății, aducând un omagiu unui om care a jucat un rol semnificativ în realegerea sa și în conturarea mișcării MAGA.

Donald Trump, președintele SUA: „Acesta este un moment întunecat pentru America. Administrația mea îi va găsi pe toți cei care au contribuit la această atrocitate și la alte acte de violență politică, inclusiv organizațiile care le finanțează și le sprijină, precum și pe cei care îi atacă pe judecătorii noștri, pe forțele de ordine și pe toți ceilalți care aduc ordine în țara noastră.”

Spencer Cox, guvernatorul statului Utah: „A fost un asasinat politic.”

În orele care au urmat atacului, poliția a arestat doi suspecți din mulțime. Dar aceștia au fost eliberați rapid, după ce anchetatorii au stabilit că nu au nicio legătură cu crima.

Michael Yoshida, corespondent CNN: „Universitatea spune că focul de armă ar fi fost tras de pe o clădire a campusului, de la aproximativ 200 de metri distanță. Știm, de la anchetatori, că au imagini de securitate din campus care par să-l arate pe presupusul atacator.”

Beau Mason, comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah: „Despre suspect, tot ce putem spune deocamdată este că s-a integrat bine într-o instituție universitară. Pare a fi de vârsta unui student.”

Robert Bohls, agent special responsabil al FBI: „Am recuperat ceea ce credem că este arma care a fost folosită. Este vorba de o pușcă cu repetiție, de mare putere. Acea pușcă a fost găsită într-o zonă împădurită unde atacatorul fugise.”

Combativ, inteligent, energic... și abia trecut de 30 de ani, Kirk era un guru pentru tinerii votanți ai dreptei politice. Originar din Chicago, Charlie Kirk a renunțat la facultate pentru a se dedica activismului politic. A devenit una dintre figurile-cheie ale dreptei americane și un aliat al familiei Trump.

Donald Trump, președintele SUA: „Charlie a fost un gigant al generației sale, campion al libertății și sursă de inspirație pentru milioane și milioane de oameni. În curând îi voi acorda, postum, Medalia Prezidențială a Libertății.”

La 18 ani a fondat organizația „Turning Point USA”, o mișcare de tineret ultra-conservatoare, implicată activ în campaniile Partidului Republican – inclusiv în mobilizarea tinerilor în state importante pentru alegerile prezidențiale. În plus, unii dintre membri au participat la protestele din Washington, din 6 ianuarie 2021, care au dus la asaltul asupra Capitoliului.

Activistul creștin avea și un podcast, cu peste 500.000 de ascultători lunar, și mai bine de 5 milioane de urmăritori pe contul său de pe platforma socială „X”.

