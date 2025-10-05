Cel mai scump hamburger din lume costă peste 9.000 de euro. Poate fi gustat doar pe invitație și se semnează un contract

05-10-2025 | 12:11
hamburger
Shutterstock

Un hamburger în valoare de peste 9.000 de euro, cel mai scump din lume, poate fi mâncat în Cabrera de Mar, în apropiere de Barcelona.

Lorena Mihăilă

Bărbatul din spatele preparatului este Bosco Castro, proprietar al restaurantului „Aupa”.

„Acest hamburger nu este un fel de mâncare, ci o experiență de lux extrem”, notează publicația Corriere della Sera.

Rețeta hamburgerului este ținută secret, însă se cunoaște că preparatul care costă 9.440 de euro conține „cele mai bune trei tipuri de carne din lume, cea mai exclusivistă brânză din Europa” și un sos fin, mai relatează publicația.

„Lucrul interesant nu este ce conține, ci ce reprezintă”, explică Bosco Castro, cunsocut pe social media ca BdeVikingo.

Fiind vorba de „lux extrem”, unde valoarea ingredientelor nu este singurul criteriu care justifică nota finală, hamburgerul își propune să fie, simplu spus, inaccesibil. Situația financiară a clientului nu garantează, de fapt, posibilitatea de a-l gusta, întrucât clienții sunt aleși pe baza unor criterii necunoscute.

Pentru a primi o „invitație formală”, este necesar să răspunzi la o serie de întrebări foarte generale, care vizează profesia, dar și originea clientului, motivația acestuia și, curios, chiar parfumul preferat. Invitația, în cel mai bun caz, va fi valabilă începând cu februarie 2026, prima dată disponibilă.

Recenziile la hamburger nu există

Cei care au gustat deja hamburgerul nu au voie să se exprime, conform unui contract semnat. Fiind o experiență privată, pentru a proteja rețeta și secretele sale, fiecare „invitat” este obligat să semneze un formular de confidențialitate care, pe lângă faptul că împiedică un verdict, interzice și fotografierea preparatului, până când farfuria este goală.

Sursa: StirilePROTV

